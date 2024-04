01:36 - סנטקום: הפלנו טיל בליסטי ו-4 כטב"מים ששיגרו החות'ים

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי ספינת קואליציה הפילה בהצלחה מעל מפרץ עדן טיל בליסטי נגד ספינות ששוגר מאזורים שבשליטת החות'ים בתימן. ככל הנראה, הטיל כוון ל-MV Yorktown, כלי שיט הנושא את דגל ארה"ב, ועליו 18 אנשי צוות אמריקנים לצד 4 אנשי צוות יוונים. לא דווח על פציעות או נזק. עוד אמרו בסנטקום כי במקביל, כוחותיו השמידו 4 כטב"מים ששיגרו החות'ים.

April 24 Red Sea Update

At 11:51 a.m. (Sanaa time) on April 24, a coalition vessel successfully engaged one anti-ship ballistic missile (ASBM) launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas in Yemen over the Gulf of Aden. The ASBM was likely targeting the MV… pic.twitter.com/MppinZTpTi