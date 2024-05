מאחורי המפגינים האנטישמיים עומדים גופים עם כיסים עמוקים

המופעים האנטישמיים בקמפוסים בארה"ב, הכוללים אלימות כלפי סטודנטים יהודים, הסתה לרצח עם, הצדקת אונס והטרדות קשות, אינם מחאה ספונטנית. נראה בבירור שמושקע במחאות האלה הרבה מאוד כסף. אוהלים יקרים, ציוד הגברה, קמפיין ברשתות, מסרים מתואמים, הסעות ועוד ועוד. לאופרציה כזאת נדרש מימון משמעותי, שקשה להתחקות אחר מקורו.

דוח חדש של מכון NGO Monitor חושף את הארגונים שמתכננים את המהומות שמתקיימות ברחבי ארה"ב, וחלק מהמימון המגיע אליהן. את הדוח שיתפו דמויות בולטות כמו ביל אקמן ואילון מאסק, והוא זוכה לתהודה רבה בקרב מחוקקים אמריקאים שקוראים לרדת לעומק הדברים.

את מכון NGO Monitor ייסד פרופ' ג'רלד שטיינברג בעקבות ועידת דרבן ב-2001. זו נועדה להיות ועידה עולמית נגד גזענות, אך הפכה לאירוע אנטישמי תקדימי בהובלת ארגונים לא-ממשלתיים, שלכאורה מקדמים זכויות אדם. שטיינברג, אז פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, הבחין בצורך להקים מכון שמקדם את ערכי השקיפות והמנהל התקין בארגוני זכויות אדם, שלרוב חסינים מפני ביקורת. המכון הוקם ב-2002, ומאז מפרסם מחקרים על רשת הארגונים הלא-ממשלתיים המובילה את הקמפיין נגד ישראל, ובכלל זה תמיכה בטרור, אנטישמיות, חרמות, לוחמה משפטית ודמוניזציה. המכון מתעד ובודק את פרסומי הארגונים, את נתיב הכסף ואת השפעתם על מדיניות, ומנסה דרך מחקר להשפיע על מקבלי ההחלטות באירופה, באמריקה ובישראל. למכון מעמד מייעץ באו"ם מאז 2013.

לפי הדוח, המחאות בקמפוסים אינן ספונטניות. אלה פעילויות מתוכננות, מתואמות וממומנות היטב על ידי רשת ארגונים לא-ממשלתיים, חלקם נטועים עמוק בתנועות אנטישמיות בארה"ב. אלו כוללים את סטודנטים למען צדק בפלסטין (SJP), קול יהודי לשלום (JVP), Within Our Lifetime, הקמפיין האמריקאי לזכויות הפלסטינים, וסמידון. כל הקבוצות הללו הצדיקו את הטבח של 7.10, כמו גם פיגועי טרור נוספים, ולחלקן קשר לארגוני טרור מוכרזים בארה"ב.

לדברי שטיינברג, נשיא מכון NGO Monitor, "ההתקפות האנטישמיות במוסדות היוקרתיים בעולם, עם מפגינים שתוקפים יהודים וקוראים לרצח ולאונס, משקפות תמונה קשה. על הרשויות בארה"ב לפתוח בחקירה ציבורית ושקופה, על מנת לחשוף את טבעם של הארגונים האחראים למתקפה. יש לשים דגש על המימון הסודי שמאפשר את פעילותם, ולתהות אם מדינות זרות או ישויות המוכרזות כארגוני טרור היו מעורבים במימון זה".

סטודנטים למען צדק בפלסטין: המוקד

גורמים ב-NGO Monitor אומרים כי הסיפור הוא הקושי העז להתחקות אחר מקור הכסף. לדברי כותב הדוח, כל המחאות מאופיינות בחוסר שקיפות ביחס למבנה ולמקור מימונן. עם זאת, במכון הצליחו לתעד חלק מהקרנות התומכות בארגונים.

כך למשל, הארגון סטודנטים למען צדק בפלסטין (SJP), שלפי הדוח מארגן באופן פעיל וקולני חלק מרכזי במחאה בקמפוסי העילית, אינו רשום כעמותה או כארגון, ורוב המימון שלו אינו שקוף. לדברי מחברי הדוח, יש דיווחים על כסף שמגיע מתאי סטודנטים ואפילו מדמי חבר לאגודות הסטודנטים השונות. הדוח מצא כי קרן בשם WESPAC בניו יורק מתפקדת כמוקד העברת הכסף לארגון מתרומות צד שלישי.

רק כדי לסבר את האוזן על SJP, זהו האחראי המרכזי ליצירת סביבת קמפוס עוינת ורוויה בתעמולה אנטי-ישראלית. הארגון מקיים אירועים נגד ישראל, יוזמות BDS והפחדות. לארגון תאי סטודנטים בכמעט כל קמפוס בארה"ב וכל קבוצה כזאת בכל קמפוס טוענת לפעילות עצמאית, אף שמהראיות עולה תיאום הדוק ומשאבים משותפים, המתואמים ככל הנראה באמצעות מסגרת SJP הלאומית.

הפגנה בקמפוס אוניברסיטת UCLA בלוס אנג'לס / צילום: ap, Ethan Swope

באוקטובר 2023, לאחר מתקפת חמאס, פרסמה SJP הצהרה שבה התייחסה לאלימות כ"ניצחון היסטורי להתנגדות הפלסטינית". בנוסף טענו בארגון כי "זו המשמעות של שחרור פלסטין: לא רק סיסמאות ועצרות, אלא עימות מזוין עם המדכאים". בנובמבר 2023 שלוש אוניברסיטאות - ברנדייס, קולומביה וג'ורג' וושינגטון - השעו את ארגוני הסטודנטים למען צדק בפלסטין (SJP) בשל הפרות של מדיניות הקמפוס, קריאות ברשתות החברתיות לאלימות נגד יהודים ותמיכה בחמאס בגלוי.

מייסד SJP חאתם בזיאן, מרצה באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, הוא גם מייסד שותף של 'אמריקאים מוסלמים למען פלסטין' (American Muslims for Palestine - AMP). ב-AMP אומרים כי "אנחנו עובדים בקואליציות רחבות היקף ותומכים בפעילות בקמפוס באמצעות סטודנטים למען צדק בפלסטין".

ב-31 באוקטובר הודיע משרד התובע הכללי של וירג'יניה על חקירת AMP, וקבע כי יש "סיבה להאמין שהארגון עשוי לבקש תרומות... מבלי שנרשם קודם... בנוסף, היועץ המשפטי לממשלה יחקור טענות לפיהן הארגון השתמש בכספים שגויסו למטרות בלתי מותרות לפי חוקי המדינה, לרבות הטבות או מתן תמיכה לארגוני טרור".



קול יהודי לשלום: מימון מהאחים רוקפלר

גם בארגון 'קול יהודי לשלום' (JVP), שלוקח חלק פעיל במחאות, רוב המימון אינו גלוי. אנשיו דיווחו על הכנסות של 3 מיליון דולר ב-2021. לפי NGO Monitor, קרן האחים רוקפלר מימנה כשליש מהתקציב שהמכון איתר את מקורותיו תחת הכותרת "תוכנית לבניית שלום". הארגון מתייחס לעצמו כ"אגף היהודי" של תנועת הסולידריות הפלסטינית וכ"יהודים נגד ציונות", חרף העובדה שרבים מפעיליו אינם יהודים.

האג'נדה של JVP היא ליצור חיץ בתוך הקהילה היהודית האמריקאית, לקראת המטרה: חיסול הסיוע הכלכלי, הצבאי והפוליטי האמריקאי לישראל. מרכיב מרכזי באסטרטגיה של JVP הוא ניצול התווית שלהם כיהודים כביכול, על מנת להסיט עדויות לאנטישמיות בוטה בקמפיינים אנטי-ישראליים. הפעילות והרטוריקה של JVP כוללות עלילות אפרטהייד ורצח העם המצדיקות התנגדות פלסטינית, וקידום דימויים אנטישמיים כמו קריקטורה שבה חיילי צה"ל שותים בשמחה דם של פלסטינים מתים.

WOL: הזרוע של האחים המוסלמים באמריקה

ב-NGO Monitor מציינים ארגון נוסף שמארגן את המחאות, WOL, (Within Our Lifetime), לשעבר הסניף של SJP בניו יורק. לדברי מחברי הדוח, מקורות המימון שלו לא ידועים. ניתן לתרום לארגון באמצעות קרן WESPAC או פלטפורמה אינטרנטית בשם DONORBOX.

עבדאללה עקל, אחד המארגנים ב-WOL, משמש גם כמנהל הסברה ומעורבות אזרחית של Muslim American Society (MAS). על פי תסקיר משפטי של תובעים פדרליים, MAS "נוסדה כזרוע הגלויה של האחים המוסלמים באמריקה". במהלך הפגנה בחודש שעבר, הוביל עקל את ההפגנה תוך כדי קריאה לאבו עוביידה, הדובר הצבאי של חמאס, להפציץ את תל אביב. ב-7 באוקטובר פרסמה WOL הצהרה שבה הכריזה: "עלינו להגן על הזכות הפלסטינית להתנגד לאלימות של מתנחלים ציוניים ולתמוך בהתנגדות פלסטינית על כל צורותיה. בכל דרך אפשרית. בלי חריגים ובלי אותיות קטנות".

הפגנה של פרו-פלסטינים באוניברסיטת ויסקונסין / צילום: ap, Todd Richmond

בנובמבר 2023, WOL פרסמה מפה של מיקומים של ארגונים יהודים ופרו-ישראליים בניו יורק בטענה שיש להם "דם על הידיים" וקראה לאנשים "להפוך את המקומות האלה לחלק במחאות שלך". במרץ 2022, אינסטגרם חסמה את WOL לאחר שפרסמה קולאז' ובו מחבלות שביצעו פיגועי טרור נגד ישראל.

מאיפה מגיעה ההגנה המשפטית למפגינים

'הקמפיין האמריקאי לזכויות הפלסטינים' רשום כעמותה פטורה ממס בארה"ב. תקציבו ב-2021 עמד על 1.5 מיליון דולר והוא קיבל 355 אלף דולר מקרן האחים רוקפלר בשנים 2018-2023. הארגון מתפקד גם כצינור העברת כסף לסניף הפלסטיני המרכזי של תנועת החרם נגד ישראל, BNC, שבו חברים גם נציגים של ארגוני טרור מוכרזים על ידי ארה"ב.

הארגון קיבל מאז 2017 לפחות 300 מאלף דולר מ-Open Society Foundation של ג'ורג' סורוס, המיליארדר היהודי שתורם רבות לארגוני שמאל אנטי-ישראלים. הארגון משלם 7,800 דולר ל'חברים קהילתיים' ו-2,880-3,660 דולר ל'חברים בקמפוס' שלו, שעובדים עבורו 8 שעות בשבוע.

הארגון האחרון שמצוין בדוח הוא סמידון. גוף זה הוכרז על ידי מדינת ישראל כארגון טרור, גרמניה אסרה על פעילותו, והסניף שלו בצרפת נסגר באשמת הסתה לאלימות, אנטישמיות וטרור. לארגון קשר הדוק לארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור פלסטין' (PFLP). הוא נחשב קיצוני מאוד, עם הפגנות אלימות ברחבי אירופה, ארה"ב וקנדה, והוא תומך ברצח וטרור נגד יהודים, וכן בחיזבאללה. מקור המימון לארגון לא ידוע, עם זאת NGO Monitor איתר קרן אמריקאית בשם Alliance for Global Justice שדרכה ניתן לתרום לו. בשיתוף פעולה עם רשויות המס בארה"ב, המכון הצליח להביא את ויזה, מאסטרכרד, פייפל וסטרייפ להפסיק לתת שירותים לקרן הזו ולסמידון.

ב-NGO Monitor מציינים גם ארגונים המספקים הגנה משפטית למפגינים, כולם פעילים בקמפיין נגד ישראל מזה שנים. בהם נמנים 'המרכז לזכויות חוקתיות', שלו תקציב של 10 מיליון דולר; Palestine Legal, שקיבל בשנים 2016-2023 מקרן האחים רוקפלר 425 אלף דולר דרך מרכז Tides; ו'גילדת עורכי הדין הלאומית' שנותנת סיוע משפטי למוחים נגד ישראל ויהודים. לגבי שלושתם, לא ברור מהיכן מגיע הכסף ומה היקפו.

כך, חוזרים ועולים שני תורמים לארגוני המחאות נגד ישראל ובעד החמאס: Open Society Foundation של סורוס וקרן רוקפלר. הארגון של סורוס תורם רבות לארגונים אנטי ישראלים וגם לארגוני חברה אזרחית מהצד השמאלי של המפה בישראל. בעבר דווח על תרומות מצטברות של מיליוני שקלים לארגונים כמו עדאלה, בצלם והקרן החדשה לישראל. המכון פרסם שב-2022 הוא השקיע בישראל וברשות הפלסטינית 8.6 מיליון דולר כתרומות לארגוני חברה אזרחית. קרן רוקפלר תורמת זה שנים למטרות אנטי-ישראליות, וגם תרמה לארגוני שמאל דוגמת שוברים שתיקה, שקיבל ממנה 620 אלף דולר מאז 2018. ארגון יש דין קיבל ממנה 360 אלף דולר מאז 2017.