המדינה המפתיעה שבמו"מ מתקדם לרכישת מערכת הגנה אווירית מרפאל

קניה נמצאת במו"מ מתקדם לרכישת מערכת ההגנה האווירית "ספיידר" מחברת רפאל, כך מדווח באתר ZM. מדובר במדינה נוספת המתעניינת במערכת של החברה, לאחר שלפי אתר "בולגריאן מיליטארי", לפני כשלושה שבועות ביקרה משלחת של רפאל באתונה במטרה להציג אותה לפיקוד הבכיר של חיל האוויר היווני.

● מה יעלה בגורל הבונוס של עובדי תע"א? דיל חדש עשוי לשחרר את הפלונטר

● בוגרי אגף תקציבים מוחים נגד המדיניות הכלכלית של הממשלה

לפי הדיווח, קניה שמזהה צורך עולה וגובר, בדומה לשכנותיה, למערכות הגנה אווירית - פנתה לישראל שידועה בעולם בתור המדינה בעלת מערך ההגנה האווירית הטוב מכל. עתה, בכירי ניירובי מתמקדים בספיידר, מערכת שלפי פרסומים זרים גם מדינה אפריקאית אחרת, מרוקו, רכשה. אולם, לפי הדיווח - ההתעניינות הקניתית ספציפית בספיידר עוד יכולה להשתנות.

עסקה למכירת ספיידר לקניה תהווה שינוי מגמה מעניין מבחינת רפאל, שהרי פילוח המכירות שלה לשנת 2023 מצביע כי יבשת אפריקה היוותה 1% בלבד. את השנה שעברה סיימה רפאל עם שיא בהיקף המכירות - כ־14.04 מיליארד שקל - עלייה של כ־21% מ־2022. יעדי המכירות המרכזיים שלה היו ישראל (54%), אירופה (19%), ואסיה (19%), כאשר גם אמריקה לא היוותה יעד משמעותי במיוחד (7%).

פתרונות הגנה אווירית בטווחים שונים

ספיידר היא מערכת הגנה אווירית מתקדמת, שנמצאת בשימוש מבצעי בכמה צבאות ברחבי העולם, בהם צ'כיה, ומספקת פתרונות הגנה אווירית בטווחים שונים ואל מול מגוון איומים אוויריים, לרבות מל"טים, מטוסים, מסוקים וטילים בליסטיים לטווחים קצרים. המערכת מיירטת את האיומים באמצעות שתי משפחות של מיירטים מתוצרת רפאל- פייתון (PYTHON) ודרבי (Derby).

בחודשים האחרונים הציגה רפאל תצורה חדשה למערכת הספיידר - תצורת ה־All in One - המציעה מערכת הגנה אווירית שלמה הכוללת: מכ"ם אינטגרלי, מטען ייעודי אלקטרו־אופטי, מערכת שליטה ובקרה מתקדמת ומיירטים מסוגים פיתון ודרבי, המותקנים כולם על רכב אחד בלבד. בינואר האחרון השלימה רפאל, בשיתוף מפא"ת (המינהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית) במשרד הביטחון, ניסוי מוצלח במערכת ספיידר בתצורת ה־All in One.

תצורה זו מהווה פתרון להגנה אווירית אופטימלית להגנת נקודה או כהגנה אווירית על כוחות מתמרנים; זאת, כחלק מסוללת ספיידר או בפריסה עצמאית ובהפעלה על־ידי צוות מפעילים מינימלי. בניסוי שנערך בינואר בישראל, נבחנו כמה תרחישים המדמים איומים קיימים ועתידיים, במהלכו מערכת הספיידר, בתצורתה החדשה, יירטה כטב"ם במתאר מבצעי מאתגר בפגיעה ישירה ומדויקת.