חוששים מטורקיה? יוון שוקלת רכישת מערכת הגנה אווירית מרפאל

בכירים מחברת רפאל הגיעו בשבוע שעבר לאתונה, לפגישה עם הפיקוד הבכיר של חיל האוויר היווני, כך מדווח באתר "בולגריאן מיליטארי". במרכז הפגישה, כך לפי הדיווח, הוצגה על ידי מיכה רון, בכיר ברפאל, מערכת ההגנה האווירית "ספיידר".

● כותרות העיתונים | "מדינה קטנה, הגנה אדירה": בעולם עדיין מתפעלים מישראל

● טילים במקום מטוסים: המדינה שקונה נשק ב-50 מיליארד דולר

ההתעניינות היוונית באה לידי ביטוי כחודשיים וחצי לאחר שמזכיר המדינה האמריקאי אנתוני בלינקן הודיע לאתונה כי אושרה מכירת 40 מטוסי קרב מדגם F-35. לפי הערכות, המחיר הכולל עומד על כ־8.6 מיליארד אירו.

בה בעת, טורקיה הלכה והתקרבה לממשל ביידן בחודשים האחרונים - כאשר ב־9 במאי צפוי הנשיא רג'פ טאייפ ארדואן לקיים מפגש ראשון עם ביידן בוושינגטון. בזכות אישור הצירוף של שבדיה לנאט"ו, צפויה טורקיה לרכוש מארה"ב מטוסי F-16 וחבילות שדרוג למטוסים הקיימים תמורת 20 מיליארד דולר. אלו אמנם לא מטוסי F-35, שהטורקים הורחקו מהפרויקט שלו בשל רכישת מערכות הגנה אווירית מדגם S-400 מרוסיה, אבל חיזוק לשכנה המאיימת ביותר של יוון.

ספיידר, שאותה לפי הדיווח הציגו רפאל, היא מערכת הגנה אווירית מתקדמת, שנמצאת בשימוש מבצעי בכמה צבאות ברחבי העולם, בהם צ'כיה, ומספקת פתרונות הגנה אווירית בטווחים שונים ואל מול מגוון איומים אוויריים, לרבות מל"טים, מטוסים, מסוקים וטילים בליסטיים לטווחים קצרים. המערכת מיירטת את האיומים באמצעות שתי משפחות של מיירטים מתוצרת רפאל- פייתון (PYTHON) ודרבי (Derby).

מערכת הגנה אווירית שלמה

בחודשים האחרונים הציגה רפאל תצורה חדשה למערכת הספיידר - תצורת ה־All in One - המציעה מערכת הגנה אווירית שלמה הכוללת: מכ"ם אינטגרלי, מטען ייעודי אלקטרו־אופטי, מערכת שליטה ובקרה מתקדמת ומיירטים מסוגים פיתון ודרבי, המותקנים כולם על רכב אחד בלבד. בינואר האחרון השלימה רפאל, בשיתוף מפא"ת (המינהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית) במשרד הביטחון, ניסוי מוצלח במערכת ספיידר בתצורת ה־All in One.

תצורה זו מהווה פתרון להגנה אווירית אופטימלית להגנת נקודה או כהגנה אווירית על כוחות מתמרנים; זאת, כחלק מסוללת ספיידר או בפריסה עצמאית ובהפעלה על־ידי צוות מפעילים מינימלי. בניסוי שנערך בינואר בישראל, נבחנו כמה תרחישים המדמים איומים קיימים ועתידיים, במהלכו מערכת הספיידר, בתצורתה החדשה, יירטה כטב"ם במתאר מבצעי מאתגר בפגיעה ישירה ומדויקת.

נציין כי לצד מטוסי הקרב שבהן טורקיה תלויה ביבוא, יש לה תעשיית ייצור מל"טים מתקדמת מאוד, והיא נחשבת, בין השאר, לספקית המל"טים המרכזית של אוקראינה. למעשה, בזכות המלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה, זכתה לביקושים הולכים וגוברים למל"טים כמו בייראקטר TB2 שפעיל מאוד בפעילות הצבאית הצבאית האוקראינית, או בייראקטר אקינג'י.