כחודש לאחר שנודע כי יואב תורג'מן, שכיהן כמנכ"ל אלתא, חוצה את הכביש לטובת תפקיד מנכ"ל רפאל, החברה השלימה בהצלחה, בשיתוף מפא"ת (המינהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית) במשרד הביטחון, ניסוי מוצלח במערכת ההגנה האווירית המתקדמת "ספיידר", בתצורתה הייחודית והמתקדמת SPYDER All in One.

● דירוג צבאות העולם ל-2024: באיזה מקום מדורגת ישראל?

● פורטפוליו | "אף אחד בעולם לא עשה את זה": מנכ"ל התעשייה האווירית מספר איך זה ליירט טיל איראני בחלל

● גם אלביט ברשימה: 15 ענקיות ביטחוניות עולמיות שוברות שיאים

ספיידר היא מערכת הגנה אווירית מתקדמת מתוצרת רפאל, שנמצאת בשימוש מבצעי בכמה צבאות ברחבי העולם, בהם צ'כיה, ומספקת פתרונות הגנה אווירית בטווחים שונים ואל מול מגוון איומים אוויריים, לרבות מל"טים, מטוסים, מסוקים ואף טילים בליסטיים טקטיים (TBM).

המערכת מיירטת את האיומים באמצעות שתי משפחות של מיירטים מתוצרת רפאל- פייתון (PYTHON) ודרבי (Derby). לאחרונה, הציגה רפאל תצורה חדשה למערכת הספיידר - תצורת ה־All in One - המציעה מערכת הגנה אווירית שלמה הכוללת: מכ"ם אינטגרלי, מטען ייעודי אלקטרו־אופטי, מערכת שליטה ובקרה מתקדמת ומיירטים מסוגים פיתון ודרבי, המותקנים כולם על רכב אחד בלבד.

מערכת ההגנה האווירית SPYDER בתצורת All in One / צילום: רפאל

תצורה זו מהווה פתרון להגנה אווירית אופטימלית להגנת נקודה או כהגנה אווירית על כוחות מתמרנים; זאת, כחלק מסוללת ספיידר או בפריסה עצמאית ובהפעלה על־ידי צוות מפעילים מינימלי. בניסוי שנערך בשבוע שעבר בישראל, נבחנו כמה תרחישים המדמים איומים קיימים ועתידיים, במהלכו מערכת הספיידר, בתצורתה החדשה, יירטה כטב"ם במתאר מבצעי מאתגר בפגיעה ישירה ומדויקת.

"הניסוי הנוכחי במערכת ה-SPYDER All in One, שנערך בשיתוף מפא"ת במשרד הביטחון, מהווה פריצת דרך טכנולוגית נוספת שרפאל מובילה למתן מענה מבצעי איכותי, תוך התאמה לאיומים מורכבים המתפתחים בזירות השונות", אמר תא"ל (במיל) פנחס יונגמן, סמנכ"ל בכיר וראש חטיבת ההגנה האווירית ברפאל. "מדובר באבן דרך חשובה בפיתוח המערכת כנגד איומים שונים, והוכחת יכולות מובהקת ליעילות המערכת ביירוט איומים מאתגרים מהקרקע".