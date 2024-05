אחרי העימותים הקשים שנרשמו בקמפוסים בארה"ב בימים האחרונים, והסערה הציבורית שהתעוררה סביב השתלטות סטודנטים על שטחי אוניברסיטאות בשם התנגדות לפעולה הישראלית בעזה - בימים האחרונים המחאה מתרחבת גם לאירופה.

כבר בסוף השבוע התעמתו מפגינים עם המשטרה ב"סיינס פו", המוסד היוקרתי הצרפתי, אחרי שניסו לחסום את הכניסה לאחד הבניינים המרכזיים במוסד. הם פוזרו, כמה מהם נעצרו, ונשיא צרפת עמנואל מקרון פירסם הודעה פומבית שבה יצא נגד המחאה ונגד האלימות שמלווה אותה.

אבל נראה כי בימים האחרונים המחאה הולכת ומתרחבת, כשהיא שואבת השראה מהנעשה בארה"ב. מאהלים של מפגינים אנטי-ישראלים ופרו-פלסטינים צצו שלשום (א') באוקספורד ובקיימברידג' וכן בשורת אוניברסיטאות בריטיות מובילות נוספות. השלטים חוזרים על הסלוגן "מהים עד הנהר, פלסטין תהיה חופשית", והמאהלים רוויים בדגלי פלסטין ובכאפיות. חלק מהדרישות של הסטודנטים הן לבדוק את "תיק ההשקעות" של האוניברסיטאות ומוסדות החינוך כדי "לוודא" שהן אינן מושקעות בחברות ישראליות.

calling for their university to divest funds from israel and an end to their university’s complicity in israel’s ongoing genocide pic.twitter.com/DSfG2fRUfe

בברלין, אחרי שביום שישי פוזרו במהירות עשרות מפגינים שהתנחלו בלב הבניין ההיסטורי של אוניברסיטת הומבולדט וקראו באופן פומבי ל"אינתיפדה", התכנסו היום (ג') כמה עשרות מפגינים בחצר פנויה בפריי אוניברסיטט שבמערב העיר, כשהם קוראים "תחי פלסטין" וכן כינויי גנאי כלפי ישראל.

האוניברסיטה עצרה זמנית את הלימודים והזעיקה את המשטרה כדי לטפל במוחים. לפי הדיווחים האחרונים, המשטרה פינתה את המאהל וליוותה את המוחים מחוץ לאוניברסיטה, כשהיא עוצרת חלק נכבד מהם. האוניברסיטה הייתה זירה לעימותים, גם אלימים, בין מפגינים פרו-פלסטינים לתומכי ישראל. גם היום, לפי הדיווחים, נרשמו תקריות אלימות ושימוש בגז פלפל.

NOW: We are on the ground as police have violently evicted the Palestine solidarity encampment on Berlin’s Free University campus. Police have previously stormed a building, dragging out students and using pepper spray against them. In response, students have set off the fire… pic.twitter.com/7PVvLOFyPt

הגרמנים מפגינים יד קשה נגד המשתתפים בהפגנות, כפי שעשו בעבר גם בהפגנות הזדהות עם הפלסטינים ברחובות ברלין. 37 בני אדם נעצרו ביום שישי באוניברסיטת הומבולדט, וגם היום לפי הדיווחים בוצעו מעצרים רבים.

"אנחנו נבדוק את זהות המוחים ונתחיל נגדם בהליכים חוקיים בשל הסגת גבול, הסתה והפרה של החובה לבקש אישור להפגנה", אמר דובר של המשטרה לעיתון ברלינאי. לדבריו, לא התקבלה כל בקשה להפגנה, וההשתלטות על השטחים הפתוחים נעשתה נגד החוק.

לפי הערכות, בהפגנות היום השתתפו בין 100 ל-150 סטודנטים וצעירים. "אנחנו לא רוצים לראות בברלין מחזות כמו אלה שראינו בארה"ב", אמר ראש העיר של ברלין, קאי וגנר.

בקופנהגן בירת דנמרק תפסו כבר אתמול (ב') כמה עשרות סטודנטים, שזכו לתמיכה מכמה מרצים באוניברסיטת קופנהגן, מדשאה עליה פרשו אוהלים והציבו שלטים בגנות ישראל ובעד הפלסטינים. הפגנות מחאה ותהלוכות התקיימו במקומות שונים באוניברסיטת קופנהגן ושיבשו את הלימודים.

האוניברסיטה עצמה מסרה כי "אין לה ולא תהיה לה עמדה בנוגע לנעשה בעזה", וסירבה לגנות את הפעילות הישראלית כרצח עם, כפי שדורשים המפגינים. "לא ניתן שהמחנה שהוקם יוביל להטרדת עובדים או סטודנטים, או שיוביל לסיכון חיים", הבהירה האוניברסיטה. עם זאת, המאהל עדיין לא פונה.

The students and staff at the University of Copenhagen join today the global encampments for Palestine. We demand an end to our university's complicity and investments in the occupation and genocide in Palestine! This ground is now free and liberated! @koebenhavns_uni #dkpol pic.twitter.com/1QqcwjKXLD

בבריטניה, מאהלים פרו-פלסטיניים עם שמות כמו "גינת רפיח" או "שטח חופשי פלסטיני" הוקמו בחמש אוניברסיטאות ברחבי המדינה, והמפגינים מחו נגד מה שלטענתם הוא "שיתוף-הפעולה של האוניברסיטאות שלנו עם פשעי המלחמה הישראלים נגד העם הפלסטיני". כשהם מצוידים באוהלים, שקי שינה וכרזות נגד ישראל, הם מפגינים מאז אתמול בכמה מוקדים באוניברסיטאות.

גם באוקספורד, לפי דיווח ב"גרדיאן", זוכים המוחים לתמיכה חלקית מצד סגל ההוראה, ומכתב שבו 170 חברי סגל הביעו אהדה למהלך פורסם באוניברסיטה. בקיימברידג', אחת הפעילויות במאהל ביממה האחרונה הייתה גיוס כסף לטובת פלסטינים בעזה.

באמסטרדם המשטרה פיזרה לפנות בוקר כ-125 מפגינים שהתכנסו מאז אתמול ויצרו מאהל מבוצר באוניברסיטת אמסטרדם. המפגינים השתמשו בגדרות ובפלטות עץ והתעמתו עם המשטרה באלימות. לפי הדיווחים בהולנד, השוטרים נאלצו להשתמש בכוח פיזי וגם בספריי פלפל נגד המוחים.

The University of Amsterdam last night.

This is unacceptable violence against our community of students and staff protesting their institution’s complicity in genocide.

What happened to your concerns over safety on campus @UvA_Amsterdam? pic.twitter.com/qEjQ4quDEA