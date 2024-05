מה צפוי הערב באירוע החשיפה של Open AI?

הערב, בשעה 20:00 שעון ישראל - חברת הבינה המלאכותית Open AI צפויה לקיים אירוע הכרזה מיוחד בה היא תחשוף יכולות חדשות במוצריה. החברה הודיעה על האירוע לפני שלושה ימים, ברקע הדיווחים על שיתוף פעולה אפשרי עם אפל, כדי לשלב את יכולותיה במערכת ההפעלה העתידית של אפל.

לפי ההודעה הרשמית של החברה, הם מתכננים להציג דמו של כמה פיצ'רים ועדכונים חדשים, הן במודל GPT-4 והן בצ'אטבוט שלהם, ChatGPT הפופולרי. גם סם אלטמן בעצמו הוסיף קצת יותר פרטים, וכתב בחשבון ה-X שלו "לא GPT-5, לא מנוע חיפוש, אבל עבדנו קשה על כמה דברים חדשים שאנחנו חושבים שאנשים יאהבו! מרגיש לי כמו קסם".

not gpt-5, not a search engine, but we’ve been hard at work on some new stuff we think people will love! feels like magic to me.

monday 10am PT. https://t.co/nqftf6lRL1