איליה סוצקבר, המדען הראשי ומייסד שותף של סטארט-אפ הבינה המלאכותית, OpenAI, אמר כי הוא יעזוב את החברה. בציוץ ב-X (טוויטר לשעבר), כתב כי "המסלול של החברה היה לא פחות מנס, ואני בטוח ש-OpenAI יבנה את ה-AGI (יכולות בינה מלאכותית מתקדמות במיוחד)... אני נרגש לקראת מה שיבוא כעת - פרויקט שמאוד משמעותי עבורי באופן אישי, עליו אשתף פרטים בבוא העת".

כמהלך מתוכנן וידוע בתוך החברה, בסמוך להודעתו של סוצקבר, המנכ"ל סם אלטמן כבר צייץ תגובה: "איליה ו-OpenAI עומדים להיפרד. זה מאוד עצוב לי. הוא בקלות אחד מגדולי המוחות בדורנו, אור מנחה בתחום שלנו, וחבר יקר. הברק והחזון שלו ידועים; החום והחמלה שלו פחות ידועים אבל לא פחות חשובים".

עוד כתב אלטמן: "OpenAI לא היה מה שהוא בלעדיו. למרות שיש לו משהו בעל משמעות אישית שהוא הולך לעבוד עליו, אני אסיר תודה לנצח על מה שהוא עשה כאן ומחויב לסיים את המשימה שהתחלנו יחד. אני שמח שבמשך כל כך הרבה זמן זכיתי להיות קרוב לגאונות כה יוצאת דופן, ולמישהו כל כך ממוקד בלהגיע לעתיד הטוב ביותר לאנושות".

נזכיר, העזיבה שלו את החברה מגיעה אחרי סערה לא פשוטה שבו היה מעורב בצל הדחת המייסד והמנכ"ל סם אלטמן. בחודש נובמבר, הבורד בחברה הדיח את אלטמן, מה שגרם לאיומי התפטרות של כמעט כל עובדי החברה. זו יצרה מהומה מצד המשקיעים, גם מצד מיקרוסופט. בתוך אותו שבוע, אלטמן חזר לחברה, וחברי הדירקטוריון שהובילו את המהלך, בהם גם סוצקבר, מצאו את עצמם בחוץ. היחיד שנשאר לפי שעה הוא אדם דיאנג'לו, והוא עדיין בבורד.

