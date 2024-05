צה"ל והשב"כ חיסלו את ראש מטה הגדה ובכיר חמאס נוסף ברפיח

07:08 - דרום לבנון: צה"ל תקף חוליות מחבלים ומטרות חיזבאללה

דובר צה"ל הודיע על תקיפה של שתי חוליות מחבלים - הראשונה במרחב יארון, והשנייה במרחב חולא שזוהתה בידי לוחמי סיירת גולני. בנוסף, הודיעו בצה"ל שחיל האוויר תקף מטרות נוספות של חיזבאללה - בהם מחסן אמל"ח, מבנה צבאי וכן תשתיות טרור של ארגון הטרור.

03:45 - פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי כוחות אמריקניים השמידו בהצלחה כטב"מ ששיגרו החות'ים מעל הים האדום

26 May Red Sea Update

At approximately 10 a.m. (Sanaa time) on May 26, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed one uncrewed aerial system (UAS) over the Red Sea, launched from an Iranian-backed Houthi controlled area of Yemen.

It was determined the UAS… pic.twitter.com/m1dWpaugjM