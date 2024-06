בריטניה: פעילים פרו-פלסטינים פרצו והשחיתו מפעל השייך לאלביט

פעילים פרו־פלסטינים תיעדו את עצמם בזמן שפרצו היום (ב') לפנות בוקר למפעל של חברת Instro Precision בבריטניה, תוך כדי שהשחיתו ציוד ושברו דלתות. החברה היא סובסידיה של "אלביט בריטניה", השייכת לחברה הביטחונית הישראלית אלביט. החברה הבריטית הפכה ליעד להפגנות בחודשים האחרונים מצד קואליציה של ארגונים פרו־פלסטינים וארגוני עובדים. מאות מפגינים חסמו בחודשים האחרונים את הדרך למפעל, שמייצר כוונות וחלקים לנשק קל, בטענה כי הוא לוקח חלק ב"ג'נוסייד" בעזה.

וידאו של הפריצה למפעל והשחתת הציוד התפרסם ברשתות החברתיות, והמשטרה הבריטית דיווחה כי ביצעה שבעה מעצרים הקשורים לפעולה.

BREAKING: Actionists cut through 3 security fences to get inside Elbit's 'highly secure' compound and break into Kent's Israeli weapons factory.

Once inside, they begun dismantling machinery, technology and parts used to arm the Gaza genocide. pic.twitter.com/5yyQXJYbiA