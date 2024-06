חברת בת של פלורי גייסה 10 מיליון דולר לייצור מזון מתורבת

חברת פיתוח התרופות הוותיקה, פלורי , העוסקת בתחום הריפוי התאי באמצעות תאי גזע מהשלייה, דיווחה היום (ג') כי חברת הבת שלה, Ever After Foods, סיימה בהצלחה סבב גיוס בסך 10 מיליון דולר שכולל שותפים אסטרטגיים בארה"ב ובאירופה.

Ever After Foods, המציעה פלטפורמה טכנולוגית לייצור מזון מתורבת, הינה מיזם משותף של פלורי ותנובה, והיא בעלת זכויות בלעדיות לשימוש בטכנולוגיה ובקניין הרוחני של פלורי לפיתוח, ייצור ומסחור בשר מתורבת.

בהודעת החברה צוין כי Ever After Foods, מינפה את טכנולוגיית ריבוי התאים של פלורי לתעשיית המזון המתורבת ופיתחה פלטפורמת ייצור של רקמות שריר ושומן מתאים של בעלי חיים שונים, על מנת לחקות בצורה הטובה ביותר את הטעם, המראה והמרקם של בשר מהחי. להערכת החברה, הפלטפורמה של Ever After Foods מצליחה להפחית עלויות ייצור ביותר מ-90%.

עוד הודגש מטעם החברה כי הטכנולוגיה של Ever After Foods מניבה פי שישה יותר חלבון ופי 700 יותר ליפידים מכל תא, והיא מספקת ערכים תזונתיים גבוהים יותר וטעם משופר. בנוסף להשקעה החדשה, פלורי הרחיבה את הרישיון שהוענק ל- Ever After Foods לכלול גם דגים מתורבתים.

אייל רוזנטל, מנכ"ל Ever After Foods, התייחס לחדשות: "ההשקעה מצד שותפים גלובליים חדשים הינה עדות למחויבות הגבוהה של הצוות לפתרון אתגרי הייצור העיקריים העומדים בפני תעשיית הבשר המתורבת. בנוסף להשקעה, העבודה עם שותפים חדשים בתחום תעמיק את רשת הקשרים שלנו בתעשייה ותאיץ את ההתרחבות שלנו לשווקים בינלאומיים, על מנת שנוכל להוביל את העידן הבא; ייצור בשר מתורבת בר קיימא בקנה מידה גדול".