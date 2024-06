אחד מן העסקים הוותיקים ביותר של סיטיגרופ מוכן סוף סוף לקלוז־אפ. במשך עשרות שנים, העבירה Citi Services כסף ברחבי העולם עבור חברות, ושמרה על נכסיהם של משקיעים גדולים. החטיבה, אחת מחמישה תחומי פעילות, מהווה מחצית מן הרווח הכולל של סיטי והיא חיונית לתוכניתה של המנכ"לית ג'יין פרייזר לחולל מפנה. העסקים האלה עומדים כבר זמן רב בצללים של כמעט כל דבר אחר בפרוטפוליו העצום של סיטי, מכרטיסי אשראי ועד מסחר באג"ח, ולא פשוט להסביר את מה שהם עושים. במסיבות קוקטייל ובפגישות משקיעים, המנהלים נטו ללכת על ההסבר "אנחנו מפקחים על הצינורות הפיננסיים", סלוגן שסיטי להוטה לוותר עליו כעת.

"אה, השאלה הנצחית", אמר אוקן פקין - ראש היחידה לשירותי ניירות ערך, אחת מיחידות החטיבה, "מה אנחנו עושים?".

עבור סיטי ופרייזר, מדובר בבעיה משמעותית יותר מסתם לתת לשרברבים המסורים שלהם את הכבוד המגיע להם. המשקיעים מעולם לא הבינו כיצד להעריך את הפעולות שהיא ריכזה כעת לכדי Citi Services. ככל שהשירותים יוערכו יותר, כך יהיה לפרייזר קל יותר לטעון שמניית הבנק צריכה להיות גבוהה יותר.

סיטי מנסה לתקן זאת השבוע. Citi Services אירחו משקיעים ביום שלישי ליום שלם של מצגות. ביום זה, שהגה ראש קשרי המשקיעים של סיטי, ג'ן לנדיס, הוצג מחדש לוול סטריט אוסף של פונקציות, שהן חיוניות עבור רוב החברות הגדולות.

יום המצגות, שנערך במשרדי הבנק בניו יורק, נפתח עם פרייזר. "כשאנחנו קוראים לסיטי 'הבנק הגלובלי ביותר', זו הסיבה לכך", היא אמרה.

בפעם האחרונה שסיטי ערכה יום משקיעים, ב־2022, Services קיבלו 20 דקות. "החוזק של Services לא זכה תמיד לכוח של נתח המודעות הצרכנית (mindshare) שהיה ראוי לקבל כבר מזמן", אמר ראש Citi Services, שמיר חאליק (Shahmir Khaliq) לקראת המצגות של יום שלישי. "אנחנו נרגשים לעמוד סוף סוף במרכז הבמה ולחשוף את העסק שלנו".

המשקיעים והאנליסטים שנכחו ראו צד אחר של סיטי, בטוח יותר בעצמו, לאחר שמנהליה בעשורים האחרונים נאלצו לבלות חלק ניכר מזמנם בפגישות עם וול סטריט כדי להסביר כיצד הם עומדים לתקן דברים.

כל הספקות שליום שלישי לא יהיה וייב חדש נעלמו ברגע שחאליק עלה לבמה עם שיר עלייה למגרש המוכר מעט יותר בסיטי פילד, שבו הניו יורק מטס משחקת בייסבול, מאשר במטה החברה של סיטי: "We Will Rock You" של קווין.

במהלך היום, הציגה סיטי עדויות מצולמות בווידאו של לקוחות גדולים כמו וולמארט ומיקרוסופט. מנהלי הבנק עצמו השתמשו לעתים קרובות בסופרלטיבים כדי לתאר את העסקים שלהם: "דומיננטי", "מספר 1" ו"רק סיטי יכולה לעשות את זה".

אז מה הם עושים?

1. ניהול נזילות ותשלומים. היחידה הזו עוזרת לחברות לפתוח חשבונות בנק ברחבי העולם; לשלם לעובדים ולספקים שלהם; לגבות תשלומים מלקוחות; ולהוציא לפועל את התוכניות שלהם בנוגע למקום שמירת המזומנים האלה.

2. מסחר בינלאומי. זרוע זו מציעה מכתבי אשראי כדי לערוב לעסקים המעוניינים לקנות או למכור מחוץ לגבולות; מסייעת בהקמת שרשרות אספקה ​​בשווקים חדשים ומלווה כסף לספקים קטנים ומקומיים כדי שיוכלו לספק הזמנות שקיבלו מחברות גדולות כמו אפל או פרוקטר אנד גמבל.

3. שירותי ניירות ערך. הקבוצה של פקין מספקת למנהלי השקעות מקום להפקיד בו את נכסיהם ועוקבת אחר שווי הכספים והאחזקות שלהם. היחידה מסייעת לחברות גם בהנפקת ניירות ערך של בעלות ושל חוב.

Citi Services משרתים כ־5,000 מהחברות הרב־לאומיות וממנהלי השקעות הגדולים בעולם. העסק מתמקד בחברות עם פעילות הפרושה ברחבי העולם. הוא משרת גם את ממשלת ארה"ב ואת שגרירויותיה. בבסיס רוב הפעילויות הללו עומדת רשת בנקים עם קשרים ל־190 מדינות.

מה כל כך מרגש בזה?

Services הם "השמש הבוהקת" של סיטי, שעסקים אחרים שלה סובבים סביבה, אומר האנליסט מייק מאיו. הוא מעריך שהחטיבה שווה כ־90 עד 120 מיליארד דולר, בעוד שסיטי כולה נסחרת לפי שווי של כ־114 מיליארד דולר בלבד.

העסקים היו יציבים יחסית במשך שני עשורים, אפילו תוך כדי התהפוכות של סיטי, והמשיכו להעמיק את קשריהם עם הכלכלה העולמית. בכירים בסיטי אומרים שיש להם עדיין מקום לצמוח, ושהם ייהנו מהעלייה בתשלומים הדיגיטליים ומהחלטות של חברות להעביר את שרשראות האספקה ​​שלהן ברחבי העולם.

ל־ Services יש זרם קבוע של הכנסות מחברות ענק. אחת מנקודות המפתח בתוכנית השיקום של פרייזר, היא לגרום ליותר מהלקוחות האלה לסחור עם סיטי ולפנות לבנקאים שלה לייעוץ.

מאיו, שנמנה פעם על המבקרים הגדולים ביותר של סיטי בוול סטריט, הפך לאחרונה לשורי יותר בין היתר הודות ל־Services. לפני כמה חודשים הוא החל לשאול את המשקיעים מה הם יודעים על Citi Services ועל תוצאותיה. התברר שלא הרבה.

רבים לא תפסו את צמיחת ההכנסות השנתית שלה כ־8%, או את התשואות כיותר מ־20%, תוצאות טובות בהרבה מאשר של סיטי כולה. ורבים לא ידעו ש־Citi Services הגדילה בפועל את הפיקדונות ב־20% במהלך המשבר הפיננסי של 2008, אפילו כאשר סיטי נכשלה כמעט. "אפילו משקיעים ותיקים יטעו בתשובות לשאלות האלה", אמר מאיו.

גלובלי