ז'אנר: דרמת פשע

מספר עונות: 1

פרקים: 8

משך כל פרק: 40 דקות

במאי: אסף קורמן

שחקנים: יניב אלמנך, שי חי, עדן סבן, טהוניה רובל, אגם רודברג

שפה: עברית

עם המקרים של סלומון טקה, יהודה ביאדגה ויוסף סלמסה - שלושה צעירים ישראלים יוצאי אתיופיה שנורו למוות בידי שוטרים לבנים - נפתח פרק הבכורה של הסדרה "אינדל" בהוט. דרמת הפשע דוהרת לכיוון מחאה בועטת של בני העדה, שמבקשים לזעוק מול הגזענות וההתנכלות מצד המשטרה. נמאס להם להיתפס כפושעים לפי צבע עורם ותו לא. והיא עושה את זה. ועוד איך. אינדל מביאה לקדמת הבמה את התחושות הקשות של צעירים שחורים שגדלים בצד הפחות מוצלח של העיר, ומנסה לדרוש צדק עבור קבוצה שלעתים קרובות לא זוכה לו.

תקציר העלילה

במרכז הסדרה עומד אינדל, צעיר בן העדה האתיופית המתגורר באשדוד. חבריו משתמשים בסמים, שותים אלכוהול, הולכים לזונות ונוהגים באלימות, ולידם הוא בהחלט בחור טוב, אך זה לא חוסך לו את ההתנכלות המשטרתית. השוטר הרע והלבן אלון אדרי (שמגלם שי חי, יוצא "האח הגדול") משמיע לא אחת הערות גזעניות ומתריס שאתיופים אינם יהודים כלל, משרטט את מוקדי הכוח במדינה בעיניו. אלון מסייר ברחובות בלילה ונטפל אל צעירים שלא חשודים בדבר. באחת הסצנות הוא אף מכה את יצחק עד עד זוב דם.

בני העדה מנסים להרים את ראשם ובתורם חותרים לבדל את עצמם מהלבנים: "שחורה שהולכת עם לבן זה כמו לאכול אינג'רה עם חומוס". שבירת השתיקה של בני העדה מתבטאת באי ציות ובאלימות כלפי שוטרים, ויש לה מחיר כבד.

ספוילר

יצחק, שנעצר על ידי אלון בתחילת הפרק הראשון, נורה בסופו בראשו. קצת לפני כתוביות הסיום, נראה הצעיר כשגופו שמוט על רצפת בית הכנסת "ביתא ישראל" (קהילת ישראל), ביטוי שנועד לציין את השתייכות בני העדה לארץ, אך מקבל טעם כעת מריר.

ההקשר למציאות

אלימות של שוטרים לבנים כלפי שחורים אינה חדשה. שלל מקרי רצח כאלה כבר הסעירו את אמריקה, בהם מקרי הרצח של ג'ורג' פלויד והנער מייקל בראון. אלה מציתים מחאות של שחורים המקבלות במה ונותנות קונטרה לחוויית המציאות הקשה. תנועת המחאה "Black lives matter", שנולדה ב-2013, פועלת נגד הגזענות הממסדית. בימים אלה נקשר שמה של התנועה במאבק הפלסטיני כחלק מתרבות הזהויות האמריקאית.

בזירה הישראלית, מחאות יוצאי אתיופים התקיימו לאורך השנים, למשל ב"פרשת הדם" (1996), אז הושמדו מנות דם רבות שהם תרמו מחשש למחלות. המחאה על הרצח של סלומון טקה (2019) גררה הפגנות נרחבות תחת הקריאה "צדק לסלומון".

3 דברים שכדאי לדעת

● אינדל קבדה, יוצר הסדרה שעל שמו נקראת הדמות הראשית, הוא יוצא הריאליטי "האח הגדול". בתוכנית הוא סיפר על הגזענות המשטרתית שחווה בצעירותו ואף סירב ללבוש מדי שוטר באחת המשימות בבית האח. שם הכיר קבדה את עדן סבן, שהפכה בת זוגו ואף משחקת בסדרה כמושא חיבתו של אינדל.

●השחקן הראשי המגלם את אינדל, יניב אלמנך, שיחק ב-2021 בסדרת הפשע "עלומים" (כאן 11). בהיותו חלק בחבורת נערים שוחרת צרות הוא זוכה להתנכלות מצד שוטרים לבנים, ונחשד על לא עוול בכפו שאנס צעירה לבנה - והוא בכלל הומו.

● אמהרית היא השפה הרשמית באתיופיה, והיא גם השפה האתיופית השלטת בסדרה, אך לצידה קיימת באתיופיה שפה רשמית אחרת - התיגרית, שפת היושבים במחוז תיגראי. זו פחות מוכרת בישראל כי התיגרים הם מיעוט בארץ, אבל כדאי להכיר שלא כל האתיופים הם אמהרים.

למה בחרנו בה

אמנם כבר עלו בישראל דרמות פשע המציגות עבריינים צעירים, כולל אתיופים ביניהם, כמו "בני אור" ועלומים, אך אינדל מציעה משהו אחר. הסדרה בועטת ולא מעגלת פינות בהצגת המציאות של בני העדה האתיופית. ההתמקדות של הסדרה בניסיון שלהם לקום מהמציאות העגומה הזו, שבה גברים שחורים מזוהים אוטומטית כפושעים והנשים האתיופיות כחלשות - זה כבר סיפור חדש. הצעירים אינם בהכרח חפים מפשע, ולעתים נוקטים אלימות לא פשוטה מול השוטרים הלבנים. מה שבטוח, הסדרה לא מנסה להתחנף או לרכך את המצב עבור הצופים בבית.

