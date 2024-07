צבא הפיליפינים הציג את מערכת ההגנה האווירית מתוצרת רפאל, ספיידר, במסגרת חגיגות 77 שנה לכוחות הצבא המקומיים. המערכת תפסה חלק משמעותי במסגרת האירועים, כחלק מהרצון להמחיש את תהליכי המודרניזציה של הצבא המקומי.

לפי נתוני מכון שטוקהולם למחקרי שלום (SIPRI), ישראל סיימה בין השנים 2023-2019 במקום התשיעי בטבלת היצואניות הביטחוניות בעולם, אולם, שיעורה מתוך כלל היצוא הביטחוני העולמי ירד מ־3.1% בשנים 2014־2018 ל־2.4%. בדוח 2022, שבחן את השנים 2022-2018, ישראל הייתה במקום ה־10.

בחמש השנים החולפות, הפיליפינים תפסה את המקום השני ביעדי היצוא הביטחוני הישראלי (12%), לאחר הודו (37%), ולפני ארה"ב (8.7%). מנגד, ישראל היוותה מקור היבוא הביטחוני השני בהיקפו של הפיליפינים (28%).

ספיידר היא מערכת הגנה אווירית מתקדמת, שנמצאת בשימוש מבצעי בכמה צבאות ברחבי העולם, בהם צ'כיה, ומספקת פתרונות הגנה אווירית בטווחים שונים ואל מול מגוון איומים אוויריים, לרבות מל"טים, מטוסים, מסוקים וטילים בליסטיים לטווחים קצרים. המערכת מיירטת את האיומים באמצעות שתי משפחות של מיירטים מתוצרת רפאל- פייתון (PYTHON) ודרבי (Derby) .

לפי אתר Army Recognition, הפיליפינים רכשו שלוש שלוש סוללות ספיידר, וזה מתחבר לדיווח מ־2020 של מקס דיפנס על אודות מכירת שלוש סוללות תמורת 141 מיליון דולר. העסקה כללה בתוכה גם את רכישת טילי הפייתון והדרבי, שמיועדים להתמודד עם כמה סוגי איומים: מטוסים, מסוקים, כטב"מים וטילים. "המערכת הזו חשובה להגנה על הביטחון הלאומי", אמר נשיא הפיליפינים, פרדיננד מרקוס.

מערכת הספיידר מהווה נדבך אחד מתוך תוכנית "הורייזון 2", שנועדה לחזק את היכולות הצבאיות שלה. ב־ Army Recognition ציינו כי את במנילה כבר החליטו להציב סוללת ספיידר בבסיס חיל האוויר "באסא" שבמחוז פמפנגה, שבצפון המדינה. באזור זה שוכנים הפיליפינים לחופי ים סין הדרומי שכולל מדינות שונות כשבמרכזן, כמובן, סין וטיוואן.

הפיליפינים כבר הספיקו להשתמש בספיידר, כשבתרגיל "בליקאטאן 2024" בשיתוף ארה"ב - הם הבליטו את מעורבות הספיידר. במהלך התרגיל שהתקיים לפני כשלושה חודשים באי הגדול ביותר במדינה, לוזון, הפיליפינים בחנו את שילוב הספיידר כחלק מכלל מערכות הנשק של המדינה.

תצורה חדשה למערכת הספיידר

לפני כמה חודשים הציגה רפאל תצורה חדשה למערכת הספיידר: תצורת ה־All in One המציעה מערכת הגנה אווירית שלמה הכוללת: מכ"ם אינטגרלי, מטען ייעודי אלקטרו־אופטי, מערכת שליטה ובקרה מתקדמת ומיירטים מסוגים פיתון ודרבי, המותקנים כולם על רכב אחד בלבד. בינואר האחרון השלימה רפאל, בשיתוף מפא"ת (המינהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית) במשרד הביטחון, ניסוי מוצלח במערכת ספיידר בתצורת ה־All in One.

תצורה זו מהווה פתרון להגנה אווירית אופטימלית להגנת נקודה או כהגנה אווירית על כוחות מתמרנים; זאת, כחלק מסוללת ספיידר או בפריסה עצמאית ובהפעלה על־ידי צוות מפעילים מינימלי. בניסוי שנערך בינואר בישראל, נבחנו כמה תרחישים המדמים איומים קיימים ועתידיים, במהלכו מערכת הספיידר, בתצורתה החדשה, יירטה כטב"ם במתאר מבצעי מאתגר בפגיעה ישירה ומדויקת.