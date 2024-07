דרמה בפנסילבניה: טראמפ נפגע מירי במהלך עצרת בחירות

נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ נפצע הלילה (בין שבת לראשון) מירי בעצרת בחירות בבאטלר, פנסילבניה. אנשי השירות החשאי של ארה"ב פינו אותו מהמקום, כשהמצלמות מתעדות אותו עם כשהוא בהכרה, עם דם על פניו - ומנופף באגרופו. לפי ממצאי החקירה הראשונית, שבוחנת את האירוע כניסיון התנקשות - 8 כדורים נורו לעבר טראמפ מגג במרחק 200 מטר. "שמעתי שריקה והרגשתי את הכדור מנקב לי את האוזן", תיאר הנשיא לשעבר את הרגעים הדרמטיים.

השיירה של טראמפ נראתה עוזבת את מרכז העצרת הפוליטית מיד לאחר התקרית. כלי תקשורת בארה"ב אישרו שטראמפ נפצע באירוע, אך ככל הנראה מדובר במצב קל בלבד. לפי דיווח באקסיוס, הנשיא לשעבר נפצע משברי זכוכית ולא מפגיעת כדור. לפי דיווחים מאוחרים יותר, טראמפ שוחרר מבית חולים בפיטסבורג לאחר שאושפז במקום. מעט לפני כן, פרסם הודעה ברשת החברתית TRUTH: " קליע חדר לאוזן ימין שלי, דיממתי, וכך הבנתי מה בדיוק קורה. רוצה להודות לכוחות הביטחון ואכיפת החוק".

חבר קונגרס רפובליקני צוטט בפוקס ניוז אומר שהוא היה בשורה הראשונה בעצרת, ושמע 10-8 יריות ושנראה שכמה אנשים נוספים נפגעו. לפי דיווח ב-ABC, היורה היה על גג כ-200 מטר מטראמפ וירה לפחות 8 כדורים מרובה סער. שלושה בכירים במנגנוני אכיפת החוק בארה"ב אמרו ל-NBC News כי הירי התרחש מחוץ לתחום האבטחה של השירות החשאי - שניטרלו את היורה.

An Insane Photo by New York Times Photographer, Doug Mills showing a Bullet wizzing by the Head of Former President Donald J. Trump at today’s Campaign Rally in Pennsylvania. pic.twitter.com/zHy6OX7JPp