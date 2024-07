לשים תקליט ולהתרווח: LP מציעה הנאה לדור שהתבגר והתברגן

על LP שף: עינב אזגורי

סוג מטבח: בר שיפודים וקוקטיילים

כשר: לא

עיצוב המסעדה: אלונה אליאסי

סוג תפריט: ערב

כמה מנות בתפריט: 30

טווח מחירים: 18-84 שקלים למנה

כתובת: הירקון 66 תל אביב

טלפון: 073-264-9464

שעות הפתיחה: שני-שישי: 18:00-1:00 (הפי האוור: 18:00-20:00)

צריך להזמין מראש: כן

LP ("לונג פליי", כינוי לתקליט באורך מלא) הוא בר שיפודים וקוקטיילים, פרי שיתוף פעולה בין קבוצת אימפריאל ("אימפריאל", "לה אוטרה", "בושוויק") והשף עינב אזגורי (לשעבר "סרווסריה", "בר א וין", "קפה נורדוי"). הבר ממוקם ברחוב הירקון, בחלל קטן שבו פעל החדר הפרטי של בר אימפריאל (למעלה, בחדרי המלון המיועד להריסה, מתקיימת תערוכת הפופ-אפ "אימפריאל הוטל וונדרלנד", ששווה ביקור). מי שמצפה למצוא פה שיפודייה קלאסית ולהתקרחן על בשר וחלקי פנים יגלה מהר ש-LP היא דווקא מקדש לצמחונים, אבל לא רק. מבין שלוש המחלקות בתפריט, בשר, דגים, וירקות, האחרונה היא הגדולה ביותר. רוב המנות עוברות דרך הגריל. הן קטנות-בינוניות ומחירן נגיש.

למה בחרנו בה

אזגורי אוהב לומר ש-"LP הוא מקום שמיועד לאנשים שנולדו בשנות ה-70, התבגרו בשנות ה-80 ועשו חיים בשנות ה-90" - כלומר, הוא. שורת הטקסט שנצמדת לשם (הטאג ליין) היא "Come as You Are", כמילות השיר של נירוונה; פוסטר של הסולן קורט קוביין מתנוסס על קיר המסעדה, ומהרמקולים בוקעת מוזיקת רוקנרול מהניינטיז בואכה שנות ה-2000. אזגורי אומר לדור הזה, שהתבגר והתברגן, אבל עדיין רוצה לבעוט: בואו בכיף, שבו בנוח, תאכלו טוב, תשתו בקבוק יין טוב, תשמעו מוזיקה מהתקופה שבה חרשתם על תקליטים, יש סאונד טוב ומזגן, ותהנו. וזה בדיוק מה שעשינו. אכלנו הרבה מנות קטנות ומשמחות, התרגשנו מהדיסטורשן, חשנו שוב בנות 20 ולא יצאנו עם חור בכיס.

יש הרבה דרכים לעשות שיפודייה. LP היא הגרסה של אזגורי מודל 2024: נקי יותר, מושחת פחות, בוגר ומנוסה, חף ממניירות ולא זקוק לתפאורה ולחלל מושקעים כדי להרשים. כיף של מקום.

ביו שף

עינב אזגורי, 47, נולד בקיבוץ חוקוק וגר בתל אביב. לדבריו, תמיד ידע שהוא יהיה שף. "כנער אהבתי להכין ארוחות למשפחה. הייתי פותח את הספר של אהרוני ומכין ממנו מנות, מתלהב מזה שהכנתי רוסטביף ומוס שוקולד", הוא צוחק. אחרי הצבא התחיל לעבוד כטבח במסעדת "בבית של ראפא" בראש פינה. "מהר מאוד הבנתי שאני רוצה הרבה יותר מזה. נפגשתי עם השף אייל לביא ב'פסטיס', ושאלתי אותו איפה הכי כדאי לעבוד בתל אביב. הוא שלח אותי לקורדליה ולרפאל. בין בין דיברנו על זה שיש לי אזרחות צרפתית. 'לך לעבוד בצרפת', הוא הפציר בי". וכך היה: בגיל 24 הוא ארז תיק וטס לדרום צרפת, שם החל לעבוד במסעדה קטנה בפרובאנס. "זה היה כמו טירונות, אבל הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים". אחרי שלוש שנים חזר לארץ, החל לעבוד בקייטרינג "פוד ארט", עשה סיבוב נוסף בראש פינה ולבסוף נחת בעיר, בסרווסריה, בר יין ספרדי. בהמשך חבר לקבוצת "we like you too" ופתח איתה את בר א וין, את קפה נורדוי ואת אחיה הצעיר "נורדיניו". בקורונה הוא נפרד מקפה נורדוי וחבר לקבוצת אימפריאל כשף של בר הקוקטיילים שלה "בושוויק" במלון "פבריק". כשהרגיש שהוא לא מביא את עצמו לידי ביטוי כשף, הוא עבר ל"יוליה בנמל". כעת הוא חוזר לשתף פעולה עם החבר'ה מהאימפריאל ב-LP.

מנת הדגל | דונר קבב

כמחווה ל"זובייר", שיפודיית העל באיסטנבול שבה הכל התחיל להתגלגל אצלו בראש, אזגורי מגיש שווארמה על שיפוד: שכבות דקות של בשר שייטל, שומן ליה ובשר טחון בנויות כמו עוגת מילפיי. את עוגת הבשר הוא חותך לקוביות, משפד וצולה לאט על הגריל, כשכל הטעמים מתערבבים וסופגים זה את זה. בהגשה השיפוד מקבל משיחה של רוטב טארה, שמככב כאן. "במטבח היפני כל מה שעולה על הגריל מקבל טארה", מסביר אזגורי, שרקח ב-LP טארה משלו, המתבסס על סויה, יין שרי ותבלינים רבים. מי שאוהב בשר - זאת לגמרי המנה שלו (68 שקלים).

מנת האינסטגרם | צלעות תירס בביסק סרטנים

בעשור וחצי שהוא מבשל בתל אביב, הצליח אזגורי לייצר כמה מנות מזוהות עמו, בהן עוגת גבינה באסקית (שהכין בקפה נורדוי) וצלעות תירס בביסק סרטנים (שיצר לבושוויק). בבושוויק קלחי התירס טוגנו, ואילו ב-LP הם נחרכים על הגריל ומקבלים טעם מעושן. המתיקות של התירס משתלבת נהדר עם מתיקות הביסק, ויחד מתקבלת מנת בר מושלמת שחייבים לאכול עם הידיים, ללקק את האצבעות, ולהצטער שנגמר. המנה המתחנפת הכי כיפית שתפגשו הקיץ (52 שקלים).

צלעות תירס / צילום: חיים יוסף

הקינוח | קרפ סוזט כנאפה

אף שהוא לא קונדיטור, אזגורי חתום על שיגעון הבאסקית וגם על העלייה החדה במניות הקרפ סוזט בעיר. את הקרפ הוא הגיש תחילה בבר א וין, ואז הביא אותו גם לקפה נורדוי, רק שהפעם הוא שיחק קצת עם הקלאסיקה: מילא את הקרפ בג'יבנה (גבינה שממנה מכינים את הכנאפה), טיגן, קירמל בחמאה וליקר תפוזים, זרק פיסטוקים קצוצים מעל, טעם, התעלף והבין שהוא עלה על משהו. הקינוח, שנוצר חודש לפני סגירת המסעדה, אוחסן במגירה. עכשיו הוא נשלף ב-LP, וכולנו הרווחנו את אחד הקינוחים הכי מעניינים כאן. פיוז'ן צרפתי טורקי, מתוק מלוח, במיטבו (54 שקלים).

תפריט היין ואלכוהול

קוקטיילים מעולים הם סימן ההיכר של קבוצת אימפריאל, אבל ב-LP האוכל הוא העיקר, והקוקטיילים נועדו ללוות אותו. הברמנית נועם פרייס, שגם מנהלת את המקום, רקחה אסופת קוקטיילים קלאסיים עם טוויסטים שובבים שמתאימים לאוכל - ג'ין גימלט, עם טרגון ולימון, הוא קוקטייל נפלא (48-54 שקלים לקוקטייל; 35 שקלים בהפי האוור). תפריט היין ממשיך את הקו הקליל וכולל 28 יינות במחירים סופר נגישים, רובם לבנים ורוזה מזנים פחות מדוברים (28 שקלים לכוס ליין הבית).

השירות

הברמן ששירת אותנו רקח לנו את הקוקטיילים ביד טובה. הוא חיבר אותנו לקונספט של המקום, ניווט היטב בין המנות ושירת אותנו בידענות ובאדיבות. היה נעים לשוחח איתו, להתייעץ לגבי מנות ולשתף במחשבות עליהן.

מה אכלנו

צלעות תירס בביסק סרטנים - 52

שיפוד קלמרי - 42

אספרגוס בגריל - 44

שעועית לוביה - 26

סנדוויץ' ביס קבב - 32

דונר קבב - 68

צ'יפס ביתי ובוטרגה - 44

שיפוד מרשמלו - 32

קרפ סוזט כנאפה -54

סה"כ ל־2 סועדים (ללא טיפ ושתייה): 394 שקלים