הטורפדו הקטלני של סין, וארה"ב מביאה נשק מהפכני למזרח התיכון

רוחות המלחמה ברחבי העולם מביאים לחדשות רבות: כלי רכב חדשים פרי פיתוח ישראלי הגיעו לאחרונה לאמריקה הדרומית, סין ביצעה ניסוי באמצעי שעלול להשבית נושאות מטוסים, ואיראן מחזקת את הצי של משמרות המהפכה. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית.

צבא אקוודור קיבל לאחרונה 45 רכבי "דוד" ישראליים של חברת שלדות, ושישה רכבי מבומבה (Mbombe) 6X6 מהחברה הדרום אפריקאית "פרמאונט". בטקס שבו השתתף נשיא אקוודור, דניאל נובואה, הציגו את הרכבים שמיועדים לפעילות באזורים אורבניים, איסוף מודיעין והובלת כוחות.

את הרכבים שקיבלו האקוודורים ייצרה MDT, חברה בת אמריקאית של שלדות. הרכיבים של רכבי הדוד מותקנים על גבי טויוטה או לנד רובר, והם בעלי כושר נשיאה של עד 4.5 טונות. בדומה לתוצרים רבים של התעשיות הביטחוניות הישראליות, דוד הוא רכב מוכח בשדה הקרב. הוא פועל מספר דו־ספרתי של שנים ביו"ש ובגזרות נוספות, ומוכיח את יעילותו בסביבה אורבנית ומרובת פעילי טרור.

את הדוד אפשר לקבל עם אפשרות להנעה ימנית או שמאלית, והוא זמין בגרסאות עם שלוש, ארבע או חמש דלתות. הכלי מגיע עם מנוע 148 כוחות סוס, ותיבת הילוכים אוטומטית וידנית. אורכו 5.05 מטר, רוחבו 1.99 מטר וגובהו של 2.23 מטר, תוך שהוא יכול להסיע שמונה אנשי צוות.

סין תרגלה לראשונה טורפדו עוצמתי במיוחד שביכולתו להשבית נושאת מטוסים, כשאת תוצאות הניסוי פרסמו בתקשורת המקומית. בתיעוד ניתן לראות פיצוץ גדול, שבעקבותיו נוצר עמוד מים בגובה של כ־100 מטרים. במהלך התרגיל, צוללת מדגם B039 שיגרה את הטורפדו לעבר נחתת שהשבית הצי המקומי. פרשנים מעריכים כי הטורפדו שהציגו בתקשורת הוא Yu-10 שפעיל מבצעית מ־2015, אבל מעולם לא הוצג בפומבי.

WATCH: China Unveils Torpedo Capable of Sinking Aircraft Carriers

The torpedo is said to be a Chinese-developed Yu-10, which reportedly entered service in 2015, though no official specifications have been released, according to the Chinese military magazine Ordnance Industry… pic.twitter.com/tvYgto2V81