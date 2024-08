על Hullraisers משודר: סלקום טי וי

ז'אנר: קומדיה

מספר עונות: 1

פרקים: 12

משך כל פרק: 25 דק'

במאי: איאן פיצגיבון

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): לאה בראדהרד, טאג' אטוואל, שייניד מתיוס, לאה אחידהד

"להיות איתה", "פאודה", "אופוריה" ו"חטופים" הן רק חלק מרשימת הסדרות הישראליות שעשו את זה ונמכרו לחו"ל בשנים האחרונות. לאחרונה הצטרפה אליה גם הגרסה הבריטית לסדרה "חברות", או בשמה מעבר לגבולות גזרתנו, Hullraisers. אין ספק שכל מכירה כזו היא הצלחה נאה, אבל אם מגיעים כבר לעסוק בהשוואות (כי אי אפשר שלא) - הגרסה הישראלית עושה את זה הרבה יותר טוב.

● "מחיאות כפים רמות": דרמה טורקית סוריאליסטית ושנונה

● התביעה הדרמטית נגד ה-NBA חושפת את נטישת חובבי הספורט לסטרימינג

לסדרה המקומית יש ארבע עונות מצליחות, והיא מעמידה במרכזה ארבע חברות: נועה (ליטל שוורץ), אישה פשוטה, מרושלת וצינית הנשואה לארז (קובי מימון); חברתה הטובה שני (מגי אזרזר), שוטרת מצחיקה ומטורפת הנואשת למצוא גבר, אך נופלת על הגרועים ביותר; פזית (לירית בלבן), מנהלת חיי משפחה פשוטים ומסתפקת בשלה; וורד (לירון ויסמן), שחיה כלכלית רמה מעל חברותיה, אבל דומה להן מאוד. העלילה מציגה את התמודדותן עם חיי היום יום לצד עניינים כמו יחסים, הורות ומשפחה, באופן שנון והומוריסטי.

בגזרה החדשה נראה שהבריטיות לא מצליחות לתת פייט: ראנה, המקבילה של שני, דומה לה מעט חיצונית אבל לא נואשת וקיצונית כמוה בגזרת הגברים; טוני, המקבילה של נועה, לא מספיק מצחיקה ומרושלת; ופולה לא אדישה ומצחיקה כמו פזית. אבל יש בסדרה חן וניכרת ההשתדלות של העוסקים במלאכה.

תקציר העלילה

הגרסה הבריטית מציגה שלוש נשים ממעמד הפועלים שמתגוררות בעיירה פריפריאלית בהאל שבצפון אנגליה. טוני (לאה בראדהרד) היא שחקנית בעלת קריירה די כושלת ולה בעל וילדה, אחותה פולה (שייניד מתיוס) היא אמא שרק משוועת לקצת מנוחה, וראנה (טאג' אטוואל), גיסתה, היא שוטרת רווקה שנקלעת לדייטים הזויים בניסיונה הכושל למצוא בן זוג.

ספוילר

הפרק הראשון שנקרא "ערב בילוי" מקביל לפרק הפותח את העונה השנייה בגרסה הישראלית, שבו ורד, נועה ופזית יוצאות לבר. בגרסה הבריטית, ראנה נקלעת לדייט מסויט שהיא מעבירה בשכרות, ובעקבות מפגש עם גבר מוצלח יותר מוצאת את עצמה בניחום אבלים שהיא כלל לא מכירה. גם טוני מגיעה למקום ונסחפת להישאר שם בעוד בעלה ובתה מחכים לה ברכב. בסופו של דבר השניים נכנסים פנימה וכיאה לז'אנר, האבל הופך למסיבה.

ביקורת מהעולם

הסדרה הישראלית זכתה בשנת 2014 בפרס "ורד הזהב" והפורמט שלה נמכר לערוץ TF1 של צרפת ולרשת CBS. המקבילה הבריטית צוינה לטובה בתקשורת המקומית על האותנטיות שבה, הגאווה שיש בייצוג נשים ממעמד הפועלים ומעיר שנמצאת בשוליים, ועל הצלחתה לשעשע את הצופים.

ההקשר למציאות

אכן, אחת מהחוזקות הבולטות של הסדרה היא האותנטיות שבה ושזירת השעשוע וההומור בחיי היום יום. העלילה משובצת ברגעים מציאותיים שמאפשרים להתחבר אליה כל כך. הסדרה מעמידה במרכזה נשים המתמודדות עם חיי משפחה, תחזוקת הבית ודרישות החיים, מתקשרת למציאות ומשקפת אותה, תוך הפגנת הומור שנון וכיפי.

דברים שכדאי לדעת

● ליטל שוורץ המגלמת את נועה בגרסה הישראלית, היא גם חלק מיוצריה לצד שי בן עטר, ליאת ויואב גרוס. את הגרסה הבריטית כתבו הקומיקאית לוסי בומונט, אן מארי או'קונור וקרולין מורן.

● לאה בראדהרד המגלמת את טוני, נולדה בעצמה בעיר האל, שבה מצולמת הסדרה.

● ערוץ 4 הבריטי, שם שודרה הסדרה לקהל הממלכה, הייתה אחראית גם לשלאגרים שהצליחו בכל העולם, בהם סדרת המתח ששודרה בישראל "אוטופיה", "המופע של עלי ג'י" בכיכובו של סשה ברון כהן, ו"בואו לאכול איתי", שזכתה לגרסה ישראלית שהפכה לקאלט בכאן 11.

למה בחרנו בה

אין מה לומר, כשישראל מייצאת לעולם סדרה, אי אפשר להתעלם. רצינו לגעת בהבדלים הבולטים בין שתי הגרסאות: בגזרה הישראלית המשחק, הקאסט והלך הרוח הם אותנטיים יותר, אפילו מבריקים לעתים. בגרסה הבריטית ניכרים האדישות והאיפוק הבריטיים, שאולי מאפיינים את תושבי הממלכה, אבל אולי פחות עובדים עלינו כשזה מגיע לקומדיה. אין ספק שיש בה חן ודמיון למקור.

עוד מהז'אנר

עממיות (2014)-

קומדיית מצבים ישראלית בכיכובן של נטע גרטי (שני-שונטל), אניה בוקשטיין (סילבי), רותם זיסמן-כהן (רונית) ומלי לוי (חלי). ארבע חברות טובות מתיקות את עיר מגוריהן לעיר הגדולה, הלא היא תל אביב. הארבע מנסות להתנער מהתדמית העממית כמו דרך שינוי שם. בצד זה בולט הניסיון שלהן למצוא אהבת אמת. זוהי סדרה מרעננת, מצחיקה ולא פחות חשוב, עם קאסט מצוין.

אריזה משפחתית (1989-1998) -

"?Did I do that" אם שמעתם את המשפט הזה בקול גבוה ומעצבן, כנראה שגם אתם העברתם שעות מסך מול קומדיית המצבים האמריקאית בכיכובו של סטיב ארקל. זוהי אחת הסדרות הקומיות המצליחות ביותר שיצאו מארה"ב, לצד קלאסיקות כמו "משפחת קוסבי" ו"משפחת ג'פרסון". הסדרה, שרצה במשך תשע עונות, עוסקת במשפחה אפרו-אמריקאית ומתמקדת בסטיב, חנון בעל צחוק גמלוני וממכר, אינטליגנציה גבוהה ונכות חברתית. הוא מאוהב בלורה וממציא המצאות שונות, בראשן מכונה שהופכת אותו מחנון למגניב. מדובר בסדרה על-זמנית, שכיף ומומלץ לחזור אליה עם נשנוש על הספה.

סדרה לחזור אליה

משחקי הדיונון

שפה: אנגלית

משודר: נטפליקס

זמן עלייה: 2021

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 9

משך פרק: 35-63 דק'

במעבר חד, מותחן קוריאני. תשעה פרקים שזכו להצלחה רבה ברחבי העולם והפכו לתופעה ויראלית. במוקד, תחרות קיצונית במיוחד: אנשים משולי החברה נדרשים לשחק משחקי ילדות תמורת הון. הקטץ': משתתף שנפסל מוצא להורג.

סדרה לחכות לה

התקרית

תשודר: הוט

זמן עלייה: 25.8

מספר עונות: 1

פרקים: 6

משך פרק: 40 דק'

דרמת מתח פסיכולוגית אוסטרלית שתעלה בהוט. ז'יל אחמד הוא שוטר שבמהלך מרדף אחר חשודה בפשע, פוגע קשות בעובר אורח. כשהוא מבין שמדובר בטעות איומה, הוא מנסה לטהר את שמו בכל דרך אפשרית, תחת לחץ תקשורתי ותוך רגשות אשמה קשים.