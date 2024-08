הפתרון היצירתי של רוסיה נגד הכטב"מים האוקראיניים

רוסיה מוצאת פתרונות ישנים אבל יצירתיים להתמודד עם הכטב"מים של אוקראינה, בזמן שבקייב מעודדים את התעשייה הביטחונית המקומית - על חשבון היבוא. בה בעת, צבא ארה"ב פועל להטמעת יכולות שראינו אצל חמאס במתקפת ה־7 באוקטובר, ובוושינגטון מוצאים את עצמם מתמודדים עם פרויקט שמאחר בלוחות הזמנים ועלויותיו זינקו ב־60%. על כל אלו, בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית.

● קוריאה הצפונית חשפה מל"טים מתאבדים שדומים במיוחד למוצרים ישראליים

● הכטב"ם המתאבד החדש של איראן, והפיתוח הישראלי שיכול להגן מפניו

חברת יעקובלב הרוסית, באמצעות חברת הבת OKB אביאסטרויטל, השיקה תוכנית להסבת מטוסי האימונים יאק 52 לגרסת יאק 52B2, שמטרתה התמודדות עם כטב"מים. יאק 52 הושק ב־1979, וכעת נמצא לו שימוש מחודש, די בדומה לאוקראינה, שלקחה מטוסים מיושנים במיוחד והפכה אותם לחימושים משוטטים (מל"טים מתאבדים) עוצמתיים.

"המטוסים נגד כטב"מים הוא אחד מהפרויקטים החשובים ביותר של יעקובלב", סיפר מנהל פרויקט ההסבה, דמיטרי מוטין. כבר בתקופה הקרובה, צפוי יאק 52B2 לקבל את אישור ההפעלה מסוכנות התעופה הפדרלית הרוסית, ולאחריה ייפרס בשטח. עבור הרוסים, זהו פתרון כלכלי למדי, משום שבמקום לייצר עוד מטוסי קרב מתקדמים יקרים - יאק 52 המיושן נמכר בשוק החופשי במחיר של כ־125 אלף דולר.

עיקר ההשקעה של יעקובלב אינה טמונה ברכישת המטוסים, אם כי בהתקנת מערכות חדשות. תהליך המודרניזציה כולל התקנת צג ייעודי בתא הטייס האחורי, שדרוג מערכות הניווט, מערכת לוחמה אלקטרונית, שמיועדת לשבש תקשורת, ומערכת מכ"ם. בסופו של דבר, המטרה היא כי יאק 52B2 יוכל להתמודד, לכל הפחות, עם מרבית הכטב"מים האוקראיניים.

משרד ההגנה של אוקראינה חתם על שורת הסכמים חדשים לרכישת כטב"מים, מערכות לוחמה אלקטרונית ואמצעי תקשורת משורת חברות מקומיות, במטרה לעודד את התעשייה הביטחונית המקומית ולפתח את העצמאות שלה. קייב לא פרסמה את סך החוזים, אבל מגוון האמצעים הללו משקף כי הנשיא וולודימיר זלנסקי ואנשיו מבינים כי הם אינם יכולים לבנות אך ורק על יבוא.

החוזים הללו נחתמו לאחר שהממשל בקייב רכש לאחרונה כטב"מים ותחמושת ב-90 מיליון דולר. מאז תחילת 2024, מינהל הרכש הביטחוני האוקראיני השקיע 730 מיליון דולר ברכישת מערכות אוויריות בלתי־מאוישות, כאשר מועד האספקה של יותר מ־350 אלף כטב"מים הוא חודש אוגוסט.

תמונה חדשה שפורסמה לפני כשבוע של נושאת המל"טים החדשה של משמרות המהפכה "שהיד באכרי", החזירה את האמצעי החדש של חיל הים של משמרות המהפכה לכותרות. כלי תקשורת שונים הגדירו את הספינה בכותרותיהם כ"ביזארית" או "בעלת מראה מוזר", אבל זו צפויה לאפשר למשטר האייתוללות להוות איום על אזורים נרחבים יותר.

Iranian drone carrier, named Shahid Bagheri which has been converted from a container ship. pic.twitter.com/SdXvR7LJAL