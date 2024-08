קוריאה הצפונית חשפה שני חימושים משוטטים (מל"טים מתאבדים) שדומים במיוחד למוצרים הישראליים "הארופ" של התעשייה האווירית ו"הירו 400" של יוויז'ן (UVISION). לפי דיווח באתר The War Zone (TWZ), אותם אמצעים עשויים להיות רלוונטיים הן לשימוש צבאו של קים ג'ונג־און בחצי האי הקוריאני והן לייצוא לרוסיה, כפי שמתבצע בתחומים צבאיים רבים.

● עיתונאים באירופה יוצאים נגד ישראל. זו הדרישה החדשה שלהם

● מגרמניה לאיראן: נחיל הכטב"מים שחשף מקור מפתיע

אחד מהחימושים המשוטטים דומה מאוד להארופ בצורת כנפי הדלתא שלו. החימוש המשוטט מתוצרת התעשייה האווירית יכול לעבוד באופן עצמאי, אך גם מאפשר למפעיל שצופה בו דרך המצלמה לבצע תיקונים ידניים בדרך, או לבטל את הפעולה. באותה מידה ניתן לבטל לו משימה ברגע האחרון, אם מחליטים. הארופ צבר את שמו במלחמת קרבאך השנייה ב־2020, שבה ארמניה לא הצליחה להתמודד עם ההארופים שהפעילה אזרבייג'ן בהיקפים גדולים. לאחר המלחמה, נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב אף "ליטף" הארופ בהופעה פומבית.

The Iranian Omid loitering munition, first unveiled 2 years seems to have found its first customer, North Korea

Note everything is blurred pic.twitter.com/nnAC7LSAFs