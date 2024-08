מגרמניה לאיראן: נחיל הכטב"מים שחשף מקור מפתיע

בין השברים של אחד מהכטב"מים המתאבדים ששיגר חיזבאללה לצפון הארץ בתחילת השבוע, כחלק ממתקפת התגובה על חיסול אחד ממנהיגי הארגון לפני כחודש, בלט פרט אחד: המנוע של כלי הטיס הקטן, שדומים לו הרגו אזרחים וחיילים ברחבי הארץ בחודשים האחרונים, ככל הנראה יוצר בגרמניה.

לפי תמונות שצילם ניר אילון, תושב מקומי, ושפורסמו בעמוד הפייסבוק של כתב "כאן" בצפון רובי המרשלג, על יחידת ההצתה של המנוע ששרדה את הפיצוץ התנוסס שם היצרן 3W Professional, וההצהרה "מייד אין ג'רמני". אילון סיפר ל"גלובס" כי הכטב"ם היה חלק מזוג כלי טיס שטסו אחד אחרי השני, מצפון לכיוון דרום, והתרסק בשטח כשהוא גורם לשריפה. לפניהם זיהה נחיל דומה של שלושה מל"טים באותו הכיוון.

בעקבות פרסום התמונות החליט אלון, תושב מקומי של קיבוץ דן ודובר גרמנית, לקחת את העניינים לידיים. בווידיאו שהעלה לרשתות החברתיות ביום ראשון הוא תיעד את עצמו כשהוא מתקשר למנכ"ל החברה שייצרה את המנוע, הממוקמת בעיר הנאו שבמדינת המחוז הסן. המנכ"ל, קאי פיטר ויינהולד, התרעם על ההפרעה ביום ראשון והכחיש כי מכר את הרכיבים לארגון הטרור חיזבאללה.

אבל בדיקה של ההיסטוריה של החברה המשפחתית הקטנה, שנוסדה לפני כ־40 שנה כחברה לייצור מנועים למודלים מוטסים, מראה כי זו אינה הפעם הראשונה שרכיבים שלה נמצאו במל"טים של ארגונים ושל מדינות הקשורות ב"ציר ההתנגדות" האיראני, וגם ברוסיה. החוקים הנוכחיים בגרמניה מחייבים אישור יצוא מחוץ לאיחוד האירופי רק לטכנולוגיה דו־שימושית (Dual-Use) - מוצרים היכולים לשמש גם למטרות צבאיות בנוסף לאזרחיות, אך המנועים למל"טים אינם מוגדרים לכאלה. עם זאת, החוקים אוסרים במפורש על מכירת חלקים למל"טים לאיראן או לרוסיה.

Alon, a Kibbutz Dan member, a former Deutschlander, took this truly seriously, and got hold of Herr 3W - provider of engines to wrong causes. Wonder if EU sanctions mechanism would like this. Watch: https://t.co/MggHfCXwj7 pic.twitter.com/CPHjjwVkii