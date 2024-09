"קחו או עזבו את זה": המתווה האחרון של הנשיא ביידן לעסקה

עדכונים בולטים

06:06 - דיווח: ארה"ב דנה עם המתווכות על מתווה סופי לעסקת חטופים והפסקת אש

דיווח: ארצות הברית שוחחה עם המתווכות מצרים וקטאר על כוונת הנשיא ביידן להציג לישראל ולחמאס את עסקת "קחו או עזבו את זה" (Take it or leave it). על פי הדיווח בוושינגטון פוסט, הנוסח שיוצג בהצעה יהיה סופי - מה שאומר שאם הצדדים יסרבו לקבלו "זה יסמן את הסוף למו"מ בראשות ארה"ב", כך על פי בכיר בממשל האמריקני שצוטט בכתבה.

"אי אפשר להמשיך ולנהל משא מתן - התהליך הזה חייב להיעצר בשלב כלשהו", אמר הבכיר. עוד הוא הוסיף, כי ארה"ב, מצרים וקאטר עבדו על ההצעה הסופית לפני ששת החטופים נמצאו מתים במנהרה מתחת לעיר רפיח שבדרום עזה. "זה לא משבש את העסקה, אם כבר זה צריך להוסיף דחיפות בשלב הסגירה שבו כבר היינו", אמר.

לכתבה המלאה ב-N12

23:55 - ראשוני: כלי טיס תקף חוליית מחבלים שהשליכו מטענים במהלך המבצע בג'נין

20:12 - אזעקות בשורת יישובים בגבול הצפון

18:59 - הרמטכ"ל ביקר במקום שבו אותרו גופות 6 החטופים

דובר צה"ל עדכן כי רב-אלוף הרצי הלוי הגיע הבוקר לנקודה שבה אותרו גופות החטופים שהושבו על ידי כוחות צה"ל לישראל, עם מפקד פיקוד הדרום ואלוף (במיל') ניצן אלון. "הרמטכ"ל פגש את המפקדים והלוחמים בשטח, קיים הערכת מצב, למידה ותכנון להמשך", נמסר.

17:30 - למרכז הרפואי זיו בצפת פונו במסוק שלושה פצועים מפגיעת טיל הנ"ט בכפר יובל, בהם אחד במצב קשה ושניים במצב קל עד בינוני

17:27 - חיזבאללה קיבל אחריות לירי לכפר יובל. לטענתו, מדובר בתגובה על תקיפות צה"ל בדרום לבנון, ובפרט על התקיפה הבוקר בכפר רמיש

16:35 - צה"ל והשב"כ: נעצרו חשודים במעורבות בפיגוע התופת בגוש עציון

במסגרת חקירת הפיגוע בשב"כ נעצרו אתמול ע"י כוחות צה"ל ושב״כ מספר חשודים מאזור חברון אשר הועברו לחקירה. "במהלך החקירה בשב״כ הצביעו החשודים על מיקומה של מעבדת חבלה מאולתרת בחברון, בה הורכבו מטעני החבלה ששימשו לביצוע הפיגוע", נמסר ממערכת הביטחון.

עוד הוסיפו: "כוחות צה"ל ושב"כ הגיעו למקום בו הוקמה מעבדת החבלה, השמידו את המבנה והחומרים שנמצאו בתוכו. מבדיקה ראשונית עולה כי המטענים הורכבו מחומרים מאולתרים (דו שימושיים) ולא מחומר נפץ תקני. חקירת הפיגוע נמשכת וצפויים מעצרים נוספים".

פורסם לראשונה ב-N12