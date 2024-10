קוויאר במקום בונזו: אלו חיות המחמד העשירות ביותר בעולם

לרוב חיות המחמד אין צורך במכוניות יוקרה, בתים גדולים ובגדי מעצבים - צעצועים פשוטים ואוכל טעים הם כל מה שצריך על מנת לספק אותן. זה לא המקרה של אוליביה בנסון, שידועה גם כ"דיבלס" - בנסון היא חתולה מזן סקוטיש פולד, שטיילור סוויפט אימצה לפני כעשור.

לסוויפט יש עוד שני חתולים, אבל בנסון היא הבולטת ביותר - היא כיכבה בפרסומות והשתתפה גם בקליפים לשירים של סוויפט, ביניהם "Karma" ו-"Blank Space". שווי השוק של החתולה עומד על 97 מיליון דולר, נכון לינואר השנה. זה יותר מבן זוגה של סוויפט, שחקן הפוטבול טרוויס קלסי, ששוויו מוערך בכ-90 מיליון דולר נכון לחודש שעבר. סוויפט עצמה, אגב, שווה כמיליארד דולר.

אוליביה בנסון היא אמנם חתולה מפורסמת ועשירה מאוד, אבל יש חתולה אחת קצת יותר מפורסמת וקצת יותר עשירה ממנה: נלה, חתולה מקליפורניה שיש לה 4.5 מיליון עוקבים באינסטגרם. לפי The Pet Zealot, שבדקו נתונים כמו עוקבים, לייקים, שיעורי מעורבות ועוד, השווי הנקי של נלה הוא 100 מיליון דולר. היא "הוציאה" ספר, יש לה מותג מזון לחיות מחמד ועוד שלל מרצ'נדייז.

הרשתות החברתיות הובילו להתעשרות של עוד חיות מחמד (ובעיקר להתעשרות הבעלים שלהן), ביניהן ג'יפפום (Jiffpom), פומרנייאן שהוכרז ע"י שיאי גינס ככלב הפופולרי ביותר באינסטגרם ב-2019. ג'יפפום נולד בשיקגו, והפך לסנסציה ברשת ב-2014. יש לו כיום כ-9.1 מיליון עוקבים באינסטגרם, ו-20.2 מיליון בטיקטוק. השווי המוערך שלו הוא 25 מיליון דולר - אך ייתכן שזה לא מדויק, משום שלא עלו תכנים חדשים בפרופילים שלו מאז מרץ 2023. בתקווה, הוא פרש לגמלאות.

גם כלביה של אופרה וינפרי נהנים משווי גבוה. סיידי (מגזע קוקר ספנייאל), סאני ולורן (ספרינגר ספנייל) שווים 30 מיליון דולר כל אחד - זה אמנם נשמע כמו הרבה, אבל הבעלים שלהם שווה 2.5 מיליארד דולר. וינפרי אוהבת את הכלבים שלה, ואמרה בעבר "בשבילי בית בלי כלבים יהיה כמו ספרייה בלי ספרים". לכן לא מפתיע שהיא רוצה להבטיח את עתיד הכלבים שלה - היא הפקידה 30 מיליון דולר לקרן נאמנות עבור כל אחד מהם.

כריכת מגזין O של אופרה וינפרי. ''for the love of dogs''