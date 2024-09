במרחק 1,800 ק"מ, עשרות כלי טיס: ישראל תקפה במחוז חודיידה בתימן

ישראל תקפה היום (א') מתקני נפט, שדה תעופה ותחנות כוח במחוז חודיידה של החות'ים, בתגובה על שיגורי הטילים הבליסטיים האחרונים שביצעו. מעבר לכך, הותקף גם מתקן בנמל ראס עיסא.

בתקיפה, במרחק כ־1,800 ק"מ, השתתפו עשרות כלי טיס של חיל האוויר, בהם מטוסי קרב, מטוסי תדלוק ומודיעין. המטוסים תקפו בהכוונת אגף המודיעין תשתיות שהחות'ים משתמשים בהן גם עבור העברת אמצעי לחימה איראניים, ואספקה לצרכים צבאיים.

📺Al Hudaydah, Yemen now. Israel is striking the Houthis in a massive way. pic.twitter.com/hJgcnATIRi