על רק לא זה משודר: נטפליקס

ז'אנר: קומדיה רומנטית

מספר עונות: 1

פרקים: 10

משך כל פרק: 26-31 דק'

במאי: לורנס טרילינג

שחקניות: קריסטן בל, אדם ברודי, ג'סטין לופה, טימותי סימונס

סיפורים כמו זה של ארין פוסטר כבר סופרו בעבר. אישה שהתאהבה בחייה בבן למשפחת יהודית מברית המועצות והתגיירה כדי להינשא לו. לימים פוסטר יצרה את הסדרה "רק לא זה" (Nobody wants this) המבוססת על חייה, בכיכובם של קריסטן בל ("לשבור את הקרח", "ורוניקה מארס") ואדם ברודי ("דה או. סי", "פליישמן בצרות"). במשך עשרה פרקים מוצגת התאהבות מקרית בין בחורה ספקנית, כנה וברוטלית, בת לאב הומוסקסואל ואם פרועה, לבין רב שקט, ביישן ורוחני, בן למשפחה יהודית המתנגדת להתבוללות.

● "מי זאת?": כאן 11 איכזב עם קומדיה בינונית ולא מספקת, אבל יש בה רגעי קאלט

● נטפליקס מציגה: הגרסה המחודשת למיתולוגיה היוונית

בסדרה יש לא מעט אזכורים, מנהגים וביטויים יהודים בעברית, והדמויות בהתאם - אסתר, אילן ומרים, כולם נהגים במבטא אמריקאי שמשעשע לאוזן ישראלית. הרב, נואה, מצטט לרגעים את רבי ישמעאל מהתלמוד על רכילות ולשון הרע. מולו ניצבת ג'ואן, שאין איבר יהודי בגופה.

אבל הפער בין ג'ואן לנואה אינו כה גדול. בתחילה היא מבלבלת בינו לבין אדם אחר, שנראה הרבה יותר כמו רב ממנו. למרות מספר אינסופי של אזכורים, היהדות מוצגת באור שלילי, וקנאות דתית לא פוסחת על הדמויות. נכון שההלכה אוסרת התבוללות, אבל הצד היהודי מוצג ככזה שמתנזר מכל השונה ממנו, באופן בלתי מחמיא בעליל. העניין הזה בולט יותר לאור העובדה שגם משפחתו של נואה לא נראית ממש דתית ולא מהווה חלק מקהילה חסידית או קיצונית כלשהי. הסיפור הרומנטי עצמו, וסופו, צפויים למדי.

תקציר העלילה

ג'ואן (בל) היא מנחת פודקאסט פופולרי העוסק במיניות ואורגזמות. נוצרייה, אגנוסטית, פרובוקטיבית, ישירה וספקנית, הקשר בינה לבין דת מקרי בהחלט. באחד הפרקים היא אף מסמנת על חזה צלב כשהיא מתבלבלת בדתו של נואה, וזה מסמן לה שזה "לא שלהם". נואה (ברודי), שאם היה גר בכפר סבא היו קוראים לו נוח, משמש כרב בקהילתו היהודית שבלוס אנג'לס.

השניים נפגשים במקרה בארוחת ערב בבית חברתה של ג'ואן. לצד התרחשויות והתמודדות עם רבקה, האקסית היהודייה - והראויה לפי הוריו של נואה - מנסים השניים להתגבר על הפערים בין השקפותיהם, בניסיון לקיים זוגיות של ממש.

ספוילר

בפרק הסיום ג'ואן ומורגן (ג'סטין לופה) אחותה, מגיעות למסיבת בת מצווה, שבה נואה מברך את החוגגת, ומפתיעות את משפחתו היהודית בנוצריות שלהן. ג'ואן אומרת לנואה שהיא מוכנה להתגייר בשבילו. לאחר שיחה עם רבקה, שלאורך הסדרה מנסה להפריד בין השניים, היא מחליטה שלא לעשות זאת, ועל כן נפרדת מנואה בסצנה מלנכולית. כמובן שהשניים חוזרים זה לזו ומתגברים על הכול. בכל זאת, קומדיה רומנטית.

ביקורת מהעולם

בעיתון Variety האמריקאי הציפו ביקורת על כל שהפן הרוחני של נואה לא נלקח ברצינות. הנשים היהודיות מוצגות כלא סימפטיות: העניין הבולט לגבי אמו של נואה והאקסית שלו הוא הניסיון לחבל בזוגיות החדשה. אפשר להסכים שהיהדות מוצגת בצורה די שטחית, כזו המתנכרת לכל מי ששונה ממנה.

ההקשר למציאות

יהדות ארה"ב מהווה את הקהילה היהודית הגדולה ביותר בתפוצות, וזה משתקף היטב מנוכחותה בתרבות הפופולרית. ייצוג יהודי על מסך הטלוויזיה האמריקאי קיים תדיר, וישנם שחקנים מהשורה הראשונה כמו אדם סנדלר ("מגודלים"), נטלי פורטמן ("מלחמת הכוכבים") וג'ף גולדבלום ("פארק היורה") שמככבים בלהיט התורן.

הציור של היהודים באורח לא מחמיא, בתקופה שבה האנטישמיות גואה בעולם כולו, לא מניחה את הדעת. הסדרה אמנם מציגה שלל ביטויים של היהדות, אבל לא מותירה משהו שראוי ליהודים בעולם או לקהל הישראלי להתגאות בו. מה שצף מעל לכול הוא ניכור, התנשאות וחוסר קבלה.

דברים שכדאי לדעת

● ברודי נולד בארה"ב למשפחה יהודית, בצעירותו הוא אף חג בר מצווה וכיום מציין חגים יהודיים כמו חנוכה.

● המילה "שיקסע" מגיעה מיידיש ופירושה מי שאינה יהודייה, גויה. לרוב משתמשים בביטוי כאות גנאי, ובסדרה הוא מופנה רבות כלפי נשים.

● אגנוסטיות היא השקפה פילוסופית ולפיה אין אפשרות לדעת על קיומו של אל, או דבר מה אחר, אלא אם יש ראיות לכך. אין שלילה של קיום האלוהות, אלא דרישה לראיות.

למה בחרנו בה?

למרות הסיפור הצפוי שהולך בדרכי כל סדרות הז'אנר, ראוי לכתוב על סדרה אמריקאית העוסקת ביהדות, כמו גם ביחסים בין אמונה לכפירה ובין דבקות לשחרור. הקאסט של הסדרה, בראשו ברודי ובל, יוצר את אפקט המשיכה הראשונה לצפייה, ולמען האמת לא אכזב.

