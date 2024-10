התבטאות של ביידן שמעוררת סערה, ואין דרך להתחמק מפוליטיקה ב-X

ההכרעה באחת ממערכת הבחירות הצמודות בתולדות ארה"ב מתקרבת בצעדי ענק. האירועים הגדולים, הסיפורים הקטנים והדברים שכדאי לדעת: מדי יום ועד הבחירות שיתקיימו ב-5.11 נגיש סקירה יומית מאירועי השעה במרוץ הכי חם בעולם.

1"תומכי טראמפ הם זבל": ביידן מעורר סערה

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן עורר סערה לאחר שכינה את תומכיו של דונלד טראמפ "זבל" אמש. הנשיא מתח ביקורת על הקומיקאי טוני הינצ'קליף, מנחה הפודקאסט "Kill Tony", שבמהלך עצרתו של טראמפ ביום ראשון, כינה את פורטו ריקו "אי צף של זבל".

"דונלד טראמפ חסר אופי. לא אכפת לו מהקהילה הלטינית", אמר ביידן במהלך שיחת קמפיין בבית הלבן, שדווחה לראשונה על ידי NBC. "רק לאחרונה, דובר בעצרת שלו כינה את פוארטו ריקו אי צף של זבל... הפורטו ריקנים הם אנשים טובים, הגונים ומכובדים. הזבל היחיד שאני רואה שצף זה התומכים שלו. הדמוניזציה של הלטינים על ידו היא בלתי נסלחת, והיא לא אמריקאית".

בהמשך פרסמו הבית הלבן וביידן הבהרה, וטענו כי הנשיא התכוון לקומיקאי, ולא לכל התומכים. "מוקדם יותר היום התייחסתי לרטוריקת השנאה על פורטו ריקו שנאמרה על ידי תומכו של טראמפ בעצרת במדיסון סקוור גארדן כ'זבל' - זו המילה היחידה שאני יכול לחשוב עליה לתאר זאת. השחרתם של הלטינים על ידו אינה מתקבלת על הדעת. זה כל מה שהתכוונתי לומר", כתב ביידן ב-X.

Earlier today I referred to the hateful rhetoric about Puerto Rico spewed by Trump's supporter at his Madison Square Garden rally as garbage-which is the only word I can think of to describe it. His demonization of Latinos is unconscionable. That's all I meant to say. The…

במפלגה הרפובליקנית וטראמפ גינו את דבריו של ביידן. במהלך עצרת ביום שלישי בערב באלנטאון, פנסילבניה, טראמפ טען שהתבטאות של ביידן גרועה יותר מכינוי ה-"deplorables" (מגונים) שהעניקה הילרי קלינטון לתומכיו.

"וואו. זה נורא," אמר טראמפ על דבריו של ביידן. "אתם חייבים לזכור, הילרי - היא אמרה 'deplorable' ואז היא אמרה 'irredeemable' (חסרי תקנה)... 'זבל' אני חושב שזה יותר גרוע", הוסיף טראמפ. במהלך העצרתו באלנטאון, פנסילבניה, שבה חיים למעלה מ-34,000 פורטוריקנים, קיבל טראמפ את תמיכתה של סנאטורית הצל (Shadow Senator) של פורטו ריקו, זוריידה בוקסו.

המועמד הרפובליקני לסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, הגיב גם הוא במהרה לביידן. "זה דוחה. קמלה האריס והבוס שלה, ג'ו ביידן, תוקפים חצי מהמדינה. אין לכך שום הצדקה. אני מקווה שהאמריקנים ידחו את זה," כתב ב-X.

This is disgusting. Kamala Harris and her boss Joe Biden are attacking half of the country.

There's no excuse for this. I hope Americans reject it.

https://t.co/oLXa0Misng https://t.co/Y67u7rZXVs