באירופה מזועזעים מ"ציד הישראלים", אבל הכתובת היתה על הקיר

כלי התקשורת באירופה התמלאו הבוקר בדיווחים המזכירים את העובדה כי "יהודים ניצודו עם אלות" במרכז אירופה ומצטטים התבטאויות ישראליות לגבי "פוגרום" שהתקיים באוהדי מכבי תל-אביב בעיר. ברשתות החברתיות נראים מרדפים ברחובות אמסטרדם אחרי אוהדים ישראל, כולל אלימות קשה כלפי מי שנתפס. באחד מהם, שלא ניתן לוודא את אמיתותו עדיין, נראה שאחד האוהדים הוכרח תחת איומים לצעוק Free Palestine אחרי שאלמונים השליכו אותו לתעלה בעיר. באירוע אחר אוהד כדורגל אוקראיני נחקר באלימות ברחוב כדי לברר אם הוא ישראלי ואולץ להציג תעודה.

אמסטרדם היא מעוז של הפגנות אנטי-ישראליות שגלשו לאלימות בשנה האחרונה. פעילים פרו-פלסטינים, רבים מהם מהגרים או בני מהגרים מהמזרח התיכון ומאסיה או צעירים מהשמאל הרדיקלי, השתלטו על תחנות רכבת, על מבני ציבור, חסמו כבישים מרכזיים בשם המאבק "למען פלסטין". באוניברסיטת אמסטרדם התנהלו עימותים אלימים עם המשטרה אחרי שפעילים קיצוניים אירגנו "אזור ללא ציונים" על שטח ציבורי. עשרות בני אדם נפצעו כאשר המשטרה פינתה את האזור. מבני ציבור הושחתו בעזרת צבע אדום במחאה על המלחמה בעזה.

