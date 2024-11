הנשק החדש של איראן, המטוס המתקדם של סין

עולם הבלתי־מאוישים תופס מקום מרכזי בלוחמה המודרנית, כאשר רחפנים מיועדים ליירוט כטב"מים. בה בעת, התעשייה הצבאית הסינית משיקה מוצרים בתחום שכמותם לא נראה, ואיראן מנסה לייצר פתרונות שיאפשרו לה להתמודד באופן טוב יותר עם יכולות חיל האוויר הישראלי. על כל זאת ועוד, בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית.

סין ניצלה את הסלון האווירי בעיר ז'והאי כדי לחשוף את הדגם המתמודד האחרון בתוכנית מטוסי הדור השישי של בייג'ינג, "הקיסר הלבן". ההצגה של הדגם מהווה ביטוי נוסף למקומה המתקדם יחסית של סין בתחרות העולמית לפיתוח מטוסי הקרב מהדור השישי, שצפויים להיות שונים ממה שהכרנו עד היום.

כמה תכונות בולטות שיאפיינו את מטוסי הדור השישי הוא חמקנות מלאה, וכן שילוביות עם כלי טיס בלתי־מאוישים, מערכות הנעה משופרות, קסדות מתקדמות, ארכיטקטורה פתוחה ויכולות תקשורת מתקדמות.

מעבר לכך, המטוסים הללו, שיהיו קטלניים גם בהיבט נשיאת חימושים, יהיו מהירים במיוחד. פיתוח המנועים שמיועדים למטוסים אלו, עשוי להביא אותם למהירות של כ־2.5-2.2 מאך. לצורך ההשוואה, מטוסי F-35, המתקדמים ביותר שיש לישראל, מגיעים למהירות של 1.6 מאך.

באותו סלון אווירי, חשפה סין מל"ט ענק בשם "ג'יו טיאן" (בעברית: "שמיים גבוהים") ששובר כל מה שמוכר בשוק העולמי - עם משקל המראה של 10 טונות. לצורך ההשוואה, המל"ט התוקף המפורסם של ארה"ב MQ-9 ריפר, הוא בעל משקל המראה של פחות משש טונות "בלבד". את המוצר הציגה התעשייה האווירית של סין.

האמצעי החדש הוא בעל מערכות מתקדמות שונות, אבל התכונה המשמעותית ביותר היא היותו "כוורת": הוא מסוגל לשגר נחילי כטב"מים לעבר מטרות. כך, משתדרגים הטווחים של האמצעים, וכך הכמות גם מגבירה את הקטלניות ואת הקושי של האויב להתמודד. המערכת הזו מעוררת התלהבות בשוק הסיני המקומי, משום שבו ייצרו עד היום לכל היותר את "ווינג לונג 3", מל"ט תוקף בעל משקל המראה של כשש טונות.

בצל המתיחות עם ישראל, התעשייה הצבאית האיראנית מפתחת את מערכת ההגנה האווירית AD-40, שמיועדת עבור טווחים בינוניים. לאחר המתקפה הישראלית שגרמה למשטר האייתוללות נזקים, המערכת החדשה מיועדת להתמודדות עם איומים שונים, כמו מטוסים, כלי טיס בלתי־מאוישים וחימושים מדויקים. במשך שנים, פעלה טהרן להגברת מערך ההגנה האווירית המקומי, אבל זה נכשל בהתמודדותו עם חיל האוויר הישראלי - ובמשטר מקווים כי בעתיד יוכלו להתמודד בצורה טובה יותר.

סוגיה מעניינת בנוגע למערכת האיראנית החדשה היא מנגנון היירוט. בישראל, מערכת ההגנה האווירית לטווח בינוני היא קלע דוד, שמשתמשת ב־Hit to Kill. כלומר, פגיעת מתכת במתכת. לעומת זאת, המערכת לטווחים קצרים, כיפת ברזל, מתפוצצת בקרבת המטרה כדי לנטרל אותה. במקרה של AD-40, על אף שזו מערכת לטווח בינוני, היא תתפוצץ בקרבת המטרה עם ראש נפץ במשקל כ־74 ק"ג - בניסיון לנטרל את האיום.

אוקראינה תקבל, עד תום השנה, מערכות ראשונות מתוצרת החברה האסטונית פרנקנבורג, לניסוי. המערכות הללו, שנחשבות לבעלות עלויות נמוכות, משתמשות בטילים קטנים כדי ליירט כטב"מים ואיומים נוספים בגובה נמוך, עד 2 ק"מ. "מטרתנו היא לסייע לאוקראינה במלחמה", סיפר מנכ"ל פרנקנבורג, קוסטי סאלם, לאחר פגישתו עם סגן שר ההגנה האוקראיני, אנטולי קלוצ'קו."הטילים החדשים הן בעלות נמוכה".

