אילון מאסק, המיליארדר האמריקאי שצפוי למלא תפקיד מפתח בממשל החדש של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ, החליט להתערב ביומיים האחרונים במערכת הפוליטית בגרמניה, שלושה חודשים לפני הבחירות הכלליות במדינה. מאסק התקבל בעבר בכבוד רב על־ידי הממסד הפוליטי בגרמניה, ובמיוחד על־ידי ראשי מדינת המחוז ברנדבורג, בשטחה הקים את המפעל הראשון של "טסלה" באירופה. כעת, ישנן קריאות בגרמניה ובאירופה להטיל סנקציות על רשת X בבעלותו (בעבר טוויטר) ולהגביל את החשיפה שלו.

● בגרמניה נאבקים להבין מה המניע של הרופא שדרס למוות בשוק חג המולד

● מחירי המזון במדינה הזו זינקו ב־30%, והממשלה פתחה את הכיס בלי חשבון

רצף הציוצים של מאסק, שבעבר ביקר את גרמניה על מדיניות הדלת הפתוחה שלה כלפי מהגרים, התחיל כבר ביום שישי האחרון. הוא שיתף ברשת X וידיאו של אחת מהדוברות הפופולריות ביותר של מפלגת "אלטרנטיבה לגרמניה" במדינה, משפיענית פוליטית צעירה בשם נעמי זייבט. זייבט השתלחה במפלגה השמרנית (CDU) ומתחה ביקורת על סירובה לאמץ אידיאולוגיה כלכלית ליברטריאנית, בסגנון חוויאר מיליי מארגנטינה או מאסק עצמו. "רק ה-AfD יכולים להציל את גרמניה", כתב מאסק.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt