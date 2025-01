על מתבייתים משודר: נטפליקס

ז'אנר: דרמה קומית, קומדיה שחורה

מספר עונות: 1

פרקים: 8

משך כל פרק: 30-39 דק'

יוצרת: ליז פלדמן

שחקנים (לפי סדר הא'-ב'): דניס לירי, ליסה קודרו, לינדה קרדליני, ריי רומנו

שפה: אנגלית

זמן עלייה: דצמבר 2024

ליז פלדמן ידועה ביצירת קומדיות שחורות, והיא דואגת שלא לזלוג מהז'אנר. הבולטת מהרזומה שלה היא הסדרה "בשבילי אתם מתים", שזיכתה אותה בפרס איגוד התסריטאים בקטגוריית הקומדיה האפיזודית הטובה ביותר. בסדרה החדשה שלה, "מתבייתים" ("No God Deed"), יש נקודת משיכה מיידת - קאסט חלומות שכולנו גדלנו עליו: ריי רומנו ("כולם אוהבים את ריימונד") וליסה קודרו ("חברים", אם יש צורך להציג). הפרקים הראשונים לא ממריאים אבל הזוג מצליח להחזיק אותנו עד למחצית הסדרה, שם מתגלות בה איכויות נוספות שהופכות את הצפייה למוצדקת גם בלי קשר אליו.

● קלאסיקות הספרות שמצליחות להפוך לתוכן איכותי גם בעידן הסטרימינג

● ההתמקדות של "רואה מרחוק" בלקות של הגיבורה דחקה הצידה את הסיפור עצמו

אחרי פול ולידיה נחשפות דמויות מעניינות כמו מרגו (לינדה קרדליני), אישה מניפולטיבית הנאחזת בכספו של בעלה ג'יי.די (לוק וילסון - "לא רק בלונדינית", "משפחת טננבאום"), מייקי (דניס לירי) ועוד. לצד זאת, העלילה מתחילה לקבל יותר צבע ועניין כשהיא מתחילה לחשוף קצה חוט באשר לסודות שמסתירים פול ולידיה על אודות פרשת הרצח של בנם ג'ייקוב (אוברי), הרומן שמרגו ניהלה אתו בחייו ועוד. אלה צפים באמצעות פלאשבקים לעבר.

עם קומיקאים מהשורה הראשונה במרכזה וצוות שיש לו קילומטראז' בלגרום לאנשים לצחוק, "מתבייתים" עושה את העבודה. מלבד הליהוק, פלדמן עצמה החלה את דרכה כסטנדאפיסטית, ואת הסדרה מפיק הקומיקאי וויל פארל, שבשנים האחרונות אחראי ליצירות טלוויזיוניות כמו "היורשים", ו"לייקרס".

וגם על האפלה פלדמן לא מוותרת: בלב הסדרה ניצבת תעלומת מוות שמציף שקרים, סודות וסכסוכים בין אחים. ברובד עמוק יותר, "מתבייתים" עוסקת בשאלת הבית ובמשמעותו עבור המתגוררים בו, ההגנה שהוא נותן ובו זמנית הפחד והאפלה שהוא עשוי לעורר. לא בכדי המוות של ג'ייקוב קורה בבית עצמו. מרבית הסצנות בסדרה מצולמות בתוך בית, לאו דווקא זה המיועד למכירה. העיסוק בזה קצת מזכיר את מושג ה"אל ביתי" של פרויד, שהתייחס לחוויה הדואלית באשר לבית, שנחווה כמוכר ומגן אך בו זמנית גם זר. כך גם יחסו של הזוג לבית הוא אמביוולנטי.

תקציר העלילה

פול (רומנו), קבלן ולידיה (קודרו) הם זוג נשוי פלוס שני ילדים, שאחד מהם, ג'ייקוב (אוברי), נרצח. למרות העובדה שלידיה קשורה בדמה לבית, ולא מעוניינת במכירה, מחליטים בני הזוג למכור את בית החלומות המפואר, הממוקם בלוס אנג'לס. והביקוש לא קטן. שלוש משפחות מתחרות על קניית הבית, תוך תמרונים שונים. אלא שלבית סודות רבים שאותם הם מנסים להסתיר מעיני הקונים הסקרנים. ולכל זוג מתעניין גם סיפור משלו|: זוג לסביות, רופאה ועורכת דין שמתערבת בעבר האפל של המשפחה; זוג טרי שמצפה לילד, כולל חמות שמתקשה לשחרר את האחיזה בבנה; והשכנים מהבית ממול, בהם אישה מניפולטיבית ודומיננטית מאוד.

ביקורות מהעולם

בעיתון "Variety" האמריקאי נכתב כי לשני השחקנים המרכזיים יש עמוד שדרה חזק, וכי הסדרה נמנעת מהמשמעויות הנדל"ניות לטובת עיסוק במשמעות הרחבה יותר של בית ושל חיפוש אחריו.

3 דברים שכדאי לדעת

● פלדמן נשואה לאישה ומתגוררת עם בנם בלוס אנג'לס. משנת 2008 היא מנחה תוכנית טלוויזיה של התרבות הלסבית בשם "This just out", ובעבר נבחרה לרשימת "50 השחקנים הלהט"בים הטובים ביותר בהוליווד" של המגזין הוליווד ריפורטר.

● קרדליני, המגלמת את מרגו, היא חברה בקאסט של "בשבילי אתם מתים" ואף הייתה מועמדת לפרס אמי על תפקידה בסדרה. גם שם היא אחראית למעשה מפוקפק מוסרית - תאונת פגע וברח.

● בשנת 2004 ניצב ריי רומנו בראש רשימת השחקנים בעלי המשכורת הכי גבוהה בטלוויזיה, על תפקידו ב"כולם אוהבים את ריימונד". הוא ריבל 1.72 מיליון דולר לכל פרק ששודר. הפרטנרית שלו ל"מתבייתים", ליסה קודרו, קיבלה עבור שתי העונות האחרונות של "חברים" מיליון דולר לפרק.

למה בחרנו בה

בהחלט התגעגענו לשחקנים הראשיים, שהרבה זמן לא ראינו על המסך. למרות הנסיבות האפלוליות והכואבות של דמויותיהם בסדרה, הם מצליחים להרשים שוב ביכולות המשחק ובשנינות פורצת.

