יצרנית השבבים אנבידיה היא בין החברות המעניינות המופיעות במסגרת תערוכת CES השנתית. מדי שנה המנכ"ל ג'נסן הואנג עולה על הבמה ומשיק את ההכרזות הגדולות של החברה. במסגרת התערוכה השנה, אנבידיה קיימה את מסיבת העיתונאים הראשונה שפתחה באופן רשמי את האירוע. מספר שעות לפני מסיבת העיתונאים, מניית אנבידיה קפצה בכ-4%, בציפייה למה שהחברה תציג על הבמה.

אירוע ההשקה נפתח עם סרטון שהציג חברות רבות ואת הפיתוחים שלהם. כך למשל הוצגו: רובוט שמכין משקאות אלכוהוליים, רובוט שעוזר לילדים לקבל חיסון ומדבר עימם וכדומה. כל הטכנולוגיות שהוצגו פותחו או קשורות בצורה כזו או אחרת לאנבידיה. מיד לאחר מכן, ג'נסן הואנג עלה לבמה כשהוא עוטה על עצמו ז'קט במצע שחור מעוטר בנצנצים. הואנג הציג את ההיסטוריה של אנבידיה מאז שנת 1993, כאשר אנבידיה התחילה דרכה עם מעבד שלימים הפך ל-GPU.

האירוע נפתח עם כרטיס המסך החדש של החברה על בסיס הארכיטקטורה החדשה, GeForce RTX Blackwell. הואנג הסביר כי מדובר בכרטיס מסך עם 92 מיליארד טרנזיסטורים. מה שהדהים את הקהל זה המחיר, כשהמחיר של RTX 5070 עם יכולות של 1,000 AI TOPS יעלה 549 דולרים. המודל היקר מבין כולם, RTX 5090 עם יכולות של 3,400 AI TOPS יעלה 1,999 דולרים. הזמינות שלהם יתחילו כבר החודש.

NVIDIA CEO Jensen Huang shows off the GeForce RTX 5090 Blackwell GPU with 92 billion transistors and 4 petaFLOPS of AI compute pic.twitter.com/IzuQ2btXo9