פרטים חדשים על "סם אלטמן הסיני" שגרם לטלטלה בשווקים

יש המכנים אותו סם אלטמן הסיני. אחרים משווים אותו לג'ים סימונס, חלוץ "ההשקעות הכמותיות".

ליאנג וונפנג חולק מאפיינים רבים עם שני החדשנים, וההשפעה שלו עשויה בסופו של דבר להיות רבה באותה המידה.

מודלי הבינה המלאכותית של DeepSeek הסינית, החברה בהובלת ליאנג, הפתיעו את העולם, ונכנסו בדהרה אל דירוג 10 המובילים בעולם הן בביצועים והן בפופולריות. החברה עשתה זאת עם שבבים מתקדמים פחות מאשר אלה הזמינים בארה"ב, והכתה בתדהמה את מנהלי הטכנולוגיה בעמק הסיליקון, פוליטיקאים בוושינגטון ומשקיעים ברחבי העולם.

בדומה לסימונס, ליאנג הוא גיק מתמטיקה שנדבק בחיידק ההשקעות. הוא הבין שניתוח ממוחשב של כמויות עצומות של נתוני שוק יכול לזהות דפוסים נסתרים - ולפתוח את הדרך לרווחים. קרן הגידור שלו, המכונה High-Flyer , מנהלת כ-8 מיליארד דולר, מה שהופך אותה לאחת מהקרנות הכמותיות הגדולות בסין.

עמיתים אומרים שליאנג אינו מתעניין בעושר או תהילה - אך אמר פעם שהוא רוצה לזכות בכבוד מעולם הטכנולוגיה המובל על ידי ארה"ב. אפשר לומר בביטחון כי הוא זכה לו כעת.

ליאנג נולד ב-1985 וגדל בג'אנג'יאנג, אחת מערי הנמל בחוף הדרומי של סין שסחרו עם העולם במשך מאות שנים. הוא היה תלמיד מצטיין בבית הספר והחל ללמוד חדו"א בעצמו בחטיבת הביניים, לפני שהמשיך לאוניברסיטת ג'ג'יאנג היוקרתית בסין.

כסטודנט, החל ליאנג לכתוב אלגוריתמי AI לבחירת מניות. ב-2013, כמה שנים לאחר סיום הלימודים, הוא הקים את Jacobi , חברת השקעות על שם המתמטיקאי הגרמני קרל יעקובי. ב-2015 הוא הקים את High-Flyer עם שני חברים מהקולג'.

החברה הייתה חלוצה בסין ביישום טכניקות AI חדשות יותר כדי שמחשבים יוכלו לספוג סוגים רבים של נתונים - לא רק מחירי שוק - ולשלוף דפוסים משמעותיים.

בניגוד לסוחרים בתדירות גבוהה, שמנסים לקבל יתרון של כמה אלפיות שניות על פני אחרים, ליאנג ועמיתיו התמקדו במסחר בתדירות בינונית, שבו ניתן להחזיק פוזיציות זמן רב יותר.

ליאנג שאב השראה מסימונס, מתמטיקאי וחלוץ בתחום המימון הכמותי, שייסד את קרן הגידור 'רנסנס טכנולוגיות' והשתמש בטכניקות למידת מכונה בשנות ה-80.

ליאנג כתב את ההקדמה לגרסה הסינית של הספר "The Man Who Solved the Market", ספר על סימונס וצוותו. "בכל פעם שאני נתקל בקשיים בעבודה, אני נזכר במילותיו של סימונס: 'חייבת להיות דרך למדל מחירים'", כתב ליאנג.

בחמש השנים האחרונות, לפחות חמש קרנות בניהול High-Flyer הניבו תשואות ממוצעות של יותר מ-20% מעל למדדי ייחוס בשוק, לפי ספקית הנתונים הפיננסיים Simu Paipaiwang.

היו גם מהמורות בדרך. בשנת 2021, התנצלה High-Flyer בפני המשקיעים שלה על ביצועים גרועים, ואמרה שקראה לא נכון אילו סקטורים בשוק יצליחו. אירוע מאתגר נוסף התרחש בשנה שעברה כאשר הרגולטור הפיננסי של סין בלם את הקרנות הכמותיות, והאשים אותן בהתנהגות עדר שהחריפה את התנודתיות.

ריצ'רד דיואי, בכיר בחברת טכנולוגיה ומנהל קרן גידור לשעבר, אמר שאסטרטגיית פיתוח הבינה המלאכותית של DeepSeek, של לעשות יותר עם פחות - צוות קטן יותר, פחות כסף ופחות שבבים - מזכירה לו מסחר כמותי.

"נראה שהם התמקדו בהפקת אותות רבים מכמות קטנה יחסית של נתונים, רעיון שדומה ברוחו למה שנדרש במסחר כמותי", אמר דיואי.

כמו כמה סוחרים כמותיים אחרים, ליאנג מעדיף להיחשב מהנדס ולא סוחר, לפי מקורבים אליו. DeepSeek לא השיבה לבקשות להגיב.

אנשים המכירים את High-Flyer מתארים את ליאנג כמנהיג מעורב ששכלל אלגוריתמים כדי להפוך אותם לחכמים יותר בבחירת מניות וגידור סיכונים. לעתים הוא ועמיתיו אף נשארו לישון במשרד כאשר מיהרו להשלים פרויקטים. הוא תיאר את המעבר למודלים של בינה מלאכותית כהתפתחות טבעית של מהנדסים הסקרנים לבדוק את הגבולות של למידת מחשב.

בשנת 2019, החל הצוות של ליאנג לבנות מערכות מחשוב עם יחידות עיבוד גרפיות של אנבידיה. עד סוף 2022, כאשר OpenAI הוציאה את ChatGPT , רק חברות סיניות בודדות החזיקו ביותר מ-10,000 שבבים מתקדמים של אנבידיה, ו- High-Flyer הייתה ביניהם.

"זה כמו לקנות פסנתר", אמר ליאנג ל-36 Kr, חברת המדיה הסינית העוסקת בטכנולוגיה, בשנת 2023, כשדיבר על רכישות השבבים. "ראשית, אתה עושה זאת משום שאתה יכול להרשות זאת לעצמך. ושנית, זה משום שיש לך קבוצה של אנשים שמשתוקקים לנגן עליו מוזיקה".

אחת ההחלטות הגדולות ביותר של ליאנג הייתה להפוך את הקוד שלו לקוד פתוח, כלומר קוד שכל אחד יכול לגשת אליו. הוא אמר שהוא רוצה ש- DeepSeek תשבור את המונופול של חברות טכנולוגיה גדולות.

"עבור אנשי טכנולוגיה, העובדה שאחרים עוקבים אחר העבודה שלך מעניקה תחושה נהדרת של הישג", אמר בריאיון בשנה שעברה ל-36 Kr. "קוד פתוח הוא יותר תרבות מאשר התנהגות מסחרית, והתרומה לתרבות הזו מזכה אותנו בכבוד".

עמיתים אמרו שליאנג מתאים לפרופיל הטיפוסי של מהנדס סיני. הוא אינו משקיע מחשבה רבה בבגדים ובתסרוקת, מקבל החלטות על ידי יישום נוסחאות וחישובים, ואוהב כדורגל, הם אמרו.

ליאנג שמר על פרופיל נמוך והופתע לראות את DeepSeek הופכת לטירוף בן לילה, הם אמרו.

הזינוק הפתאומי במספר האנשים המשתמשים במודלים של DeepSeek כדי להציג שאילתות תפס את ליאנג ואת החברה לא מוכנים, והשירותים של DeepSeek התרסקו שוב ושוב מאז יום ראשון. ליאנג עבד עם הצוות שלו כדי לטפל בדרישה, ואז לקח הפסקה כדי לצאת לחופשת ראש השנה הירחי בסין.

הוא לא ינוח זמן רב. עמיתים אמרו שאחרי החג, ליאנג יחזור לעבודת הפיתוח של מודל הדור הבא של DeepSeek.