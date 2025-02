"הינשוף מת": ההודעה המפתיעה של אפליקציית השפות הפופולרית

הינשוף האייקוני של אפליקציית למידת השפות הפופולארית ביותר בעולם, דואלינגו, מת. כך הודיעה החברה אתמול בלילה בפוסטים ברשתות החברתיות. בפוסט נכתב כי "בלב כבד אנחנו מודיעים כי דאו, הידוע כינשוף של דואלינגו, מת", וכי הרשויות חוקרות את האירוע.

מספר שעות לאחר מכן, החברה פרסמה ברשתות החברתיות הודעה נוספת: "תמשיכו לעקוב אחרי חשיפת האמת המזעזעת והאבסורדית של מותו בטרם עת".

מדובר, כמובן, בתרגיל שיווקי שנועד להגביר את מעורבות משתמשים ברשתות החברתיות, להגביר מודעות למוצר, ואולי אפילו לרמוז על עיצוב חדש ללוגו או לציפור עצמה. צוות השיווק של החברה חתם את ההודעה בטון סרקסטי, עם המשפט "בכנות, הוא כנראה מת בזמן שחיכה שתשלים את השיעור שלך, אבל מה אנחנו יודעים".

קמפיין המשלב בין נושא המוות לשפה ההומוריסטית והקלילה הוא מהלך לא מפתיע לדואלינגו, שידועה בשיטות השיווק והפרסום שלה, בין אם בהודעות והתראות בתוך האפליקציה, הדוחקות במשתמשים להתחיל ללמוד שפות חדשות בניסוחים פאסיב-אגרסיבים, הודעות מאיימות אם משתמש לא ישלים את השיעור, או הפיכת הינשוף לדמות שמגיבה לאירועים גלובליים, משתתף בטרנדים ברשתות החברתיות ואף לועג למפורסמים, בצורה המדמה משתמש אמיתי ברשתות החברתיות, ולא צוות של אנליסטים ואנשי שיווק המפעילים את העמודים.

do you want to play a game with me 🥺📺📺 pic.twitter.com/8FwPXOuXXe