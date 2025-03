עוד סערה אנטישמית באמזון: הפעם סביב העובד שורד השבי

החברות המסקרנות בתחום, המהלכים החשאיים והטכנולוגיות שמעצבות את העתיד: המדור שמציג בגלובס מדי שבוע את החדשות המרכזיות מהשבוע החולף בענף ההייטק.

● חד הקרן הישראלי מסתפק ב-60 מיליון דולר, ומתכנן רכישות ומיזוגים

● האופוריה התפוגגה ועשירי עולם הטכנולוגיה הפסידו מיליארדי דולרים

1"היהודים שולטים בממשל"- גל אנטישמיות מטריד בצ'אט הפנימי של אמזון

עובדי אמזון נמצאים במוקד סערה אנטישמית, ולא בפעם הראשונה. אתר ג'ואיש אינסיידר פרסם השבוע כי עובדי החברה השוו בקבוצת תקשורת פנימית בשם "ערבים באמזון", את שחרורו של שורד השבי סשה טרופנוב לשחרור "369 בני ערובה פלסטינים המוחזקים בצינוק הישראלי". ההתבטאות זכתה ליותר מ-40 תגובות חיוביות. כזכור, טרופנוב, שעובד כמהנדס שבבים בחברת הבת אנפורנה, שהה בשבי חמאס כמעט 500 ימים ושוחרר לאחרונה במסגרת השלב הראשון של הפסקת האש.

הערה שכתבה עובדת ישראלית מאמזון בקבוצת הצ'ט על כך שבין הפלסטינים המשוחררים נמצאים מחבלים מורשעים האחראים לרצח ישראלים רבים, נמחקה על ידי מנהלי הקבוצה. על פי הפרסום, הופצו בצ'אט תיאוריות קונספירציה אנטישמיות והתבטאויות פוגעניות נוספות. מעניין לציין כי מנכ"ל אמזון, אנדי ג'אסי, לא התייחס פומבית לחטיפתו ולהחזקתו של סשה טרופנוב במשך כל התקופה. רק לאחר שחרורו- כתב ג'אסי לעובדי החברה וציין שהחברה "פעלה לצד מומחים מאחורי הקלעים כדי לתמוך במאמצים להבטיח את שחרורו". דובר אמזון הגיב לדיווח וטען כי "רבות מהטענות חסרות הקשר חשוב", וכי החברה מאוד שמחה שטרפונוב שוחרר. עוד כתב כי ״אנחנו אסירי תודה על כך שהוא התאחד עם משפחתו, ואנחנו מתמקדים בתמיכה בו ובהם בזמן הזה״. כיום לאמזון יש מעל אלף עובדים בישראל. חשוב לציין כי לאחר ה-7 באוקטובר הציעה החברה, בדומה לענקיות טכנולוגיה נוספות, סיוע כספי לעובדים הישראליים, כפי שעשו שאר ענקיות הטכנולוגיה בישראל.

2גם דל מצטרפת לטרנד - העובדים חוזרים לעבוד באופן מלא מהמשרד

חברת הטכנולוגיה דל (Dell Technologies) הודיעה השבוע על סיום מתכונת העבודה ההיברידית בישראל ובעולם, והחזרת העובדים למתכונת של שבוע עבודה מלא במשרד. במסגרת פוסטים שפורסמו בקבוצות פייסבוק של עובדי הייטק, נחשף המהלך ועורר גל של ביקורת וחוסר שביעות רצון בקרב עובדים. מהלך זה של דל מצטרף למגמה הולכת וגוברת של חברות טכנולוגיה גדולות המבקשות להחזיר את העובדים למתכונת עבודה פיזית במשרד, למרות שמודל העבודה ההיברידי הפך לסטנדרט בתעשייה, בייחוד מאז מגפת הקורונה. ההחלטה מעמידה את דל בקו אחד עם חברות כמו אפל , אמזון , גוגל ואחרות הפועלות להגביר את הנוכחות הפיזית במשרדים.

מדל נמסר בתגובה כי "אנו בונים את Dell Technologies החדשה לעתיד חדש. החלטה זו התקבלה כדי לטפח שיתוף פעולה טוב יותר, לשפר את לכידות הצוות ולספק את החדשנות, הערך והשירות הטובים ביותר ללקוחות ולשותפינו. אנו מאמינים מאוד שהדבר מושג בצורה הטובה ביותר באמצעות מערכות יחסים אישיות״. כחלק מהביקורת ברשתות נטען כי המהלך יוביל לגל התפטרויות בקרב עובדי החברה.

3המשקיעים רוצים לראות עוד הוכחות לפני הצ'ק הראשון

דוח השקעות הפרה-סיד השנתי של קרן Fusion שפורסם השבוע, מגלה תמונה מעניינת - המשקיעים הפכו זהירים יותר ודורשים מסטארט-אפים צעירים להראות הישגים של ממש לפני שהם פותחים את הארנק. אם בעבר היה מספיק להציג רעיון מבריק ומצגת משכנעת כדי לקבל מימון ראשוני, היום הסיפור שונה לגמרי. לפי הדוח, רק כרבע מהמשקיעים הפרטיים מוכנים להשקיע בשלב הרעיון, ורוב המשקיעים רוצים לראות מוצר ראשוני שכבר נבדק בשוק האמיתי. ״החסם הטכנולוגי ירד משמעותית בשנה האחרונה״, מסביר בדוח עמית שכטר מקרן Fusion. ״היום, צוות קטן כבר יכול להגיע למוצר בשל עם משאבים מוגבלים ולכן המשקיעים מצפים ליותר״.

ולמרות הדרישות הגבוהות יותר, יש גם חדשות טובות: משקיעים פרטיים (אנג'לים) הפכו הרבה יותר פעילים. כ-32% מהם ביצעו מעל חמש השקעות השנה - פי ארבעה יותר מאשתקד. עוד מצא הדו״ח כי הסכום הטיפוסי שסטארט-אפ מגייס בשלב הפרה-סיד עומד על כ-825 אלף דולר, כאשר רוב הכסף מגיע מקרנות הון סיכון ומיעוטו ממשקיעים פרטיים. התמחור הממוצע של החברות הצעירות הללו מגיע לכ-6 מיליון דולר. מעניין במיוחד לראות שיותר מחצי מהעסקאות נעשות היום במודל SAFE - הסכם שמאפשר להשקיע בחברה מבלי לקבוע את שוויה המדויק בשלב כה מוקדם. כלומר לפי ממצאי הדוח, אותה גישה, שמקובלת מאוד בארה"ב, תופסת כעת גם תאוצה בישראל.

4לצ'טבוט שלכם יש "חרדה" - מיינדפולנס "ירגיע" אותו

אם צ'טבוטים לומדים מהתנהגות אנושית, האם הם לומדים גם את התגובות הרגשיות שלנו? מחקר חדש בהובלת חוקרים מאוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת ייל בארה"ב ואוניברסיטת ציריך, הראה כי הצ'טבוט יודע לפחד, או לפחות להביע תגובת פחד. על פי המחקר, כאשר הצ'טבוט מוצף בתוכן אלים או מטריד, כמו תיאורים של תאונות דרכים או אסונות טבע, הוא מתחיל להגיב בתגובות שמשקפות יותר הטיות מיזוגניות וגזעניות, כנראה כי זה מה שקורה לבני אדם באותה הסיטואציה. הבוטים לומדים מאיתנו, וקשה להם להיות טובים מאיתנו.

אולם מסתבר כי החוקרים פיתחו גם "טיפול". הם הציגו לצ'טבוט שאילתות (פרומפטים) של נשימה עמוקה ומדיטציות מודרכות, ממש כמו אלה המוצעות בטיפולים פסיכולוגיים. התוצאה הייתה מורגשת: הבוטים "נרגעו" והתחילו להגיב בצורה יותר אובייקטיבית.

ד"ר זיו בן ציון, חוקר באוניברסיטת חיפה וייל, הסביר לעיתון Fortune כי הבוטים לא חווים רגשות, כמובן. אלא שהם למדו לחקות את התגובות של בני אדם לתכנים מסוימים, כולל התגובות הרגשיות הלא כל כך מודעות שלנו. האם כעת אפשר ללמוד על התנהגות אנושית ממודלי שפה? לנסות שיטות טיפול עליהם, לפני שמנסים אותן על בני אדם? בן ציון מאמין שהאפשרות הזו בהחלט נמצאת באופק.

מאידך, עבור מי שרוצה להשתמש בצ'ט ככלי לטיפול פסיכולוגי, כדאי לקחת בחשבון כי בעת חשיפה לתוכן טראומטי, הוא עלול להגיב בצורה לא נעימה, ממש כמו בני אדם.

5אנבידיה משדכת בין משקיעים לסטארט-אפים ישראלים

האם הרכישה הבאה של אנבידיה בישראל תצא מסדרת אירועי ה"שדכנות" שלה בין קרנות הון סיכון לסטארט-אפים? החברה קיימה ביום ראשון האחרון אירוע שחיבר בין 30 קרנות הון סיכון ו- 60 סטארט-אפים ישראליים בתחום הבינה המלאכותית. האירוע שהתקיים בהובלת תוכנית הסטארט-אפים הועלמית של החברה, NVIDIA Inception (אנבידיה אינספשן), יצר 160 מפגשים בין קרנות הון סיכון ישראליות ובינלאומיות לבין סטארט-אפים שמתמקדים בבינה מלאכותית יוצרת ונמצאים בשלבי הגיוס שבין סיד לשלב B (הגיוס השלישי לחברה). ככל שנודע, האירוע לא מסתכם בשדכנות ותו לא, אלא בהפעלת צוות שמייצר את ההכרות עם הצרכים והדרישות של המשקיעים והחברות, לומד את החומר ומייצר את החיבורים הרלוונטיים.

בין הקרנות המשתתפות: אמיתי, גרוב, גרינפילד, F2, אנטרי קפיטל, ארקין קפיטל, טל ונצ'רס, סטייג'וואן, ורטקס, אפווסט ווינטג'.

בין החברות שהשתתפו בתוכנית אינספשן של אנבידיה נמצאות: AI21 שגם גייסה הון מאנבידיה, חברות פיתוח התוכנה באמצעות מנוע בינה מלאכותית טאבניין (Tabnine) וקודו (Qodo), חברת ניהול הזיכרון למעבדים אטרו (Atero), וסטארט-אפ ניהול הזכויות הדיגיטליות עבור מידע שעובר במודלי שפה בריאה (Bria). חברות נוספות החברות בתוכנית הן ActiveFence, Cognata, Xpander, Visual Layer, Deepdub ו- Dataloop.

6בצל שותפות אסטרטגית עם מיקרוסופט, החברה מפטרת עשרות עובדים

חברת D-ID הישראלית, שמתמחה בייצור אווטארים אינטראקטיביים מבוססי AI, הודיעה השבוע על פיטורי כ-22 עובדים, זאת במסגרת צעדי התייעלות והתמקדות. על פי הודעת החברה, הפיטורים יכללו כ-19 עובדים בישראל ו-3 עובדים נוספים בחו"ל. בהודעה שפרסמה החברה נכתב בין היתר כי "כחלק מהתייעלות החברה והיערכותה לצמיחה מואצת, החליטה החברה לנקוט במספר צעדי התמקדות והתייעלות. D-ID מוקירה ומעריכה את תרומתם של העובדים שליוו אותה לאורך הדרך, ומחויבת לסייע להם בצעדיהם הבאים. "בצד הקיצוצים, החברה רושמת התקדמות עסקית - בשבוע שעבר הודיעה D-ID על שותפות אסטרטגית עם מיקרוסופט. במסגרת השותפות, טכנולוגיית האווטארים של D-ID תשולב בפתרונות העסקיים של מיקרוסופט, ותאפשר ללקוחותיה לעבור לשימוש בסוכני בינה מלאכותית.