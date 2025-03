ארדואן דאג שיעצרו את היריב הכי גדול שלו; הבורסה באיסטנבול צונחת

ראש עיריית איסטנבול ויריבו הגדול של נשיא טורקיה רג'פ טאייפ ארדואן, אקרם אימאמאולו, נעצר הבוקר (ד') בטענה למכרזים "בלתי חוקיים ושחיתות". הוא נעצר עם 100 מעורבים נוספים, פחות מיממה לאחר שהוחלט לבטל את התואר האקדמי שלו - בצעד שהביא לכך שלא יוכל להתמודד לנשיאות. הבורסה באיסטנבול נפתחה הבוקר בירידות חדות של 7%.

בצל המעצר והחשש מפרוץ גל מחאות, משטרת איסטנבול הודיעה על איסור גורף של קיום הפגנות בעיר המאוכלסת ביותר בטורקיה מהיום ועד שבת. לפי הדיווחים, 20 רכבים של רשויות הביטחון פשטו עם שחר על ביתו של אימאמאולו, שמיד לאחר מכן החל לשדר ברשתות החברתיות מביתו.

"צר לי על כך שמנסים לגזול את רצון האומה שלנו", אמר אימאמאולו. "משתמשים בכוחות הביטחון ככלי ליישום הרוע. אני מפקיד את עצמי בידי האומה שלי, ומוסר לכל האומה כי אמשיך להיאבק נגד האדם הזה". כוונתו לאותו אדם, היא ארדואן.

יו"ר מפלגת העם הרפובליקנית (CHP) שבשורותיה נמנה אימאמאולו, אוזגור אוזל, מסר כי "העם שלנו אוהב את מדינתה, אבל אם המדינה עומדת נגד העם, העם לא יאפשר זאת. הכוח האמיתי נמצא בידי העם ובסוף, העם ינצח". רק אמש, כאמור, הוחלט לבטל את התואר האקדמי של אימאמאולו מטעם אוניברסיטת איסטנבול, כשראש עיריית איסטנבול כבר הספיק להצהיר בתגובה כי בכוונתו להיאבק על הנושא בבית המשפט.

המעצר של אימאמאולו התבצע ארבעה ימים בלבד לפני הפריימריז של מפלגת העם הרפובליקנית לבחירת המועמד הבא לנשיאות. על אף גילו הצעיר יחסית, אימאמאולו עתיר ניסיון במערכות בחירות סבוכות, וסביר להניח כי זה מקור החשש של ארדואן. למערכת הבחירות לראשות עיריית איסטנבול ב־2019 מול נציגו של ארדואן, ראש ממשלת טורקיה ויו"ר הפרלמנט לשעבר בינאלי יילדירים, הגיע אימאמאולו בתום קדנציה בת חמש שנים כראש מועצת רובע בייליקדוזו שבצד האירופאי של איסטנבול.

במשך הקדנציה הראשונה שלו, ניכר כי אימאמאולו צובר אהדה בעיר הגדולה של המדינה, וזה גם השתקף בבחירות המקומיות במרץ אשתקד. ארדואן ניסה להציב מולו דמות צעירה מיילדירים, השר לענייני סביבה מוראט קורום, אך זה ספג תבוסה גדולה יותר - בהפרש של 11.62%. בד בבד, מי שעקף את ארדואן מימין, במיוחד בהקשר הישראלי הוא פתיך ארבאקן, בנו של האב הרוחני של נשיא טורקיה נג'מטין ארבאקן ומנהיג מפלגת הרווחה החדשה (YRP).

המפלגה הזניחה למדי בפרלמנט הטורקי, עם ארבעה מושבים בלבד מתוך 600, הצליחה לגבור על הבלוק של ארדואן בשני מחוזות שנחשבים למוקדי הצבעה: בשנליארופה וביוזגט. זמן קצר לאחר אותה מערכת בחירות מקומיות שבה מפלגת הצדק והפיתוח הובסה בכל הערים הגדולות ובאותם מוקדי מפלגת הצדק והפיתוח, נשיא טורקיה החל לנקוט בפעולות האנטי־ישראליות המובהקות, בהן אמברגו הסחר שנחשף בגלובס.

לפי "נטבלוקס" שמנטרת רשתות חברתיות, הגישה לרשתות החברתיות X, יוטיוב, אינסטגרם וטיקטוק הוגבלה, זמן קצר לאחר תחילת גל המעצרים באיסטנבול.

⚠️ Confirmed: Live metrics show #Turkey has restricted access to multiple social media platforms including X, YouTube, Instagram and TikTok; the incident comes as Istanbul mayor Ekrem Imamoglu and dozens of others are detained in events described by the opposition as a "coup" pic.twitter.com/5ldegqQCH3