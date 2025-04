טראמפ שיתף סרטון בו נטען שבאפט תומך בו; באפט: "דיווחים שקריים"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיתף ביום שישי ברשת החברתית שלו Truth Social סרטון שמגן על החלטות המדיניות הכלכליות האחרונות שלו, בו נטען שהוא מוריד את השוק בכוונה כמשחק אסטרטגי, במטרה לכפות הורדת ריבית.

"טראמפ מפיל את שוק המניות ב-20% החודש, אבל הוא עושה את זה בכוונה", נטען בסרטון שטראמפ שיתף. בהמשך, הקריין של הסרטון התייחס לוורן באפן, וטען: "זו הסיבה שוורן באפט אמר, 'טראמפ עושה את המהלכים הכלכליים הטובים ביותר שהוא ראה זה למעלה מ-50 שנה'".

לפי CNBC, מדובר למעשה בסרטון שפורסם כבר לפני כמה שבועות בטיקטוק, ושותף מחדש על־ידי משתמש ברשת X (טוויטר לשעבר), שמגדיר עצמו כ"טראמפר עד הסוף". הסרטון זכה למעל 2,000 שיתופים ב-Truth Social ולמעל 10,000 שיתופים ברשת X.

Trump is playing chess while everyone else is playing checkers. pic.twitter.com/fvThLx82Ev