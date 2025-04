אודות המשקיע האינטליגנט הטור שבועי של 'המשקיע האינטליגנט' מאת ג'ייסון צוויג, מתפרסם ב־Wall Street Journal מזה כעשור ומתפרסם בגלובס באופן בלעדי. לדברי צוויג: "המטרה שלי היא לסייע לכם להבחין בין העצה הטובה לבין זו שרק נשמעת טוב"

אודות ג'ייסון צוויג מבכירי העיתונאים של The Wall Street Journal. מחברו של הספר "הכסף שלך והמוח שלך: איך מדעי המוח יכולים לסייע לכם להיות עשירים", והעורך של הגרסה המעודכנת של רב־המכר "המשקיע הנבון", שהוגדר על ידי וורן באפט כ"ספר ההשקעות הטוב ביותר שנכתב אי־פעם"

"הפעם הזאת שונה".

כפי שהמשקיע הגדול סר ג'ון טמפלטון נהג לומר, המילים האלה יעלו לכם ביוקר בכל מה שנוגע להשקעות.

גם המילים "הפעם הזאת אינה שונה" עשויות להיות יקרות.

● טראמפ גם מחלק מתנות: מי הוחרג מתוכנית המכסים?

● כשנאסד"ק בשוק דובי: לקחים למשקיעים מהתפוצצות בועת הדוט.קום

כשהנשיא טראמפ מבקש למוטט עשרות שנים של גלובליזציה ולבטל את כללי המסחר בעולם, השווקים בצדק בסחרור. יהיה מטופש לשבת ולחכות שהסערה תחלוף. נדרש לחשוב בבהירות בתקופה שבה משקיעים רבים - וקובעי מדיניות - הם נסערים ורגשניים.

אי ודאות עזה מעוררת באופן אוטומטי פחד ומתח במוח האנושי, ומייצרת את תגובת "הילחם או ברח" (fight-or-flight) הקדומה, החיונית להישרדות. הפחד ממקד את תשומת הלב שלנו בדברים השליליים, גורם לנו להיות רגישים במיוחד לאותות חברתיים, מעכב את זיכרון העבודה שלנו ופוגע ביכולת שלנו לחשוב בצורה גמישה.

אירוע כמו מטח המכסים של טראמפ מגביר את הפחד והלחץ שלנו, ובוודאי כש"אף אחד לא ראה דבר כזה לפני לכן, אף אחד לא יודע איך להגיב לזה", אומרת אליזבת פלפס, חוקרת מוח באוניברסיטת הרווארד בתחומי רגשות וקבלת החלטות.

ואמנם ההיסטוריה לא מספקת הזדמנות לפרספקטיבה, כששום דבר שדומה למלחמת הסחר של טראמפ לא קרה כמעט מאה שנה. "משמעות הדבר", אומרת פלפס, היא שלמשקיעים של היום "אין ניסיון שאפשר להסתמך עליו כדי להירגע".

זו הסיבה שקשה יותר לחשוב בצלילות כרגע - אך גם חשוב יותר - מאי פעם.

בלי פעולות קיצוניות

ובכל זאת חשוב לפעול בצלילות הדעת. הצעד הראשון - הרפו ממחשבות אובססיביות על הנזק שנגרם לתיק שלכם. במקום זאת דמיינו פירמידה פשוטה, אומר ג'ונתן טרוסארד מ- Treussard Capital Management : זו מורכבת משלוש שכבות, שכל אחת מהן מייצגת סבירות אחרת של חרטה.

בשכבה התחתונה נמצאות החלטות שאתם יכולים לקבל עכשיו, ושסביר מאוד שלא תתחרטו עליהן אחר כך. השכבה השנייה מורכבת מפעולות שאולי מאוחר יותר תרגישו מעט חרטה לגביהן. העליונה מורכבת מהחלטות דרסטיות שקשה, אם לא בלתי אפשרי, לחזור מהן - מה שהופך אותן למועמדות העיקריות לחרטה עזה בהמשך הדרך.

בשכבה התחתונה של הפירמידה נמצאות פעולות כמו צמצום התקציב המשפחתי שלכם; הפחתת הוצאות והגברת החיסכון יעזרו לכם לצלוח סערה בשוק. אתם יכולים גם לבחון את האפשרות של קציר הפסדי מס - אם יש לכם מניות או קרנות שפתאום שוות פחות ממה ששילמתם עבורן, בדקו עם יועץ המס שלכם אם ניתן להפוך אותן להפסד מס. על ידי מכירה והכנסת התמורה לקרן מגוונת בעלות נמוכה, תוכלו לקצץ את חוב המס שלכם, להפחית את הסיכון ולשמור על החשיפה למניות במחירים הזולים החדשים של היום.

בשכבה השנייה - שקלו לקבל את הדיבידנדים של המניות או של הקרן שלכם במזומן במקום להשקיע מחדש במניות נוספות, נזילות נוספת יכולה לספק לכם משענת פסיכולוגית להתמודדות עם הפסדים נוספים.

אם ירידת ה-S&P 500 הבהילה אתכם, העבירו קצת כסף למניות בינלאומיות או לאג"ח - במיוחד ממשלתיות מוגנות מפני אינפלציה, שעדיין מציעות ערך לא רע אף שמחיריהן עלו לאחרונה. אפשר גם לאזן מחדש את התיק, כלומר למכור חלק מנכסים שעלו תוך רכישת יותר מאפיקים שירדו.

רק לאחר שמיציתם את השכבה התחתונה והשכבה השנייה של הפירמידה, אומר טרוסארד, אתם יכולים בכלל לשקול את השכבה העליונה - המורכבת מהחלטות מסוכנות כמו מכירת כל המניות שלכם, או הימור גדול על ריבאונד.

כוחה של פירמידת ההחלטות הזו הוא שאם תיצמדו לשתי השכבות התחתונות, זה יחסוך מכם לצפות נכונה את האופן שבו מלחמת הסחר של טראמפ תתנהל בסופו של דבר.

קבלת ההחלטות הקלות ביותר תחילה, פירושה שאתם ממזערים את החרטה העתידית. מאחר שאתם יכולים לבצע הרבה פעולות פשוטות בשתי השכבות התחתונות של הפירמידה, אתם תרגישו פחות צורך להתמודד עם ההחלטות הקשות בהרבה - ובעלות הפוטנציאל הגבוה ביותר לחרטה - שנמצאות בקודקוד.

וכפי שמסכם טרוסארד, "אפשר ואף רצוי לחשוב על מקרי קיצון, אבל אסור לנו לנקוט פעולות קיצוניות".

זה נכון במיוחד עכשיו, כי הכול יכול לקרות בשלב זה.

"בסוף ההיגיון מנצח"

האמון במערכת הסחר העולמית התנפץ, והתיקון שלו יהיה כרוך בכאב ובסבלנות. ההשלכות עלולות להיות אינפלציה, מיתון או גרוע מכך. אך גם הפתעות לטובה עשויות להתרחש.

אם אתם משנים את כל תיק ההשקעות שלכם בתגובה לנפילות בשוק, אתם לא רק מתנהגים כאילו אתם יודע מה הולך לקרות בשוק, שזה קרוב לבלתי אפשר; אתם גם מתנהגים כאילו אתם יודעים מה דונלד טראמפ עומד לעשות - וזה לגמרי בלתי אפשרי.

אף על פי שבטווח הקצר שום דבר אינו בטוח, יש סבירות גבוהה להתקיימות כמה דברים בטווח הארוך יותר. "בסופו של דבר תהיה הכרה במחירים שהמכסים כרוכים בהם, והם יבוטלו", אומר בריאן טיילור, כלכלן ראשי בחברת Finaeon , חברת מחקר מקליפורניה שעורכת ומנתחת מאות שנים של נתונים פיננסיים. "כשמסתכלים על העבר רואים שבסוף השווקים מתאוששים, כי עם הזמן ההיגיון מנצח".

מארק היגינס הוא יועץ פיננסי ב- IFA Institutional ומחברו של הספר " Investing in US. Financial History ", המתאר את השווקים משנת 1790 ועד היום.

"אתה חושב שהשווקים מטורפים היום, וזה נכון," הוא אומר. "אך אם היית חושב כמו בן 230, כל זה היה הרבה פחות מפתיע עבורך". רוב המשקיעים כיום, הוא אומר, "היו בהלם לו ידעו עד כמה השווקים הפיננסיים של המדינה הזו התנהלו עוד יותר כמו קרקס בעבר.

"כל דור חושב שהכול עומד להתפרק. זה יהיה כואב, אבל אנחנו נעבור את זה", משוכנע היגינס.