משט סיוע לעזה טוען: הותקפנו על ידי מל"טים במים בינלאומיים

מארגני משט שנועד להעביר סיוע הומניטרי לעזה טוענים כי האנייה שבה הפליגו "הותקפה על ידי מל"טים" אמש אחרי חצות, וכי הדבר נעשה כדי לשבש את משימתם. כ-30 פעילי זכויות אדם בינלאומיים נמצאים על הספינה, שהוגדרה כ"משט שנועד להמחיש את הסגר הישראלי על רצועת עזה".

טענות הפעילים, שלוו בצילומי וידיאו של שריפה שפרצה בחרטום האנייה, טיפסו לכותרות הראשיות במלטה, ממנה הפליגה הספינה. לפי הדיווחים, אין נפגעים בתקרית ומשמר החופים המלטזי שיגר ספינה כדי לסייע לאנייה שנפגעה לכאורה.

The #FreedomFlotilla has completed technical & crewing requirements to launch our emergency mission on Friday April 26. Tons of life-saving aid & 100s of human rights observers to ensure aid gets to Palestinians in Gaza without interference #BreakTheSiegehttps://t.co/BsaXuarocR pic.twitter.com/9FBJBydsJH