חברות רבות במשק משקיעות בסוגיית השירות, שמהווה זרוע חשובה בקשר עם הלקוחות - ולא משנה אם מדובר בחברת תעופה, חברת סלולר או חברת כרטיסי אשראי. גם הבנקים הגדולים בישראל משקיעים בכך לא מעט, הן במהלכים בשטח והן במהלכי הפרסום שמקדמים אותם.

השבוע הגיע תור בנק לאומי להציג מהלך כזה. אחרי שבקיץ האחרון הודיע הבנק כי יהיה זמין ללקוחותיו גם במוצ"ש (זמן שמעולם לא היה מקושר עם שירות בבנקים), כעת השירות מתרחב לזמינות של 24/7. אמנם זה דורש משאבים משמעותיים והתפעול עשוי להיות יקר, אבל מדובר בהצעה שבטוח אין למתחרים.

לצורך קידום המהלך עלה קמפיין מושקע, שהחזיר את הזמר עומר אדם לככב לצד הפרזנטור הקבוע גל תורן, בתוספת תזמורת רועמת. "בוקר לילה כל הזמן, תתקשרו אנחנו כאן, הנוחות עכשיו שולטת", שר אדם לפי המנגינה של שירו "אף אחד לא יושב פה", ומסביבו עובדים שמשום־מה מבסוטים מהשינוי הקל במלים שהפכו ל"הלילה אף אחד לא ישן פה". הצופים, על כל פנים, היו ערניים לגמרי, ושלחו את הפרסומת למקום הראשון במדד הזכירות.

הפרסומת האהובה ביותר השבוע היא זו של ביטוח 9, שעלתה לראשונה בתחילת חודש מרץ. מה שעבד לפני חודשיים וחצי עובד גם עכשיו: ה"הורים" של אודי כגן (שמגלם את עצמו ואותם) תקועים בקונקשן בשדה תעופה קטן, פרימיטיבי ופיקטיבי, והאם מפצירה באב לדבר רק באנגלית.

התוצאה היא שיבושים משעשעים סביב המילים תרופות (drugs) ומחיר פצצה (we got the bomb), ומכאן כל מה שנשאר זה ביזנס, קוקטיילס ויאללה למקום הראשון.

מאמינים ביוסיאן

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, חברת המזגנים טורנדו היא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-2.9 מיליון שקל.

מהיקף ההשקעה ניתן ללמוד עד כמה מאמינים בחברה בפרסומת, למרות שעוררה הד שלילי רחב במדיה החברתית בעקבות השתתפותו של אליהו יוסיאן - מומחה לאיראן עם התבטאויות שנויות במחלוקת כלפי ישראלים רבים. הפרסומת מתמקמת במקום השני הן בזכירות והן באהדה (בשבוע הקודם: מקום ראשון בשניהם).

ההשקעה השנייה בגודלה, כ־2.4 מיליון שקל, שייכת לתנובה, שעלתה בקמפיינים שונים למשקה אלטרנטיב (עם אסתר רדא ושחר סאול), גבינת עמק ולפיראוס. ההשקעה השלישית בגודלה, כ־1.8 מיליון שקל, שייכת לבנק הבינלאומי עם קמפיין "שירות בסטנדרט בינלאומי".

זינוק בהשקעה

ההשקעה בפרסום עולה מ־66 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־73 מיליון שקל השבוע. את הזינוק ניתן לייחס, בין היתר, לעליית העונות החדשות של שתי תוכניות הריאליטי המצליחות, "האח הגדול" ו"הזמר במסכה"

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9), מקאן ת"א (טורנדו) וגיתם BBDO (HOT)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.