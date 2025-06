אילון מאסק תקף היום בחריפות את חוק ההוצאות והקיצוצים במסים הנתמך על ידי הנשיא דונלד טראמפ, וכינה אותו "תועבה דוחה" שעתידה להגדיל בצורה דרמטית את הגירעון התקציבי של ארצות הברית.

"מצטער, אבל אני פשוט לא יכול לשאת את זה יותר," כתב מאסק בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, X. "חוק ההוצאות העצום, המופרך והמלא ב'בשר חזיר' (כלומר, תקציבים מיותרים לפרויקטים אינטרסנטיים בקונגרס), הוא תועבה דוחה," הוסיף מנכ"ל טסלה ו-SpaceX. "בושה למי שהצביע בעד החוק הזה: אתם יודעים שעשיתם מעשה רע. אתם יודעים את זה."

