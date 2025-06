התקיפה הישראלית באיראן טרפה לטראמפ את הקלפים

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1ישראל לא משאירה לטראמפ ברירה מול איראן

רק לפני שנה, ישראל הייתה מוקפת בפרוקסי של איראן, שקועה בלחימה בעזה "ונתונה ללחץ מצד וושינגטון להפסיק את הלחימה". אולם כעת, ישראל מעצבת מחדש את המזרח התיכון "לפי התנאים שלה", כך לפי כתבה בוול סטריט ג'ורנל.

עוד נכתב בג'ורנל כי התקיפות באיראן מאלצות את ארה"ב "לשנות את התוכנית להסכם דיפלומטי ולנטוש את ניסיונות הניתוק מהאזור".

ישראל "מאלצת את ממשל טראמפ לרדוף אחר האירועים, בזמן שמנהיגיה מסלימים את התקיפות נגד איראן. מהלכים אלו עשויים לטלטל את השווקים הגלובליים, לשנות את מפת הגיאופוליטיקה - ואולי אף לגרור את ארה"ב לתוך עימות אזורי נרחב", נכתב.

טראמפ, שהתחייב לטקטיקת "אמריקה תחילה" והבטיח להתרחק מהעימותים במזרח התיכון, כעת "הורה לספינות מלחמה ומטוסי קרב להגן על ישראל מפני מתקפות איראניות". חמור מכך, במידה ואיראן תתקוף בסיסים אמריקאיים באזור או משלוחי נפט "וושינגטון תגרר לקונפליקט עמוק יותר".

בוול סטריט ג'ורנל מכנים את נתניהו "מנהיג נחוש" שכעת יכול לממש את חזונו ואף "לכפות אותו" על הנשיא טראמפ. "האתגר הבא של ישראל הוא להפוך את הישגיה הצבאיים להסרת האיום האיראני לטווח הארוך" במידה וישראל לא תצליח לשתק את תוכנית הגרעין האיראנית - היא דווקא "עלולה להאיץ את פיתוח הפצצה".

בניגוד לביידן שהפעיל לחץ על נתניהו, "טראמפ כמעט ולא מגביל את מטרות ישראל".

מתוך הוול סטריט ג'ורנל מאת אנדרו דאוול, שיינדי רייס ומייקל ר. גורדון. לכתבה המלאה

240 אלף תיירים נתקעו בישראל והאזרחים מיואשים

התקיפה הישראלית באיראן תפסה לא רק את האיראנים לא מוכנים. עשרות אלפי תיירים בארץ, נקלעו למלחמה ו-"מתעוררים לצלילי אזעקות, ממהרים למקלטים, מוחפשים נואשות דרכי מילוט באתרי נסיעות", פורסם ברויטרס.

"לפי משרד התיירות, כ־40 אלף תיירים נתקעו בישראל", כאשר השמיים סגורים וחברות תעופה רבות ביטלו את טיסותיהן עד להודעה חדשה. כעת, "התיירים נאלצים לבחור אם להמתין או לחפש דרכי עוקף יקרות דרך מדינות שכנות".

ג'סטין ג'וינר, מקליפורניה, שנמצא בחופשה בירושלים עם משפחתו אמר לרויטרס "לא ציפינו שישראל תתקוף את איראן. זו רמה אחרת לגמרי של הסלמה" והוסיף, "זה מטלטל להרגיש את ההדף של טילים מיירטים מעליך, ולהוריד את המשפחה שלך למקלט. זה לא משהו שחושבים עליו באמריקה".

משרד התיירות הקים מוקד סיוע וירטואלי הפועל 24 שעות ביממה באנגלית ובעברית, עבור תיירים תקועים.

גם אזרחי ישראל שמורגלים במלחמות ממושכות, מופתעים מהתקיפות הקטלניות של האיראנים. "רוב הישראלים רגילים לחיות בתוך קונפליקט. אבל כעת ישראל שקועה בעוד מלחמה - שאולי מסוכנת אף יותר", פורסם ב-ABC.

"מאז שישראל החלה בתקיפות נגד איראן בסוף השבוע שעבר - מה שהיא מכנה מאבק קיומי על עתידה נדמה שהחיים בישראל עצרו מלכת, בציפייה לעוד גל של טילים איראניים שעלול להגיע בכל רגע", נכתב.

בקרב האזרחים ישנה תחושה שהמלחמה הנוכחית "מסוכנת וחריגה יותר ממה שהיו רגילים אליו עד כה". "כשהגעת לתחתית החבית - פתאום היא נהיית עמוקה יותר", אמר אזרח ישראלי ל-ABC.

"המציאות של לחימה מול אויב מתקדם כמו איראן מותירה את הישראלים מבוהלים - ובהלם", אנשים סיפרו ל־ABC כי "תחושת הביטחון שלהם התערערה - וכנראה שזה רק יחמיר".

מתוך רויטרס מאת מאת קריספיאן באלמר ואמילי רוז. לכתבה המלאה

מתוך ABC מאת אליסון הורן. לכתבה המלאה

3זה הקלף הכי חזק שנשאר לאיראן

"גם כשהיא מבצעת תקיפות משלה על ישראל, איראן שוקלת את צעדיה הצבאיים והדיפלומטיים", נכתב בניתוח של העיתונאית דורסה ג'ברי לאלג'זירה.

"לפי ההערכות, איראן מחזיקה בתוכנית הטילים הגדולה ביותר במזרח התיכון, עם אלפי טילים בליסטיים בטווחים ומהירויות שונות. בקצב הנוכחי, נראה שאיראן יכולה להמשיך לתקוף את ישראל במשך שבועות".

אולם "ברשות איראן אין כמות בלתי מוגבלת של הטילים המתקדמים האלה, ובסופו של דבר היא תצטרך למתן את השימוש בהם - אך יחד עם טילים רגילים יותר ואלפי כטב"מים, לאיראן יש יכולת צבאית מספקת כדי לגרום נזק לישראל".

עם זאת, לאיראן יש קלפים נוספים בשרוול. "היא מאיימת שוב לסגור את מצר הורמוז - המעבר בין איראן לעומאן - פעולה שתעצור מיידית את תנועת המכליות שמעבירות מיליוני חביות נפט ביום. מחירי הנפט, שכבר זינקו זמנית ל־78 דולר לחבית ביום שישי, עלולים לעלות מעל 100 דולר אם זה יקרה, כך מעריכים מומחים", נכתב. סגירת המצר היא אחד הקלפים החזקים שיש לאיראנים "והיא אפשרות ממשית בטווח הקצר אם הלחימה תימשך".

"בסופו של דבר, איראן תחפש מוצא מהעימות - דרך לסיים עימות שעלול להתדרדר למלחמה אזורית מול שתי מעצמות גרעיניות - ישראל וארה"ב - ולגרום נזק עצום לכלכלה שלה, שעלול אף להצית אי שקט פנימי. איראן גם מודעת לכך שלישראל יש גבול לסיבולת שלה בלחימה, אך התמיכה של ארה"ב מעניקה לה אפשרות לחדש את מלאי התחמושת ביתר קלות מאשר איראן", נכתב. נתיב היציאה הטוב ביותר עבור איראן, לפי הכתבה, הוא "הסכם בתיווך אמריקאי".

מתוך אלג'זירה מאת דורסה ג'ברי. לכתבה המלאה

4מכון המחקר שטוען: "לאיראן אוזלים הטילים"

לפי מכון המחקר (ISW (Institute for the Study of War שבסיסו בשווינגטון, "קצב התקיפות של איראן על ישראל האט". בכתבה שפורסמה במגזין Fortune האמריקאי איראן "שיגרה פחות טילים ממה שציפו, ובקצב הולך ופוחת".

הסיבה לכך, לפי ISW, היא "שישראל פגעה במאגרי הטילים של איראן וביכולות השיגור שלה.

החוקרים כתבו כי "מאז תחילת הקמפיין האווירי של ישראל ב-12 ביוני, תדירות מטחי הטילים האיראניים לעבר ישראל פחתה - דבר שמעיד שהתקיפות הישראליות משפיעות על קצב השיגור האיראני".

מכון המחקר מעריך כי "איראן שיגרה שישה גלים של תקיפות שכללו בין 100 ל-200 טילים. אך מאז שבת - שוגרו רק שני גלים, עם 35-40 טילים בכל אחד מהם. הגלים הראשונים כללו בממוצע כ-33 טילים כל אחד, ואילו המאוחרים יותר ירדו ל-20 בממוצע".

ביום שבת, פרסמו ISW ניתוח שציין כי "איראן תכננה לשגר כ-1,000 טילים בליסטיים לעבר ישראל בתגובה לתקיפות הישראליות. אך בסך הכול שוגרו רק כ-200 טילים בפועל".

לפני תחילת המלחמה הנוכחית, "ההערכות של ארה"ב וישראל העמידו את מלאי הטילים של איראן על כ-2,000 - אך לא לכולם טווח שיגור מספיק ארוך כדי להגיע לישראל".

"אם המספר הזה מדויק, קצב השיגור הנוכחי של איראן לעבר ישראל ככל הנראה לא יוכל להימשך זמן רב", נכתב.

מתוך Fortune מאת ג'ייסון מה. לכתבה המלאה