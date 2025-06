אחרי האזהרה של צה"ל בפרסית: חיל האוויר תוקף בטהראן

06:26 - מבצע "חזרה בטוחה" יצא לדרך: מטוס ראשון מלרנקה נחת בישראל

ברשות שדות התעופה הדגישו כי לנוכח המצב הביטחוני, קיימת חשיבות לצמצום משך השהייה בנמל התעופה למינימום ההכרחי.

06:16 - דובר צה"ל על האזעקות בגליל: יורטה מטרה אחת ממזרח

06:10 - מקור איראני לאל-מיאדין: יותר מ-270 נהרגו מאז תחילת המתקפה הישראלית

05:56 - אזעקות בגליל בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין

04:47 - דיווח בטהראן: ישראל תקפה באוניברסיטת האימאם חוסין שבמזרח העיר ומקושרת למשמרות המהפכה

04:41 - התקיפות במזרח טהראן: באיראן מדווחים שישראל הפציצה את אוניברסיטת אימאם חוסין שמקושרת למשמרות המהפכה

04:27 - דיווחים על פיצוצים במזרח טהראן

04:17 - אחרי הודעת הפינוי של דובר צה"ל - תושבים נמלטים מטהראן

03:58 - בכירים אמריקנים לוושינגטון פוסט: עמדת ארה"ב על הצטרפות למלחמה השתנתה, וכעת טראמפ שוקל ברצינות תקיפה באיראן

דיווח בוושינגטון פוסט: מנהיגים שנפגשו עם הנשיא טראמפ בפסגת ה-G7 טענו שהוא העלה את האפשרות שארצות הברית תצטרף ללחימה - עמדה שונה מזו שהציגה וושינגטון בחודשים האחרונים. שלושה בכירים אמרו לעיתון שבשיחות שקיים שר החוץ עם מקביליו ביום שני הוא הצהיר שארצות הברית לא מתכננת להצטרף לישראל.

עם זאת, לפי אותם בכירים, העמדה של הממשל השתנתה ביום שלישי ועכשיו הנשיא טראמפ שוקל ברצינות להצטרף ללחימה. לפי מקורות ביטחוניים ארצות הברית סייעה לישראל עד עכשיו בדרכים אחרות, כמו יירוט טילים בידי כלי שיט ומטוסי קרב אמריקניים.

03:49 - ח'אמנאי בציוץ נוסף, הפעם בעברית: "לא ננהג בסלחנות כלפי הציונים"

02:43 - פיקוד העורף מעדכן אחרי האזעקות באזור ים המלח - האירוע הסתיים

02:21 - חשש לחדירת כטב"ם באזור ים המלח

02:20 - דובר צה"ל: חיל האוויר החל בגל תקיפות במרחב טהראן

02:08 - משרד החוץ של ארה"ב הודיע על סגירת השגרירות בירושלים מיום רביעי עד שישי

02:00 - דיווחים על תקיפה במפעל טילים בפאתי טהראן

התקיפות התמקדו במתחם פיתוח הטילים חוג'יר הסמוך למתקן בפרצ'ין ממזרח לטהראן. בסיס חוג'יר הופצץ בידי צה"ל גם בתקיפת חיל האוויר באיראן באוקטובר.

01:45 - צה"ל בהודעת פינוי נוספת לתושבים בטהראן: "ננקוט פעולות, הנוכחות במקום מסכנת חיים"

01:40 - פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

01:31 - מד"א: לא התקבלו קריאות על נפגעים במטח האחרון

01:30 - הערכה: כ-10 טילים שוגרו במטח האחרון

01:26 - אזעקות הופעלו באזור המרכז, השרון והשפלה

01:22 - צה"ל: זוהה מטח נוסף ששוגר מאיראן, בדקות הקרובות צפויות להישמע אזעקות באזור המרכז

01:20 - דיווח על פיצוצים בטהראן ובעיר כרג'

01:14 - זוהו מספר נפילות של פריטי אמל"ח באזור החוף, הדרום והמרכז

כתוצאה מהנפילות ישנם דיווחים על מספר שרפות בשטחים פתוחים.

00:46 - המנהיג העליון ח'אמנאי מצייץ: "הקרב מתחיל"

המשמעות: רמז לקרב ההיסטורי שבו האימאם עלי הביס את היהודים בחייבר ונמשל למלחמה הנוכחית מול ישראל. לפי המסורת האסלאמית, עלי אבן אבי טאלב, בן דודו וחתנו של מוחמד, הוא זה שהוביל את כיבוש מבצר ח'ייבר בקרב בשנת 628 לספירה.

00:45 - על רקע הדיווחים על הצטרפות אמריקנית לתקיפות באיראן - נתניהו וטראמפ שוחחו

00:42 - אזעקות הופעלו בעשרות יישובים במרכז ובצפון בשל ירי טילים מאיראן

00:35 - פיקוד העורף: זוהו שיגורים מאיראן, בדקות הקרובות צפויות אזעקות באזורים נרחבים בארץ

00:03 - במקביל לדיווחים על תקיפה אמריקנית אפשרית - נמשכים הדיונים הביטחוניים של רה"מ עם השרים הבכירים

23:50 - הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם: טראמפ יוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני

Advice for the ayatollah: in Trump world, "for now" is ever-changing.

I support President @realDonaldTrump’s call for unconditional surrender. The sooner this war is over, the better for everyone. pic.twitter.com/JwkGwh9DJL