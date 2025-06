התיאוריה החדשה ברשת: כך תדעו אם ארה"ב עומדת לתקוף

האם ארה"ב צפויה להצטרף לישראל ולתקוף באיראן? פלטפורמת ההימורים האינטרנטית Polymarket ותיאוריית אינטנרנט חדשה-ישנה טוענים שכן.

ברחבי הרשת, מדד בלתי צפוי חדש לחיזוי משברים גלובליים תופס תאוצה. המדד עוקב אחרי הזמנות פיצה בסמוך לפנטגון, מטה משרד ההגנה האמריקאי.

התיאוריה, שהציתה סערה ברשת, זכתה לכינוי "מדד הפיצה של הפנטגון" (Pentagon Pizza Index), תפסה תאוצה לאחר שחשבון X בשם Pentagon Pizza Report הבחין בזינוק בפעילות ב־Google Maps מארבעה פיצריות סמוכות לפנטגון ב־12 ביוני - היום שבו ישראל החלה את במבצע נגד איראן.

The closest Papa John's to the Pentagon is experiencing a surge in traffic as of 5:05pm ET pic.twitter.com/vnf2UIbN78