שלב חדש במערכה: ארה"ב תקפה בפורדו ובאתרי גרעין נוספים

אחרי המתנה מותחת בנוגע לשאלת הצטרפותם של האמריקאים למלחמה באיראן, הנשיא טראמפ הודיע בציוץ ברשת החברתית שלו כי ארה"ב תקפה את שלושת מתקני הגרעין פורדו, נתנז ואספהאן. "זהו רגע היסטורי עבור ארה"ב של אמריקה, ישראל והעולם", כתב הנשיא. "איראן חייבת כעת להסכים לסיים את המלחמה הזו". טראמפ צפוי לשאת הצהרה בשעה 05:00 שעון ישראל. בעקבות התקיפה, הנחיות פיקוד העורף הוחמרו באופן מיידי.

במקביל, צה"ל ממשיך לתקוף מטרות באיראן, ובהן גם מחסן כטב"מים בבסיס חיל הים בבנדר עבאס. דובר צה"ל עדכן כי יותר מאלף כטב"מים שוגרו מאיראן בתוך כשבוע ומרביתם יורטו. ראש הממשלה נתניהו כינס הערכת מצב. הגבלות פיקוד העורף ללא שינוי - למעט בחינות ומעבדות במוסדות אקדמיים. עדכונים שוטפים, דקה אחר דקה.

04:32 - באיראן מתעקשים: לא קרה דבר משמעותי, ציפינו לתקיפה

יועצו של יו"ר האספה המייעצת האיסלאמית מהדי מוחמדי: "מנקודת מבטה של איראן, לא התרחש דבר יוצא דופן. איראן ציפתה להתקפה על אתר פורדו כבר כמה לילות, והאתר פונה זה מכבר. גם אם אכן התבצעה תקיפה - לא נגרם נזק בלתי הפיך. ישנם שני דברים ברורים: ראשית, לא ניתן להפציץ מדע וידע. שנית, המהמר יפסיד הפעם ללא ספק".

04:26 - דיווח: טראמפ החליט לתקוף כי התקיפות הישראליות לא היו מספיקות

לפי דיווח בניו יורק טיימס, סיבה מרכזית שתרמה להחלטה של טראמפ לתקוף היא הערכת מודיעין בארה"ב לפיה התקיפות של ישראל במתקני הגרעין באיראן החזירו את תוכנית הגרעין שלה רק שישה חודשים לאחור - וכי תקיפות נוספות לא היו גורמות נזק נוסף

04:21 - משמרות המהפכה: "עכשיו החלה המלחמה עבורנו"



04:19 - דיווח בוושינגטון פוסט: כוחות הביטחון העיראקיים נפרסו סביב מתחם שגרירות ארה"ב בבגדאד כהיערכות לניסיונות תקיפה ונקמה של המיליציות הפרו-איראניות

04:08 - טראמפ לרויטרס: "איראן צריכה לעצור ולעשות שלום מיד, אחרת היא תותקף שוב"

04:06 - דיווח בפוקס ניוז: ארה"ב הטילה שש פצצות MOP חודרות בונקרים במשקל 80 טונות על מתקן הגרעין בפורדו. בנוסף שוגרו 30 טילי טומהוק למתקני הגרעין בנתנז ואספהאן

04:03 - הנשיא טראמפ לעיתונאי ברק רביד: "הייתה לנו הצלחה גדולה, ישראל הרבה יותר בטוחה עכשיו"

03:52 - בעקבות התקיפה האמריקאית: החמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף

דובר צה"ל הודיע כי באישור שר הביטחון ישראל כ"ץ ובתום הערכת מצב, הוחלט כי יחול שינוי מיידי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. במסגרת השינויים הוחלט על מעבר של כל אזורי הארץ ממדרג פעילות חלקית ומצומצמת למדרג פעילות הכרחית. ההנחיות כוללות: איסור על פעילויות חינוכיות, התקהלויות ומקומות עבודה, למעט משק חיוני.

03:44 - כתב סוכנות הידיעות AFP מצטט דיווחים באיראן: תושבי העיר קום הסמוכה למתקן בפורדו מתפנים מבתיהם

03:42 - הטלוויזיה באיראן: מתקני הגרעין בנתנז, פורדו ואספהאן פונו. לא צפויה קרינה גרעינית, כל האורניום המועשר כבר הועבר ממתקני הגרעין מראש

03:37 - הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו שוחחו מספר שעות לפני התקיפות האמריקאיות באיראן - ופעם נוספת אחריהן

03:31 - דיווחים בתקשורת האמריקאית: כ-30 טונות של חומר נפץ הוטלו על פורדו

03:27 - גורמים ישראלים: ישראל עודכנה על דבר התקיפה מבעוד מועד

03:25 - כלי תקשורת באיראן טוענים: בסיסי צבא ארה"ב באזור העלו את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר

03:17 - טראמפ יישא נאום בבית הלבן בשעה 05:00 שעון ישראל בנוגע לתקיפה באיראן

הנשיא בציוץ: "זהו רגע היסטורי עבור ארה"ב של אמריקה, ישראל והעולם. איראן חייבת כעת להסכים לסיים את המלחמה הזו".

03:10 - טראמפ שיתף ציוץ נוסף שבו נכתב: "פורדו איננו"

03:09 - בדקות הראשונות לאחר ההודעה של טראמפ: שתיקה בכלי התקשורת הרשמיים באיראן

03:06 - גורם אמריקאי לרויטרס: מפציצי B-2 אמריקאיים היו מעורבים בתקיפות על אתרי הגרעין באיראן

02:59 - הבית הלבן פרסם מחדש את הציוץ של הנשיא טראמפ

"We have completed our very successful attack on the three Nuclear sites in Iran, including Fordow, Natanz, and Esfahan. All planes are now outside of Iran air space. A full payload of BOMBS was dropped on the primary site, Fordow. All planes are safely on their way home.… pic.twitter.com/AqCLmaLYJb