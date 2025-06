כל זה מעורר הדים טריוויאליים, אף כי העניין רציני וחמור. בינואר 2017, לאחר שהושבע לנשיא בפעם הראשונה, דונלד טראמפ ציווה על דובר הבית הלבן להכריז שמעולם לא נאסף קהל כה גדול להאזין לנאום ההשבעה של הנשיא. ״הקהל הגדול ביותר, נקודה״, אמר הדובר.

● הווירטואוזיות של דונלד טראמפ: איך להרחיב מלחמה ולסיים אותה תוך 72 שעות

● טראמפ כונן הפסקת אש בין ישראל לאיראן, ואירופה נותרה מחוץ למשחק

העיתונות גיחכה. צילומי אויר הוכיחו חד משמעית שזה היה, אם בכלל, אחד הקהלים הקטנים ביותר בהיסטוריה של ההשבעות. טראמפ חרק שיניים. הוא הגיע למסקנה שרק הריסה מוחלטת של אמינות התקשורת תציל אותו מן העובדות. עוזרת בכירה שלו דיברה אז בשבח 'עובדות חלופיות', ביטוי שנכנס לאנתולוגיה של הפוליטיקה האמריקאית.

משהו מעין זה התחיל ביום ג' אחה״צ בעניין חשוב לאין שיעור: טענת הנשיא, דקות אחדות לאחר השלמת משימתם של מפציצי ה-B-2 בשמי איראן, שמתקני הגרעין של המשטר ״הושמדו לחלוטין״. סמוך ל-3 אחה״צ בוושינגטון (10 בערב בישראל), CNN פרסמה הערכות מזרוע הביון העיקרית במשרד ההגנה האמריקאי, שההפצצה לא פגעה ב״מרכיבי הליבה״ (core) של תעשיית הגרעין האיראנית; והתוצאות שקולות כנגד עיכוב של ״מספר חודשים״ בלבד בתכניות איראן.

בשעתיים הבאות הצטרפו כלי תקשורת נוספים אל הדיווח של CNN. הבית הלבן עצמו אישר את עצם קיומה של ההערכה. אבל כמו ב-2017, דוברת הבית הלבן הגיבה עליה בחמת זעם. היא ״שגויה לחלוטין״, אמרה קרולין לוויט. הדליף אותה ״איזה לוזר (loser) מדרג נמוך״, היא הוסיפה. היא אינה אלא ״ניסיון להכפיש את הנשיא טראמפ ולהבאיש את ריחם של טייסי הקרב האמיצים, אשר הוציאו אל הפועל משימה מושלמת להשמיד את תכנית הגרעין של איראן. הכול יודעים מה קורה כאשר פצצה של 13 טון מוטלת באופן מושלם על היעד: השמדה מוחלטת״.

שר ההגנה פיטר הגסת' החרה-החזיק אחריה. ״כל אלה הטוענים שהפצצות לא היו הרסניות פשוט מנסים לחתור תחת הנשיא ותחת המשימה המוצלחת״.

אבל הספקנות מתפשטת בוושינגטון. התגובה המבטלת על ממצאי המודיעין מעוררת את הרושם שממשל טראמפ מעוניין בביון, רק אם הוא מתיישב לחלוטין עם צרכיו הפוליטיים.

ברור למדי שלפחות לפי שעה עננת הספקנות תרבץ על 'מלחמת 12 הימים', ותצנן במקצת את האופוריה המלווה את סיומה. איש אינו כופר בהצלחותיה הצבאיות והאסטרטגיות, אבל כמו בעזה, שימוש הלשון 'טוטלי' לאפיון הישגיה מועמד עכשיו בספק כלשהו.

ספק נוסף עוררו ניבולי הפה של הנשיא טראמפ ביום ג' בבוקר. הוא יצא נסער מן הבית הלבן בדרך אל מסוקו, נשאל על ההפרות האיראניות, והשיב בהתקפה גסה על ״שתי הארצות״, ישראל ואיראן, ש״אינן יודעות 'the f--' מה הן עושות״. אחר כך הוא גילה במדיה החברתית שלו, שמטוסים ישראליים נמצאים באוויר, ודרש את ביטול משימתם, ״עכשיו!״, שאם לא כן זו תהיה ״הפרה חמורה״.

ישראל חוותה אפוא דיפלומטיה טראמפית קלאסית. כל כך הרבה אמריקאים ולא-אמריקאים התנסו בה מאז 2017. הנשיא הזה נהג לפטר שרים בכירים באמצעות ציוצים. עכשיו הוא מתחיל מלחמות ומסיים אותן, מתחיל דיפלומטיה ומאיץ אותה, מקרב ידידים ומרחיק אותם באמצעות פסקה אחת ב-Truth Social שלו.

מיליונים מחסידיו החסודים, חברים נאמנים בכנסיות נוצריות מהוגנות, חשבו פעם את המלה hell, גיהינום, לגסה מדי בשביל שימוש סביב שולחן האוכל. אבל עכשיו, בהשראת האיש שהם מייחסים לו תכונות משיחיות, אולי הם יכללו את המלה המתחילה ב-f בליטורגיה הכנסייתית של מיסת יום א'.

חוץ מעקימת החוטם האיסטניסית הזו, ניבול הפה מסוכן לשלומה של ישראל. הוא מעניק רשיון פעולה לאלמנטים בקואליציה של טראמפ, שתמיד התייחסו אל ישראל בחשד, גם באיבה, מפני שחזרו ומצאו את טביעות אצבעותיה על התערבויות צבאיות אמריקאיות במזרח התיכון. התנגדות חד-משמעית ל'מלחמות הנצח' סמוכה מאוד לראש סדר העדיפויות של הימין הזה.

אחד מדובריו הידועים הוא סטיב באנון, יועץ רב שנים של טראמפ, שהיה האסטרטג של ניצחון הבחירות הראשון שלו, ב-2016. הוא יצא ביום ג' בהתקפה מרה על נתניהו ועל ישראל. ״ישראל אינה בעלת ברית, היא שטח חסות (פרוטקטורט), ושטח חסות אינו אמור להתנהג כך״, הוא אמר.

הוא האשים את נתניהו ששיקר לטראמפ במצח נחושה בשעות הראשונות של הפסקת האש. הוא קרא להעמיק ולבדוק את איכות הביון, שהביא את טראמפ מלכתחילה להורות על ההתקפה באיראן. הוא הכריז ש״נתניהו ניסה לבלוע יותר ממה שהיה יכול להכיל״, ש״ישראל ספגה מהלומות״, וראש ממשלתה גרר אפוא את ארה״ב אל המלחמה.

BANNON: Netanyahu’s government is out of control, and Trump knows it.

He worked day and night to end this conflict, only to be blindsided.

That’s not how an ally acts. We need answers. pic.twitter.com/KW2yyYQITh