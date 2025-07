אמנם הוא פורש מתפקידו כמנכ"ל ברקשייר האת'וויי בסוף השנה, אך ווארן באפט משאיר אחריו מורשת עשירה - אחד מהם הוא "האינדיקטור של באפט". בעוד שוול סטריט נסחרת בשיאים - האינדיקטור של המשקיע הכי מנוסה והכי מצליח מצביע כעת על כך שהשוק יקר באופן קיצוני.

● וול סטריט או בורסות אירופה: איפה עדיף להשקיע כיום?

● צניחת הדולר הפכה את ההשקעה הסולידית למלכודת

בריאיון נדיר שהעניק למגזין Fortune בשנת 2001, תיאר באפט את יחס שווי השוק לתמ"ג (תוצר מקומי גולמי) כ"כנראה המדד הטוב ביותר הבודד למיקום שבו עומד שוק ההון בכל רגע נתון".

המדד הזה, שזכה לכינוי "מדד באפט", הוא בעצם היחס בין שוויים של כל המניות הרשומות לבין גודל הכלכלה האמריקאית או התוצר הגולמי של המדינה. כאשר המדד עומד על 70%, זה אומר שהמניות במחיר מציאה, כשהוא עומד על 100% - התמחור הוגן, וב-200% ומעלה, "המשקיעים משחקים באש".

כעת עומד המדד על 207%, הרמה הכי גבוהה מעולם - מה שאומר שהשווי הכולל של החברות הציבוריות בארה״ב הוא כפי שניים מהתוצר המקומי הגולמי, מדובר בחריגה דרמטית מהממוצע ההיסטורי של כ-85%. נתון כזה מצביע על כך שהמחירים בשוק מנותקים מהמצב הכלכלי הריאלי, ושהמשקיעים מוכנים לשלם פרמיה עצומה - אולי מופרזת - עבור מניות.

Warren Buffett Indicator going parabolic as it soars to 209%, the most expensive valuation in history 📺📺📺 pic.twitter.com/YTKgK1MGhy