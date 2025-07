מו"ל גלובס, אלונה בר און, פתחה את כנס MAD של גלובס בתל אביב ביום חמישי, בהתייחסות לחטופים שעדיין לא שבו מעזה. "אין עדיין שמחה שלמה מבלי שכל האנשים שלנו נמצאים איתנו", אמרה בר און וסיפרה את סיפורו של בר קופרשטיין, בן 23 מחולון, שנחטף ממסיבת הנובה: "בר לקח על עצמו את ניהול עסק הפלאפל המשפחתי לאחר שבגיל 16 אביו עבר תאונה והפך סיעודי. זה אומר המון על בן-אדם. הוא היה חובש באיחוד הצלה ומתנדב בעמותת ידידים. בר עבד כסגן הקב"ט בנובה וסייע בחילוצים, נסע הרבה פעמים ליישוב פטיש עד שנחטף. בסרטון מיום החטיפה רואים אותו קורא לטפל קודם באלקנה בוחבוט".

במרכז הכנס עומדת תפיסת המותג הישראלי במציאות המורכבת. "שיווק זה לא רק מותג, מותג הוא לא רק מוצר, הצרכן הוא לא רק לקוח ו-MAD הוא לא רק כנס על שיווק ופרסום", הסבירה בר און. "MAD עוסק בקשר בין מותג וזהות, ושיווק ושייכות. מדד המותגים לא מודד רק נתונים, הוא מודד ערכים רגשיים - אמון, ביטחון, נאמנות, אהבה".

"אמון בעולם של פגיעות"

בר און הציגה נתונים מברומטר אדלמן הבינלאומי לשנת 2025, סקר הנערך זה 25 שנים עם 33,000 משיבים, המשקף את מידת האמון של אנשים ברחבי העולם כלפי מוסדות שונים במדינתם. המגמה המרכזית שעלתה השנה בברומטר היא "Trust and the Crisis of Grievance" - אמון בעולם של פגיעות.

לפי הנתונים, בעוד שחברות עסקיות נותרו המוסד האמין ביותר (61%), מעל עמותות (58%), ממשלה (52%) ומדיה (52%), עולה תמונה מורכבת: 67% מאמינים שבעלי ההון לא משלמים את חלקם ההוגן במס, 65% סבורים שהם גורמים לחלק ניכר מהבעיות, 64% מאמינים שהדור הבא יהיה פחות טוב מהדור הנוכחי, ו-63% חוששים מאפליה - עלייה חדה מכ-52% בשנים הקודמות. כמו כן, 61% חשים קיפוח אל מול העסקים, הממשלה ובעלי ההון.

"אמון בעולם של פגיעות אינו שאלה עד כמה מותג יודע להסביר את עצמו", אמרה בר און, "אלא איך המותג נוגע רגשית בתחושת הקיפוח של ערב-רב של זהויות, שכל אחת מרגישה נשכחת, נדחקת, לא מיוצגת. מה שמדהים באמת בסקר זה שהוא לא נערך בישראל - התחושות האלה מגיעות מ-28 מדינות, ואיתן מותגים צריכים להתמודד היום".

בניגוד להמלצות ברומטר אדלמן שמותגים צריכים לקחת צד פוליטי כדי לפתח רגש, בר און הציגה את הגישה השונה של גלובס: "גלובס בחר אחרת. הוא בחר לא לקחת צד פוליטי, הוא בחר להישאר גורם מדווח, גורם שמביא עובדות וגורם שמשתדל לא להיות שייך רק לחלק אחד מהעם".

"כשהדי הפילוג שחשים איש לרעהו במדינת ישראל ישקעו, יהיה לאן לחזור", הוסיפה. "אנחנו רוצים להיות המקום שאליו אפשר לחזור, המקום שעליו אפשר לסמוך גם בזמנים האלה. ובניגוד למה שאומר אדלמן, הציבור הישראלי דווקא הולך איתנו".

בר און סיפרה על חלק מהמותגים שהוצגו במהלך הכנס. בהם, הוויסקי החדש של קיבוץ בארי: "המותג של חיים ילין ותומר גורן נולד מתוך שבר והריסות". לדבריה, "אנחנו רואים היום מותגים ישראליים שנאלצים לצמוח תחת ענני אנטישמיות. המותגים נלחצים בין ימין ושמאל, בין פוליטיקת זהויות, בין אישי וציבורי, יהודי וישראלי, מסורת וקידמה, עבודה ומלחמה", סיכמה בר און.

