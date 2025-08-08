פינוי־בינוי ראשון ברמלה: הכשרת היישוב תבנה 2,500 דירות

חברת הכשרת היישוב התחדשות עירונית קיבלה היתר בנייה מלא לפרויקט פינוי־בינוי בשכונת בן גוריון ברמלה - ההיתר המלא הראשון שניתן בעיר.

בשלב א' ייהרסו 48 יחידות דיור (יח"ד) ישנות ובמקומן ייבנו 270 חדשות. בסך הכול צפוי המתחם לכלול יותר מ־2,500 יח"ד חדשות במקום כ־500 קיימות, לצד 7,500 מ"ר שטחי מסחר, 5,600 מ"ר שטחי תעסוקה, מבני ציבור ושטחים פתוחים.

הפרויקט יתפרס על פני כ־150 דונם וייבנה בשישה שלבים. לדברי החברה, מדובר באחת מתוכניות ההתחדשות העירונית הגדולות בישראל. הרווח הגולמי הצפוי מכלל הפרויקט מוערך ב־647 מיליון שקל, כששלב א' לבדו צפוי להניב רווח גולמי של 53 מיליון שקל (חלק החברה).

בלי קרקע משלימה

לדברי מנכ"ל החברה, אלכס מריאש, תהליך התכנון לווה באתגרים רבים: "קרקעות משלימות זה מוצר שעדיין לא קיים באמת בארץ, ולכן הצלחנו לפתור את נושא הכדאיות הכלכלית בתוך גבולות המתחם עצמו, יחד עם הוותמ"ל והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית". לדבריו, גם עיריית רמלה הייתה מעורבת והתעקשה על פתרונות תנועתיים ומטלות ציבוריות. "התמיכה של ראש העיר והליווי מצד מינהלת ההתחדשות נתנו לדיירים ביטחון".

השלב הראשון צפוי לצאת לדרך בסוף 2025, אך מריאש מציין שייתכן קיצור בלוחות הזמנים: "הבנייה והשיווק יתקדמו במקביל. כבר מכרנו 36 דירות לקבוצות מאורגנות של שוטרים ומורים, ובהמשך נפתח לציבור הרחב". המחיר הממוצע צפוי לעמוד על כ־21־22 אלף שקל למ"ר, כלומר פחות מ־2 מיליון שקל לדירת 3 חדרים. "ראינו שזה מוצר שאנשים שמחפשים - דירה במחיר סביר לא רחוק מתל אביב".

בהקשר זה מדגיש מריאש את מיקומה האסטרטגי של רמלה: "העיר מארחת בסיסים ביטחוניים, סמוכה לתחנת רכבת ונגישה לכביש 6. זהו מיקום מצוין בלב הארץ".

ראש העיר רמלה, מיכאל וידל, מסר: "זו נקודת מפנה היסטורית. רמלה מתחדשת ונבנית מתוך חשיבה קהילתית ותכנונית ארוכת טווח".

196 דירות ביבנה

ההיתר ברמלה מצטרף לשני אישורים נוספים שקיבלה החברה בשבועות האחרונים, כחלק מתנופת פעילותה. ביבנה התקבל היתר להריסת 48 דירות ובניית 196 חדשות בפרויקט ברחוב הדרור, שיכלול גם שטחי מסחר, תעסוקה ומבני ציבור. הרווח הצפוי: כ־81 מיליון שקל (שיעור של כ־20%).

בתל אביב, בשכונת נחל עוז, אושרו היתרי הריסה ובנייה ל־106 יחידות דיור, מהן 48 יועברו לבעלי זכויות. הרווח הצפוי מהפרויקט: כ־33.5 מיליון שקל (כ־19%).

מריאש מדגיש כי כל הפרויקטים פותחו מהיסוד, ללא רכישת חברות או פרויקטים בשלים: "זה לקח כמה שנים, אבל היום אנחנו מתחילים לראות את הפירות". לדבריו, "התחדשות עירונית היא לא פריבילגיה - היא צורך. ראינו את זה במלחמה, ונדע זאת גם בעת רעידות אדמה".