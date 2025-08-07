עסקאות

רפאל תשלם כחצי מיליארד שקל על מבנה לוגיסטי בעכו | בלעדי

חברת רפאל בעסקת ענק בעכו: לגלובס נודע כי החברה עומדת לשכור שטח נרחב הצמוד לשטח שיש לה כבר בעיר. מדובר על שטח בבעלות תדהר מניבים וחברת הראל (75%) וקבוצת דלק (25%), שעליו יבנו עבורה מרכז לוגיסטי בשטח של עשרות אלפי מ"ר. לפי הידוע לגלובס, מדובר על דמי שכירות של 22 מיליון שקל לשנה, למשך 25 שנה - כלומר יותר מחצי מיליארד שקל. כחלק ממגמת ההתרחבות של החברה, שהיא מהבולטות בצמיחת התעשיות הביטחוניות, הוחלט לרכז כמה מתחמים לוגיסטיים להאב של ממש שיוקם בעכו. רפאל היא המעסיקה הגדולה ביותר כיום באזור הצפון, ובחירת המיקום נובעת מסמיכותו למכון דוד בקריות, המוקד המרכזי של מקטע הייצור בחברה שמהווה את המעסיק הגדול ביותר באזור הצפון.

כחלק מהעסקה תינתן לחברה אופציה לרכוש חלק מהמרלוג בהמשך.

תדהר והראל רכשו את חלקן מדלק ב-2021 תמורת 150 מיליון שקל. השטח עומד ריק מאז 2003 בגלל זיהום בקרקע, והחברות יצטרכו לנקות אותה בטרם תתחיל הבנייה.

מרפאל נמסר: "רפאל צומחת בקצב מהיר מאד ופעילותה גדלה משמעותית משנה לשנה, החברה מתכננת להקים מרכז לוגיסטי גדול שיתן מענה למגוון צרכים המפוזרים כיום באתרים שונים. הפרויקט בעכו נמצא כחלופה הטובה ביותר הן בהיבט הקרבה הגאוגרפית למכון המרכזי של רפאל שתבטיח נגישות ויעילות, והן בשל המחיר וכדאיות העסקה.

נזכיר כי לפני כחודש הודיעה רפאל כי תרכוש 6.5 קומות משרדים בפרויקט "קוסמופוליטן" הממוקם במתחם חסן עראפה בתל אביב, של החברות אקרו, הפניקס, יובלים סיטיבוי ושבת משה. היקף העסקה עומד על כ-521 מיליון שקל.

מחברת תדהר לא נמסרה תגובה לידיעה.

התחדשות עירונית

גפן מגורים: היזם נתי גלבוע ימונה למנכ"ל וישקיע בחברה



גפן מגורים והתחדשות, שבשליטת צחי אבו, דיווחה על חתימת מזכר הבנות בלתי מחייב עם היזם נתי גלבוע. במסגרת ההסכם, גלבוע צפוי להזרים לחברה כ-62 מיליון שקל: כ-10.5 מיליון שקל יושקעו בהקצאת מניות בגפן מגורים (4.9%) וכ-51.5 מיליון שקל יוזרמו בתמורה ל-24.9% מהמניות בתאגיד ייעודי חדש, שבו תחזיק גפן מגורים 75.1%.

במקביל, נמסר כי גלבוע ימונה למנכ"ל גפן מגורים, בעוד בעל השליטה צחי אבו יכהן כיו"ר הדירקטוריון.

לפי הודעת החברה, "ההסכם כפוף לאישור עסקת בעלי העניין עליה דווח ב-13 ביולי, שבמסגרתה תרכוש גפן מגורים שישה פרויקטים של התחדשות עירונית באשדוד. בכפוף לאישור העסקה, צפוי ההון העצמי של גפן מגורים לגדול בכ-120 מיליון שקל - מתוכם למעלה מ-60 מיליון שקל במזומן, שיחזקו את תזרים המזומנים של החברה ויסייעו לתאגיד הייעודי לקדם פרויקטים בהיקף של כ-12,600 יחידות דיור, מהן כ-6,650 יח"ד לשיווק, חלקה של החברה".

גלבוע, כיום איש עסקים עצמאי, שימש בעבר בתפקידים בכירים בקבוצות גזית גלוב, אחים עופר, דלק, שפיר, עזריאלי ואחרות. בשיכון ובינוי הוביל תחומים ובהם התחדשות עירונית ודיור להשכרה.

לדברי החברה, אם תאושר העסקה עם בעל השליטה, צפויה החברה להוסיף שישה פרויקטים באשדוד, בהיקף של כ-6,200 יח"ד - מתוכן כ-4,800 לשיווק, וחלקה של גפן יעמוד על כ-2,600 יח"ד.

נדל"ן מניב

בהשקעה כוללת של כ־135 מיליון שקל: עמי גרופ תקים מרכז מסחרי חדש בטירת הכרמל, בשטח 7,500 מ"ר

קבוצת עמי גרופ, שבבעלות איש העסקים שלומי נחאיסי, הודיעה כי החלה בבניית המרכז המסחרי השני שלה בטירת הכרמל, וה־16 שלה בסך הכול. המרכז המסחרי יוקם על שטח של 5.5 דונמים, ויציע כ־7,500 מ"ר בנויים בשלושה מבנים - אחד בן קומה אחת, אחד בן שתי קומות ואחד בן שלוש קומות. הוא יכלול 30-40 חנויות, ושתי קומות של חניות תת־קרקעי עם כ־150 מקומות חניה.

עמי גרופ קנתה את השטח במאי 2024 מקבוצת ביג מרכזי קניות, בכ־55 מיליון שקל, ובבניית המרכז המסחרי החדש צפויה להשקיע כ-80 מיליון שקל נוספים, כך שההשקעה הכוללת במרכז תסתכם בכ־135 מיליון שקל. הצפי לסיום הבנייה הוא במחצית הראשונה של 2027. עמי גרופ עלתה לכותרות במאי האחרון, כאשר רכשה תמורת 330 מיליון שקל את מתחם יכין סנטר בנתניה, החולש על פני 24 אלף מ"ר בנויים.

רישוי

הפעימה האחרונה של מכוני הבקרה תיכנס לתוקף בינואר הקרוב

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה השבוע את הרחבת תחולת תקנות מכוני הבקרה. בינואר 2026 תיכנס לתוקף הפעימה הרביעית והאחרונה, שתחיל את חובת הבקרה גם על סוגי מבנים ועבודות נוספים - למעט מבנים חריגים שהוחרגו מהתקנות, כמו בתי חולים, נמלים, תשתיות ומבנים הדורשים בקרה ייעודית.

מכוני הבקרה, שהוקמו על סמך מסקנות ועדת זיילר שהוקמה בעקבות אסון ורסאי, הם גופים המורשים לבדוק תכנון וביצוע של מבנים במסגרת הליך הרישוי. מטרתם לשפר את איכות הבנייה והבטיחות, ולהאיץ את מתן ההיתרים. כיום קיימים בישראל שבעה מכונים מורשים, והם פועלים בכפוף למינהל התכנון ובשיתוף רשויות כמו כבאות, פיקוד העורף, משרד הבריאות והגנת הסביבה.

עד כה, נקבעו שלוש פעימות להפעלת מכוני בקרה ונכון להיום מחויבים לעבור דרך מכוני הבקרה במסגרת הליכי הוצאת ההיתר ותעודת גמר, מבנים חדשים למגורים, למשרדים ולמסחר שגובהם עד 42 מטרים, לצד מבני ציבור ומבני אחסנה בגובה של עד 29 מטרים, לרבות מבנים הכוללים עירוב שימושים.

עם כניסת הפעימה האחרונה לתוקף, תושלם הרפורמה שתכלול כמעט את כל סוגי המבנים בישראל תחת בקרת תכנון וביצוע מוסדרת.