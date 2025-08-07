ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הרווח של נובה זינק בשיעור דו ספרתי, פאגאיה העלתה תחזיות

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות שאולי פספסתם • נובה הדואלית מסכמת רבעון חזק עם זינוק בשיעור דו ספרתי הן בשורת הרווח והן בשורת ההכנסות • גם פאגאיה הישראלית הציגה דוח חיובי בו עברה מהפסד לרווח והעלתה את התחזית השנתית

כתבי גלובס 15:10
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
העדכונים החשובים
15:07
פאגאיה עברה מהפסד לרווח ומעלה את התחזית השנתית
פאגאיה סיכמה רבעון חיובי בו עברה לרווח מהפסד. במקביל, העלתה את התחזית השנתית שלה רבעון שני ברציפות, וצופה כי הרווח ב-2025 יעמוד על 55-75 מיליון דולר

חברת הפינטק פאגאיה  מעלה את התחזית השנתית שלה רבעון שני ברציפות. החברה, המספקת פתרונות טכנולוגיים להקצאת אשראי מדויקת, מצפה לרשום ב-2025 הכנסות של 1.25-1.325 מיליארד דולר, EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בגובה 345-370 מיליון דולר ורווח נקי לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) של 55-75 מיליון דולר. זאת לעומת התחזית הקודמת שדיברה על הכנסות של 1.175-1.3 מיליארד דולר, EBITDA מתואם של 290-330 מיליון דולר ורווח נקי של 10-45 מיליון דולר.

ברבעון השני של השנה הכנסות פאגאיה הסתכמו ב-326 מיליון דולר, צמיחה של 30.4% לעומת הרבעון המקביל, ומתחילת השנה הן עלו ב-24.3% לרמה של 616 מיליון דולר. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון השני ב-16.7 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של 74.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. במחצית הראשונה הרווח הנקי היה 24.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של 96 מיליון דולר בתקופה המקבילה. על בסיס Non-GAAP נרשם ברבעון רווח נקי של 64 סנט למניה, נמוך ב-3 סנטים מתחזיות האנליסטים. ה-EBITDA הסתכם ב-86.3 מיליון דולר, צמיחה של 71.2%.

מנכ"ל החברה ומייסד משותף, גל קרובינר, מסר: "התוצאות שלנו משקפות את הביצועים של רשת השותפויות הפיננסיות של החברה לצורכי הלוואות ומימון של גופים פיננסיים. בזכות השילוב בין מגוון מקורות הכנסה, מודל תפעולי דינמי ויעיל ויתרון מבוסס דאטה, פאגאיה ממשיכה ליצור הצעת ערך ייחודית - במטרה לגשר ולחבר בין וול סטריט למיין סטריט בטווח הארוך".

שווי השוק של פאגאיה בנאסד"ק הוא כ-2.4 מיליארד דולר, אחרי עלייה של 237% במניה מתחילת השנה.

שירי חביב ולדהורן

15:03
נובה מציגה דוח חזק; הרווח הנקי זינק בשיעור דו ספרתי
חברת השבבים הדואלית נובה מסכמת רבעון חזק עם זינוק דו ספרתי בשורת הרווח וההכנסות. גם במבט קדימה התחזיות מעודדות: החברה צופה הכנסות של 215-227 מיליון דולר, בהשוואה לתחזיות השוק ל-217 מיליון דולר

חברת ציוד השבבים נובה  עקפה את תחזיות האנליסטים גם בשורה העליונה וגם בשורת הרווח, ומספקת תחזית חיובית גם לרבעון השלישי של השנה, כשאמצע טווח התחזית בהכנסות וברווח גבוה מתחזיות השוק.

נובה סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 220 מיליון דולר, צמיחה של 40.2% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי לפי כללי החשבונאות GAAP עמד על 68.3 מיליון דולר, צמיחה של 51.3%. על בסיס Non-GAAP הרווח הנקי הגיע ל-70.4 מיליון דולר, גידול של 35.5%, והרווח הנקי למניה היה 2.2 דולר בעוד שתחזית האנליסטים הייתה נמוכה ב-14 סנט מהתוצאות בפועל.

נובה ייצרה ברבעון השני תזרים של 45.7 מיליון דולר מפעילות שוטפת, ירידה מ-60.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. מתחילת השנה התזרים מפעילות הסתכם ב-114 מיליון דולר, ובסוף התקופה היו לחברה בקופה מעל 850 מיליון דולר, לעומת חוב של כ-150 מיליון דולר למחזיקי אג"ח להמרה.

ברבעון השלישי נובה צופה הכנסות של 215-227 מיליון דולר, בהשוואה לתחזיות השוק ל-217 מיליון דולר. הרווח הנקי Non-GAAP למניה צפוי להיות 2.02-2.22 דולר, לעומת תחזית השוק ל-2.08 דולר.

נשיא ומנכ"ל נובה, גבי ויסמן, אמר: "אנו גאים להציג רבעון מצוין, עם שיאם בהכנסות אשר בחלק העליון של טווח התחזית, ורווחיות גבוהה משמעותית מהצפי. המוצרים המתקדמים ביותר שלנו אומצו על-ידי לקוחות במגוון אזורים וסגמנטים. בהינתן המומנטום החיובי בשוק והמתאם הגבוה בין היצע המוצרים שלנו וההתפתחויות הטכנולוגיות, אנו צופים שנובה תציג ביצועים עודפים על מדד הציוד לייצור שבבים (WFE)".

נובה נסחרת במקביל בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב ושווי השוק שלה הוא 7.6 מיליארד דולר, אחרי עלייה של כ-31% במחיר המניה מתחילת 2025.

שירי חביב ולדהורן