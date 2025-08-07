הרווח של נובה זינק בשיעור דו ספרתי, פאגאיה העלתה תחזיות

15:07

פאגאיה עברה מהפסד לרווח ומעלה את התחזית השנתית

פאגאיה סיכמה רבעון חיובי בו עברה לרווח מהפסד. במקביל, העלתה את התחזית השנתית שלה רבעון שני ברציפות, וצופה כי הרווח ב-2025 יעמוד על 55-75 מיליון דולר

חברת הפינטק פאגאיה מעלה את התחזית השנתית שלה רבעון שני ברציפות. החברה, המספקת פתרונות טכנולוגיים להקצאת אשראי מדויקת, מצפה לרשום ב-2025 הכנסות של 1.25-1.325 מיליארד דולר, EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בגובה 345-370 מיליון דולר ורווח נקי לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) של 55-75 מיליון דולר. זאת לעומת התחזית הקודמת שדיברה על הכנסות של 1.175-1.3 מיליארד דולר, EBITDA מתואם של 290-330 מיליון דולר ורווח נקי של 10-45 מיליון דולר.

ברבעון השני של השנה הכנסות פאגאיה הסתכמו ב-326 מיליון דולר, צמיחה של 30.4% לעומת הרבעון המקביל, ומתחילת השנה הן עלו ב-24.3% לרמה של 616 מיליון דולר. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון השני ב-16.7 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של 74.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. במחצית הראשונה הרווח הנקי היה 24.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של 96 מיליון דולר בתקופה המקבילה. על בסיס Non-GAAP נרשם ברבעון רווח נקי של 64 סנט למניה, נמוך ב-3 סנטים מתחזיות האנליסטים. ה-EBITDA הסתכם ב-86.3 מיליון דולר, צמיחה של 71.2%.

מנכ"ל החברה ומייסד משותף, גל קרובינר, מסר: "התוצאות שלנו משקפות את הביצועים של רשת השותפויות הפיננסיות של החברה לצורכי הלוואות ומימון של גופים פיננסיים. בזכות השילוב בין מגוון מקורות הכנסה, מודל תפעולי דינמי ויעיל ויתרון מבוסס דאטה, פאגאיה ממשיכה ליצור הצעת ערך ייחודית - במטרה לגשר ולחבר בין וול סטריט למיין סטריט בטווח הארוך".

שווי השוק של פאגאיה בנאסד"ק הוא כ-2.4 מיליארד דולר, אחרי עלייה של 237% במניה מתחילת השנה.

שירי חביב ולדהורן