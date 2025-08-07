הרווח של נובה זינק בשיעור דו ספרתי, פאגאיה העלתה תחזיות

חברת ציוד השבבים נובה עקפה את תחזיות האנליסטים גם בשורה העליונה וגם בשורת הרווח, ומספקת תחזית חיובית גם לרבעון השלישי של השנה, כשאמצע טווח התחזית בהכנסות וברווח גבוה מתחזיות השוק.
נובה סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 220 מיליון דולר, צמיחה של 40.2% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי לפי כללי החשבונאות GAAP עמד על 68.3 מיליון דולר, צמיחה של 51.3%. על בסיס Non-GAAP הרווח הנקי הגיע ל-70.4 מיליון דולר, גידול של 35.5%, והרווח הנקי למניה היה 2.2 דולר בעוד שתחזית האנליסטים הייתה נמוכה ב-14 סנט מהתוצאות בפועל.
נובה ייצרה ברבעון השני תזרים של 45.7 מיליון דולר מפעילות שוטפת, ירידה מ-60.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. מתחילת השנה התזרים מפעילות הסתכם ב-114 מיליון דולר, ובסוף התקופה היו לחברה בקופה מעל 850 מיליון דולר, לעומת חוב של כ-150 מיליון דולר למחזיקי אג"ח להמרה.
ברבעון השלישי נובה צופה הכנסות של 215-227 מיליון דולר, בהשוואה לתחזיות השוק ל-217 מיליון דולר. הרווח הנקי Non-GAAP למניה צפוי להיות 2.02-2.22 דולר, לעומת תחזית השוק ל-2.08 דולר.
נשיא ומנכ"ל נובה, גבי ויסמן, אמר: "אנו גאים להציג רבעון מצוין, עם שיאם בהכנסות אשר בחלק העליון של טווח התחזית, ורווחיות גבוהה משמעותית מהצפי. המוצרים המתקדמים ביותר שלנו אומצו על-ידי לקוחות במגוון אזורים וסגמנטים. בהינתן המומנטום החיובי בשוק והמתאם הגבוה בין היצע המוצרים שלנו וההתפתחויות הטכנולוגיות, אנו צופים שנובה תציג ביצועים עודפים על מדד הציוד לייצור שבבים (WFE)".
נובה נסחרת במקביל בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב ושווי השוק שלה הוא 7.6 מיליארד דולר, אחרי עלייה של כ-31% במחיר המניה מתחילת 2025.
שירי חביב ולדהורן